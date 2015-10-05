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#<1 ... 543544545546> Додано: Сер 11 чер, 2025 14:32 rjkz написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав: ----------------------------

Сибарит

Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью.

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Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать. ----------------------------Впрочем, даже поступки, совершенные с холодной головой, одним бывают понятны, а другим кажутся глупостью.----------------------------Взаимодействие EQ и IQ сложное само по себе. IQ вправе видеть то что хочет, поэтому родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви. Где тут логичность? у EQ права "видеть что хочу" нету, желание секса никто не путает с желанием принять пищу или поспать.

Логическая ошибка.

IQ не вправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть.

"родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви. Логическая ошибка.IQвправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть."родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви.



Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.

Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.

Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.

Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.

К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!



Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное. Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное. У нас с вами, как часто в последнее время, опять недопонимание.

То ли вы неправильно поняли мой пост, то ли я ваш ответ.

По-моему, и родители, которые "считают своих детей самыми гениальными", и родители, которые "считают своих детей недотепами и неудачниками", делают это не на основе реальной/рациональной оценки (IQ), а на основе эмоциональной оценки/любви (EQ). Просто проявляется у разных людей эта любовь по-разному и ведёт либо к переоценке, либо к недооценке детей. Я писал именно и только об этом.



Возможно, я неправильно понимаю классификацию EQ и IQ. Я понимаю IQ как рациональное/логическое мышление, а EQ как эмоциональное... даже не мышление, а эмоциональную реакцию. Просил Виталия уточнить понятие IQ, которое он определил как вербальное мышление. Да и вообще оба эти понятия, которыми он часто оперирует, но...



P.s. А обобщать приходится всегда. Это просто нахождение каких-то общих причин. Иначе придётся рассматривать каждый случай как уникальный. Но тогда ни о какой науке речь идти не может. Так же, как мы обобщаем падение любых предметов на землю и находим закон, а не рассматриваем отдельно падение яблока, или камня, или листка бумаги. А дальше начинаем рассматривать сопротивление воздуха, которое приводит к различиям в падении (но тоже находим общий закон). У нас с вами, как часто в последнее время, опять недопонимание.То ли вы неправильно поняли мой пост, то ли я ваш ответ.По-моему, и родители, которые "считают своих детей самыми гениальными", и родители, которые "считают своих детей недотепами и неудачниками", делают это не на основе реальной/рациональной оценки (IQ), а на основе эмоциональной оценки/любви (EQ). Просто проявляется у разных людей эта любовь по-разному и ведёт либо к переоценке, либо к недооценке детей. Я писал именно и только об этом.Возможно, я неправильно понимаю классификацию EQ и IQ. Я понимаю IQ как рациональное/логическое мышление, а EQ как эмоциональное... даже не мышление, а эмоциональную реакцию. Просил Виталия уточнить понятие IQ, которое он определил как вербальное мышление. Да и вообще оба эти понятия, которыми он часто оперирует, но...P.s. А обобщать приходится всегда. Это просто нахождение каких-то общих причин. Иначе придётся рассматривать каждый случай как уникальный. Но тогда ни о какой науке речь идти не может. Так же, как мы обобщаем падение любых предметов на землю и находим закон, а не рассматриваем отдельно падение яблока, или камня, или листка бумаги. А дальше начинаем рассматривать сопротивление воздуха, которое приводит к различиям в падении (но тоже находим общий закон). ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 15:14 rjkz написав: ............

Да, хватит собачиться.

Даже если исключить рускоговорящих из статистики в Украине, оставить только украиномовних, то они будут разные по географии. Начиная с востока и севера с бОльшим количеством русизмов и по мере смещения на запад будет меньше русизмов, но больше польских, румынских и венгерских слов и производных от них.

Так мир устроен.

В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.

