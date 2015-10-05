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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 543544545546 Додано: Сер 11 чер, 2025 17:06 Wirująświatła написав: успих тут когда то поднимал вопрос как безопасно лечить депрессию



https://neurosciencenews.com/brain-wave ... ion-29176/ ЭСТ быстро избавляет от депрессии

с 50й секунды. чувак на муху чем то похож

крч надо перепрошить мозги. думаю такие аппараты лет через 20 в магазинах техники будут продаваться. Как кислородные концентраторы и аппараты узи. Про эффективность ничего не знаю, но если бы пришлось я бы начал с этого метода, психотерапия полностью зависит от терапевта, метод ненадёжный, по медикаментозной у антидепрессантов побочка на несколько страниц а4 мелким текстом. Когда такое читаешь ощущение что вместе с депрессией убивается половина организма.



а так то лучше себя не доводить. депрессия не вирус, она долго наступает, годы.

[youtube]IPF4cGPyp8w[/youtube. успих тут когда то поднимал вопрос как безопасно лечить депрессиюс 50й секунды. чувак на муху чем то похожкрч надо перепрошить мозги. думаю такие аппараты лет через 20 в магазинах техники будут продаваться. Как кислородные концентраторы и аппараты узи. Про эффективность ничего не знаю, но если бы пришлось я бы начал с этого метода, психотерапия полностью зависит от терапевта, метод ненадёжный, по медикаментозной у антидепрессантов побочка на несколько страниц а4 мелким текстом. Когда такое читаешь ощущение что вместе с депрессией убивается половина организма.а так то лучше себя не доводить. депрессия не вирус, она долго наступает, годы.[youtube]IPF4cGPyp8w[/youtube.

Вы тут недавно писали каком-то методе электротерапии, который широко использовался в 30-40-е годы и от которого впоследствии отказались (не помню, как называлось).

С этой "перепрошивкой" так не случится? Вы тут недавно писали каком-то методе электротерапии, который широко использовался в 30-40-е годы и от которого впоследствии отказались (не помню, как называлось).С этой "перепрошивкой" так не случится? ЛАД 2 Повідомлень: 34764 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5337 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 17:28 Wirująświatła написав: rjkz написав: Повторюсь, нормальный родитель не захочет испытывать судьбу и статистику. Повторюсь, нормальный родитель не захочет испытывать судьбу и статистику. я вам напишу одну неприятную вещь и наверное вы обидитесь, но это ключ к движению вперед. Вы не контролируете ни ковид ни преступность. У вас даже близко нет таких ресурсов. Думать что вы их контролируете - самообман.



Никто не хочет испытывать статистику, быть бедным и больным, но бедность и болезни, преступления и несчастные случаи существуют, вне нашего желания их контроля.



Даже всесильный Стив Джобс умер от рака, не помогли ему его хулиарды и лучшие клиники. Это неприятная инфа, 2я неприятная инфа что попытки контроля отбирают у вас ценный ресурс, вместо наслаждения жизнью человек 24/7 просчитывает где его могут кинуть на деньги, нанести увечье его ребенку чем он может заболеть, как он будет жить, если потеряет работу (например сломает ногу). Если кратно вырастет цена аренды квартиры, стоимость продуктов питания.



увы жизнь течет по своим правилам. Мы конечно на многое влияем, но не на всё. Встречаются дети которых сложно контролировать, в Ирпене полно зацеперов. Что с этим делать? запереть дома вырастет асоциальный маугли. Приставить к каждому зацеперу няньку, уволится одному родителю и кормить сынка 12-15л с ложечки? ваш вариант?



Или дети сбегающие из дома, привязывать? каждому няньку нанимать? Это то самое разнообразие мира, только в профиль. Конечно есть и "домашние" "удобные" дети и многое другое о чём мы не знаем. Куда пропадают дети мигранты в Италии? я даже примерно не представляю Ребенок не иголка, шобы был и нету.

По данным Европейской комиссии, около 15% жертв торговли людьми в ЕС — дети. По данным Международной организации по миграции, дети в возрасте от 13 до 17 лет составляют большинство жертв торговли людьми (46,6%). правоохранительная система с хулиардным бюджетом и её детективами не может преодолеть торговлю людьми... Возьмётесь это сделать? преступления существуют вне нашего контроля. rjkz написав: Где этот маньяк возьмет споры сибирской язвы? Где этот маньяк возьмет споры сибирской язвы? всё на чём можно заработать можно "где то взять". Где берут взрывчатку, оружие, наркотики, доноров для пересадки органов и т.д.



rjkz написав: Вы на самокате катаетесь. В пешеходные переходы не спускаетесь?

Не удивляют спящие блондинистые дети на руках у просящих милостыню цыган?