Так что в обиходном украинском есть и твОрог и творіг и образа и оскорбленіє й ще багато чого. Інша справа, що воно не є літературним, та щож з цим поробиш? ............Да, хватит собачиться.Даже если исключить рускоговорящих из статистики в Украине, оставить только украиномовних, то они будут разные по географии. Начиная с востока и севера с бОльшим количеством русизмов и по мере смещения на запад будет меньше русизмов, но больше польских, румынских и венгерских слов и производных от них.Так мир устроен.В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.Так что в обиходном украинском есть и твОрог и творіг и образа и оскорбленіє й ще багато чого. Інша справа, що воно не є літературним, та щож з цим поробиш?

Я писал не о преимуществах или недостатках конкретно русского или украинского языка. Или любого другого.

Основная начальная идея была в том, что человеческий язык (любой) появился для повышения точности и информативности общения между людьми. Но, к сожалению, все человеческие языки недостаточно точны и высказывания часто несут неоднозначную информацию. Это ещё усугубляется эмоциональным восприятием. Всё это очень хорошо заметно на военной ветке.

Что касается именно русского и украинского языков сейчас возобладал подход: "Подалі від Росії!" Слова, заимствованные из русского языка (или порой даже просто похожие на русские), рассматриваются как суржик и изгоняются или искажаются. Хороший пример "листопАд" (ноябрь). Все словари указывают такое ударение. Тем не менее, даже дикторы очень часто стали произносить "листОпад", чтобы не было "похоже". При этом западные диалектизмы, явно заимствованные, например, из польского, продвигаются как истинно украинские. Даже литературный язык, который, по-моему, ближе всего к полтавскому варианту, стараются изменить в пользу западных диалектов. Хотя, например, у Леси Украинки не могу припомнить каких-то западных диалектизмов.

Мне, кстати, непонятен смысл введения второй буквы "г" (звонкой) и соответствующего звука. С этой буквой пишется относительно небольшое количество слов. И их надо просто запомнить. Или знать, что в иноязычных словах там пишется буква "g". В итоге сделали неграмотными всех, кто закончил школу раньше, и сомневаюсь, что все, заканчивающие сейчас, хорошо ориентируются в этом. И вряд ли кто, набирая текст на компе, задумывается об этом. Я писал не о преимуществах или недостатках конкретно русского или украинского языка. Или любого другого.Основная начальная идея была в том, что человеческий язык (любой) появился для повышения точности и информативности общения между людьми. Но, к сожалению,человеческие языки недостаточно точны и высказывания часто несут неоднозначную информацию. Это ещё усугубляется эмоциональным восприятием. Всё это очень хорошо заметно на военной ветке.Что касается именно русского и украинского языков сейчас возобладал подход: "Подалі від Росії!" Слова, заимствованные из русского языка (или порой даже просто похожие на русские), рассматриваются как суржик и изгоняются или искажаются. Хороший пример "листопАд" (ноябрь). Все словари указывают такое ударение. Тем не менее, даже дикторы очень часто стали произносить "листОпад", чтобы не было "похоже". При этом западные диалектизмы, явно заимствованные, например, из польского, продвигаются как истинно украинские. Даже литературный язык, который, по-моему, ближе всего к полтавскому варианту, стараются изменить в пользу западных диалектов. Хотя, например, у Леси Украинки не могу припомнить каких-то западных диалектизмов.Мне, кстати, непонятен смысл введения второй буквы "г" (звонкой) и соответствующего звука. С этой буквой пишется относительно небольшое количество слов. И их надо просто запомнить. Или знать, что в иноязычных словах там пишется буква "g". В итоге сделали неграмотными всех, кто закончил школу раньше, и сомневаюсь, что все, заканчивающие сейчас, хорошо ориентируются в этом. И вряд ли кто, набирая текст на компе, задумывается об этом. ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 15:29 Water написав: ............

Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну? ............Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну? Насколько понимаю, они переехали ещё в конце 80-х.



Ви пишете за онука, я за праонука. Ось якшо ваш онук залишиться у Німеччині, у нього народиться син, або дочка, потім ця дитина пройде школу від помічника будівельника доріг, після коледжу вона стане інженером, далі вивчиться на проектувальника дорожньої інфраструктури, ось це і буде потрібний нам спеціаліст. На ваше питання- чи є в нас відповідні спеціалісти- бачимо самі. Сильно сомневаюсь, что если внук останется в Германии, то правнук когда-нибудь вернётся в Украину. Скорее, можно рассчитывать на внука, но он пока в сторону инженера даже не смотрит.

Но я писал, что дорожная сеть в наших городах сложилась ещё тогда, когда о массовом автомобиле даже не задумывались. Так что неприспособленность наших дорог к сегодняшним потребностям не вина инженеров-проектировщиков. При новом строительстве пытаются учесть сегодняшние требования, по мере возможности это делают и в старых районах, но это очень проблематично - надо сносить здания, расширять улицы и т.д., что часто невозможно. Насколько понимаю, они переехали ещё в конце 80-х.Сильно сомневаюсь, что если внук останется в Германии, то правнук когда-нибудь вернётся в Украину. Скорее, можно рассчитывать на внука, но он пока в сторону инженера даже не смотрит.Но я писал, что дорожная сеть в наших городах сложилась ещё тогда, когда о массовом автомобиле даже не задумывались. Так что неприспособленность наших дорог к сегодняшним потребностям не вина инженеров-проектировщиков. При новом строительстве пытаются учесть сегодняшние требования, по мере возможности это делают и в старых районах, но это очень проблематично - надо сносить здания, расширять улицы и т.д., что часто невозможно. ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 15:39 Wirująświatła написав: всем рекомендую сайт https://neurosciencenews.com/





Последние новости нейронауки

Статьи о научных новостях охватывают нейронауку, неврологию, психологию, искусственный интеллект, психическое здоровье, робототехнику, нейротехнологии и когнитивные науки.



за достоверность не ручаюсь, но темы интересные

Псилоцибин значительно улучшает психологическое благополучие и духовное прозрение среди священнослужителей основных мировых религий. Участники сообщили о длительных позитивных изменениях в религиозной практике, личных убеждениях и профессиональной эффективности после двух сеансов с псилоцибином под руководством инструктора.



Большинство описали эти переживания как одни из самых духовно значимых и психологически значимых в их жизни. Эти эффекты сохранялись более года, подчеркивая потенциал псилоцибина как инструмента для духовного развития и поддержки психического здоровья.

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Как мозг отличает воображение от реальности и когда это не удается

Используя фМРТ, команда показала, что сильная активация в этой области может привести к тому, что люди будут ошибочно интерпретировать воображаемые изображения как реальные, особенно при представлении ярких визуальных образов. Эти результаты проливают свет на то, как мозг разделяет внутренние и внешние переживания, и как этот процесс может нарушаться при таких расстройствах, как шизофрения.

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ну и т.д. там каждая 3я новость - сенсация и всё простым языком как для школьников. По моей теме там нет ничего, дать оценку не могу. всем рекомендую сайтПоследние новости нейронаукиСтатьи о научных новостях охватывают нейронауку, неврологию, психологию, искусственный интеллект, психическое здоровье, робототехнику, нейротехнологии и когнитивные науки.за достоверность не ручаюсь, но темы интересныену и т.д. там каждая 3я новость - сенсация и всё простым языком как для школьников. По моей теме там нет ничего, дать оценку не могу.

Спасибо за цитаты!

Сайт можно не открывать. Спасибо за цитаты!Сайт можно не открывать. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 11 чер, 2025 15:55, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 15:42 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть. В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.

Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають.

Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі.

В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший. Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають.Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі.В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Сер 11 чер, 2025 15:44, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5436 З нами з: 29.07.22 Подякував: 863 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 15:44 Wirująświatła написав: .........

О чём тебе писать - решение твоё, будешь писать хрень не вникая, я просто перестану тебя читать, чем поставлю тебя в глупое положение.

........ .........О чём тебе писать - решение твоё, будешь писать хрень не вникая, я просто перестану тебя читать, чем поставлю тебя в глупое положение.........

Интересно, как он узнает, что вы его не читаете?

Вы уверены, что ваши "простыни" читают, а не пролистывают как Hotab? Интересно, как он узнает, что вы его не читаете?Вы уверены, что ваши "простыни" читают, а не пролистывают как ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 15:52 Faceless написав: Wirująświatła написав: Цікава схемка. Хоча якось раптово ви тему змінили:) Цікава схемка. Хоча якось раптово ви тему змінили:)

Интересно, эта схемка сильно "триггернула ваши познавательные потребности для себя"?

Или так же, как я, - глянули и забыли?

Вот зачем мне знать такие подробности об усвоении витамина D? Со всеми биохимическими терминами, которые ничего не говорят ни уму, ни сердцу.

Как по мне, по такому достаточно узкоспециальному вопросу достаточно знать, что надо бывать на солнце и есть рыбу. Интересно, эта схемка сильно "триггернула ваши познавательные потребности для себя"?Или так же, как я, - глянули и забыли?Вот зачем мне знать такие подробности об усвоении витамина D? Со всеми биохимическими терминами, которые ничего не говорят ни уму, ни сердцу.Как по мне, по такому достаточно узкоспециальному вопросу достаточно знать, что надо бывать на солнце и есть рыбу. ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 16:11 Wirująświatła написав: ......... Мы всегда брали ребенка на борт. Перепуганный он ехал с нами я всю дорогу с ним (или с ней) общался, про школу, про друзей, чтобы дать понять ничего мы с дурного делать не будем. Всегда желали удачи напоследок.



что я хочу этим сказать? с одной стороны дети конечно боялись, но и пешкарить хз сколько там км не сильно хотели, поэтому стуча зубами садились в попутки.



Преодолевать свой страх это супер опыт. ............ ......... Мы всегда брали ребенка на борт. Перепуганный он ехал с нами я всю дорогу с ним (или с ней) общался, про школу, про друзей, чтобы дать понять ничего мы с дурного делать не будем. Всегда желали удачи напоследок.что я хочу этим сказать? с одной стороны дети конечно боялись, но и пешкарить хз сколько там км не сильно хотели, поэтому стуча зубами садились в попутки.Преодолевать свой страх это супер опыт. ............

Палка о двух концах.

Вы подвезли ребёнка.

Он перестал бояться нарушать запрет взрослых/родителей.

И сел не к таким добрым людям, как вы, а к таким, из-за которых ему это запрещали. Последствия могут быть разной степени тяжести. Хотя согласен, что вероятность относительно невысока. Но там, где она очень уж низка, наверное, и не запрещают.

Когда я был маленький и автомобилей было очень мало , родители не боялись отпускать нас самостоятельно в школу или в магазин, даже если надо было переходить через несколько дорог. Палка о двух концах.Вы подвезли ребёнка.Он перестал бояться нарушать запрет взрослых/родителей.И сел не к таким добрым людям, как вы, а к таким, из-за которых ему это запрещали. Последствия могут быть разной степени тяжести. Хотя согласен, что вероятность относительно невысока. Но там, где она очень уж низка, наверное, и не запрещают.Когда я был маленький и автомобилей было, родители не боялись отпускать нас самостоятельно в школу или в магазин, даже если надо было переходить через несколько дорог. ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 16:16



https://neurosciencenews.com/brain-wave ... ion-29176/ ЭСТ быстро избавляет от депрессии

с 50й секунды. чувак на муху чем то похож

крч надо перепрошить мозги. думаю такие аппараты лет через 20 в магазинах техники будут продаваться. Как кислородные концентраторы и аппараты узи. Про эффективность ничего не знаю, но если бы пришлось я бы начал с этого метода, психотерапия полностью зависит от терапевта, метод ненадёжный, по медикаментозной у антидепрессантов побочка на несколько страниц а4 мелким текстом. Когда такое читаешь ощущение что вместе с депрессией убивается половина организма.



а так то лучше себя не доводить. депрессия не вирус, она долго наступает, годы.

успих тут когда то поднимал вопрос как безопасно лечить депрессиюс 50й секунды. чувак на муху чем то похожкрч надо перепрошить мозги. думаю такие аппараты лет через 20 в магазинах техники будут продаваться. Как кислородные концентраторы и аппараты узи. Про эффективность ничего не знаю, но если бы пришлось я бы начал с этого метода, психотерапия полностью зависит от терапевта, метод ненадёжный, по медикаментозной у антидепрессантов побочка на несколько страниц а4 мелким текстом. Когда такое читаешь ощущение что вместе с депрессией убивается половина организма.а так то лучше себя не доводить. депрессия не вирус, она долго наступает, годы. Wirująświatła

Повідомлень: 30327 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2515 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 16:58 Wirująświatła написав: rjkz написав: Wirująświatła написав: у меня есть сын 1999г.р. у меня есть сын 1999г.р.

Тогда, сорян, по всему что раньше было написано, сложилось впечатление обратного.

Еще раз мои аположайзы. Тогда, сорян, по всему что раньше было написано, сложилось впечатление обратного.Еще раз мои аположайзы.

всё ок. по крайней мере вы не спорите ради спора. то что у нас разные точки зрения это нормально. Сильно разный опыт и окружение. Быть может прожив вашу жизнь я думал бы как вы. Мир очень разнообразный, при огромном желании я понимаю не всё. Одно время я работал экспедитором, мы возили продукты по сёлам николаевской области, естественно выезжали рано утром. По трассе дети шли (тогда пешком) в школу, и поднимали руки чтобы их подвезли попутчики. В газели 3 места, учитывая меня и водителя свободным было только одно. Мы всегда брали ребенка на борт. Перепуганный он ехал с нами я всю дорогу с ним (или с ней) общался, про школу, про друзей, чтобы дать понять ничего мы с дурного делать не будем. Всегда желали удачи напоследок.



что я хочу этим сказать? с одной стороны дети конечно боялись, но и пешкарить хз сколько там км не сильно хотели, поэтому стуча зубами садились в попутки.



Преодолевать свой страх это супер опыт. Я только к 30 годам преодолел страх стоматолога и похорон.



Далее социальный опыт. В этих поездках ребенок лично убедился, что никто его не убивает и не насилует. Надеюсь это придало им уверенности в будущем в общении со взрослыми. Есть исследования агрессии. По статистике детям нужно бояться женщин, а не мужчин. По крайней мере в Британии (у нас такую статистику либо не ведут, либо не выкладывают). Звучит шокирующе, мы привыкли что агрессор мужик в расцвете сил, курящий и пьяный, с бедным словарным запасом и т.д.



Этому есть объяснение. У женщин базовый - материнский инстинкт, который она осознаёт через эмоции. Соответственно при эмоциональных дефицитах (главным признаком которых является равнодушие/агрессия) первым страдает именно он.



В лайт вариантах такая женщина не хочет рожать и не любит детей. Бабушки под подъездом которые во всех детях видят маленьких преступников - туда же. Дедушки любят ругать политиков, но детей они за глаза и без дела "добрым словом" не трогают.



У мужчин эмоциональные дефициты проявляются иначе и направлены не на детей. Исключение деспотичные отцы, но это явление уже в прошлом. Чаще встречаются равнодушные отцы. Зачали ребенка, а дальше его проблемы. % педофилов микроскопический, когда то встречал статистику, не хочу лопатить, очень мало. А страху перед ними как будто каждый 2й. Потому что СМИ очень любят подавать каждый эпизод как сенсацию Если бы сми освещали все преступления, инфа про сексуальные бы там безнадёжно потерялась. Основные преступления не сексуальные и не убийства.



Отдельный вид агрессии подростковый. В 12-13 ребенок начинает терять эмоциональность и переходить от сказочно-образного мышления к вербальному, это вызывает эмоциональные дефициты, часть из которых себя проявляют как агрессия к младшим детям, к животным и прочим асоциальным поступкам.



Детям нужно опасаться подростков (вы это написали выше). Реальная опасность. Подросток для агрессии ищет того, кто слабее. А слабее только младшие дети и животные. Отдельная тема семейная агрессия. Старшие братья лупят младших, младшие занимаются провокациями и стукачеством. Сплетни, провокации, ложные доносы это всё формы агрессии.



Когда я писал что в стае макак резусов мало агрессии (в основном это борьба за статус вожака) это не означало, что макаки добрые. Добро и зло придумали люди, в природе такого нет. А социальность/асоциальность, доверие/недоверие в природе есть. Соответственно эмоционально дефицитная макака будет асоциальна и недоверчива.



Что я этим хочу сказать? формируя у детей страхи они приобретают эмоциональные дефициты. Нужно бороться с фобиями, а не тиражировать их. Конечно это не означает что ребенок должен обниматься с незнакомыми взрослыми, дистанция должна быть, но пока не нарушаются его личные границы, ребенок бояться не должен. Иначе кукухой можно поехать в попытке тотального контроля. Где-то ж должна быть граница самосохранения и саморазрушения? всё ок. по крайней мере вы не спорите ради спора. то что у нас разные точки зрения это нормально. Сильно разный опыт и окружение. Быть может прожив вашу жизнь я думал бы как вы. Мир очень разнообразный, при огромном желании я понимаю не всё. Одно время я работал экспедитором, мы возили продукты по сёлам николаевской области, естественно выезжали рано утром. По трассе дети шли (тогда пешком) в школу, и поднимали руки чтобы их подвезли попутчики. В газели 3 места, учитывая меня и водителя свободным было только одно. Мы всегда брали ребенка на борт. Перепуганный он ехал с нами я всю дорогу с ним (или с ней) общался, про школу, про друзей, чтобы дать понять ничего мы с дурного делать не будем. Всегда желали удачи напоследок.что я хочу этим сказать? с одной стороны дети конечно боялись, но и пешкарить хз сколько там км не сильно хотели, поэтому стуча зубами садились в попутки.Преодолевать свой страх это супер опыт. Я только к 30 годам преодолел страх стоматолога и похорон.Далее социальный опыт. В этих поездках ребенок лично убедился, что никто его не убивает и не насилует. Надеюсь это придало им уверенности в будущем в общении со взрослыми. Есть исследования агрессии. По статистике детям нужно бояться женщин, а не мужчин. По крайней мере в Британии (у нас такую статистику либо не ведут, либо не выкладывают). Звучит шокирующе, мы привыкли что агрессор мужик в расцвете сил, курящий и пьяный, с бедным словарным запасом и т.д.Этому есть объяснение. У женщин базовый - материнский инстинкт, который она осознаёт через эмоции. Соответственно при эмоциональных дефицитах (главным признаком которых является равнодушие/агрессия) первым страдает именно он.В лайт вариантах такая женщина не хочет рожать и не любит детей. Бабушки под подъездом которые во всех детях видят маленьких преступников - туда же. Дедушки любят ругать политиков, но детей они за глаза и без дела "добрым словом" не трогают.У мужчин эмоциональные дефициты проявляются иначе и направлены не на детей. Исключение деспотичные отцы, но это явление уже в прошлом. Чаще встречаются равнодушные отцы. Зачали ребенка, а дальше его проблемы. % педофилов микроскопический, когда то встречал статистику, не хочу лопатить, очень мало. А страху перед ними как будто каждый 2й. Потому что СМИ очень любят подавать каждый эпизод как сенсацию Если бы сми освещали все преступления, инфа про сексуальные бы там безнадёжно потерялась. Основные преступления не сексуальные и не убийства.Отдельный вид агрессии подростковый. В 12-13 ребенок начинает терять эмоциональность и переходить от сказочно-образного мышления к вербальному, это вызывает эмоциональные дефициты, часть из которых себя проявляют как агрессия к младшим детям, к животным и прочим асоциальным поступкам.Детям нужно опасаться подростков (вы это написали выше). Реальная опасность. Подросток для агрессии ищет того, кто слабее. А слабее только младшие дети и животные. Отдельная тема семейная агрессия. Старшие братья лупят младших, младшие занимаются провокациями и стукачеством. Сплетни, провокации, ложные доносы это всё формы агрессии.Когда я писал что в стае макак резусов мало агрессии (в основном это борьба за статус вожака) это не означало, что макаки добрые. Добро и зло придумали люди, в природе такого нет. А социальность/асоциальность, доверие/недоверие в природе есть. Соответственно эмоционально дефицитная макака будет асоциальна и недоверчива.Что я этим хочу сказать? формируя у детей страхи они приобретают эмоциональные дефициты. Нужно бороться с фобиями, а не тиражировать их. Конечно это не означает что ребенок должен обниматься с незнакомыми взрослыми, дистанция должна быть, но пока не нарушаются его личные границы, ребенок бояться не должен. Иначе кукухой можно поехать в попытке тотального контроля. Где-то ж должна быть граница самосохранения и саморазрушения?



Да, у всех разный опыт и разная форма восприятия окружающего мира.

У всех разная позиция касательно опасностей, которые нас окружают.

Кто-то ставится оптимистично ко всему и думает "главное себя настроить на позитив и тогда ничего плохого не произойдет". к сожалению, не все оптимисты могут это повторить спустя какое-то время.

Насчет вероятностей.

Допустим, вероятность плохого случая на дороге ничтожно мала. Предположим, что вероятность встретить в парке насильника также невероятно мала.

Но если количество повторений огромное, так как через парк приходится ходить каждый день и через дорогу переходить каждый день, то вероятность плохого сценария увеличивается многократно на протяжении этого периода.

А никому не нужен несчастный случай с высокой вероятнностью.

Когда-то шла мама с тремя детьми, младший отстал, а водитель сдавал задним ходом и не увидел в зеркале заднего вида малыша.

Когда-то девочке из параллельного класса чувак, с которым она познакомилась на дискотеке выстрелил в упор в лицо из охотничьего ружья. Она искала границы допустимого, наверное, и не увидела опасности.

Когда-то знал человека, он и его друзья искали себе эротических приключений подбирая молодых девущек (не могу сказать с какого возраста, но есть основания полагать, что не с 18) на улицах и трассах. Надеюсь там было по обоюдному согласию, но тем не менее, это было, фактически в отношении подростков.

И это был не один человек и практически ежедневно.

Не все подростки делятся своими приключениями с родителями.

Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". Да, у всех разный опыт и разная форма восприятия окружающего мира.У всех разная позиция касательно опасностей, которые нас окружают.Кто-то ставится оптимистично ко всему и думает "главное себя настроить на позитив и тогда ничего плохого не произойдет". к сожалению, не все оптимисты могут это повторить спустя какое-то время.Насчет вероятностей.Допустим, вероятность плохого случая на дороге ничтожно мала. Предположим, что вероятность встретить в парке насильника также невероятно мала.Но если количество повторений огромное, так как через парк приходится ходить каждый день и через дорогу переходить каждый день, то вероятность плохого сценария увеличивается многократно на протяжении этого периода.А никому не нужен несчастный случай с высокой вероятнностью.Когда-то шла мама с тремя детьми, младший отстал, а водитель сдавал задним ходом и не увидел в зеркале заднего вида малыша.Когда-то девочке из параллельного класса чувак, с которым она познакомилась на дискотеке выстрелил в упор в лицо из охотничьего ружья. Она искала границы допустимого, наверное, и не увидела опасности.Когда-то знал человека, он и его друзья искали себе эротических приключений подбирая молодых девущек (не могу сказать с какого возраста, но есть основания полагать, что не с 18) на улицах и трассах. Надеюсь там было по обоюдному согласию, но тем не менее, это было, фактически в отношении подростков.И это был не один человек и практически ежедневно.Не все подростки делятся своими приключениями с родителями.Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". rjkz

Повідомлень: 17488 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 543544545546> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4415

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34