И почему они все время спят? Дети 3-4 лет не спят ВСЕ время. Да еще и днем. Вы на самокате катаетесь. В пешеходные переходы не спускаетесь?Не удивляют спящие блондинистые дети на руках у просящих милостыню цыган?И почему они все время спят? Дети 3-4 лет не спят ВСЕ время. Да еще и днем. не спускаюсь. Один раз спустился на европейской площади. Формирую маршрут с учетом наземных переходов. Но я вас понял. Это не поддаётся контролю ни со стороны властей, ни со стороны общества. Мб в Сев.Корее/Китае власти контролируют всё, но малейшие права и свободы сразу выдадут на выходе всю гамму проявлений дефицитарности и асоциальности. я вам напишу одну неприятную вещь и наверное вы обидитесь, но это ключ к движению вперед. Вы не контролируете ни ковид ни преступность. У вас даже близко нет таких ресурсов. Думать что вы их контролируете - самообман.Никто не хочет испытывать статистику, быть бедным и больным, но бедность и болезни, преступления и несчастные случаи существуют, вне нашего желания их контроля.Даже всесильный Стив Джобс умер от рака, не помогли ему его хулиарды и лучшие клиники. Это неприятная инфа, 2я неприятная инфа что попытки контроля отбирают у вас ценный ресурс, вместо наслаждения жизнью человек 24/7 просчитывает где его могут кинуть на деньги, нанести увечье его ребенку чем он может заболеть, как он будет жить, если потеряет работу (например сломает ногу). Если кратно вырастет цена аренды квартиры, стоимость продуктов питания.увы жизнь течет по своим правилам. Мы конечно на многое влияем, но не на всё. Встречаются дети которых сложно контролировать, в Ирпене полно зацеперов. Что с этим делать? запереть дома вырастет асоциальный маугли. Приставить к каждому зацеперу няньку, уволится одному родителю и кормить сынка 12-15л с ложечки? ваш вариант?Или дети сбегающие из дома, привязывать? каждому няньку нанимать? Это то самое разнообразие мира, только в профиль. Конечно есть и "домашние" "удобные" дети и многое другое о чём мы не знаем. Куда пропадают дети мигранты в Италии? я даже примерно не представляю Ребенок не иголка, шобы был и нету.правоохранительная система с хулиардным бюджетом и её детективами не может преодолеть торговлю людьми... Возьмётесь это сделать? преступления существуют вне нашего контроля.всё на чём можно заработать можно "где то взять". Где берут взрывчатку, оружие, наркотики, доноров для пересадки органов и т.д.не спускаюсь. Один раз спустился на европейской площади. Формирую маршрут с учетом наземных переходов. Но я вас понял. Это не поддаётся контролю ни со стороны властей, ни со стороны общества. Мб в Сев.Корее/Китае власти контролируют всё, но малейшие права и свободы сразу выдадут на выходе всю гамму проявлений дефицитарности и асоциальности.



Ковид...я самый первый на работе начал носить маску и самый последний ее снял.

Надо мной смеялись сначала. Потом все начали носить маски.

Носил перчатки, пользовался санитайзером, даже очки на первых порах носил.

Никто не понимал сначала что это за вирус.

Я не понимал почму не вводят карантин в школах.

Я не хотел пускать детей в школу, но мне все говорили, что этого нельзя делать.

За полнедели до введения карантина я все-таки оставил детей дома.

Я также понимал что может произойти сбой в поставках продуктов питания.

И за неделю до этого затарился всем необходимым. А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров. Да, на всю жизнь не напасешься, но на несколько первых недель хватило, а потом понемногу торговля наладилась.

И мы не подхватили первый, самый опасный штамм ковида. Потом уже появились вакцины, мы вакцинировались. Потом штамм ослабел, появился (не помню как назывался) ослабленный штамм, мы им все переболели. Было как во время тяжелого гриппа. Но мы выжили. А мой друг в Киеве умер в ноябре 2020 года, в первый год пандемии. От первого штамма, до появления вакцин. Так что быть осторожным не помешало.

Преступность...

После приезда, мы несколько недель жили в живописном месте с недорогой арендой, в отлично построенном билдинге. Выходишь на балкон...и прямо перед тобой - Его Величество Атлантический океан. Вот только довольно быстро поняли, что преступность там больще чем тот океан . И съехали.

И начали выяснять. И оказалось, что просто есть районы в которые не надо даже заезжать. И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю.



В жизни много опасностей - эпидемии, преступность, война, опасные животные и насекомые, опасные профессии и пр.

Делать свой анализ, выбор и проявлять благоразумие и осторожность - повседневная необходимость. Такова селяви.

Это напрягает, но что поделать. Ковид...я самый первый на работе начал носить маску и самый последний ее снял.Надо мной смеялись сначала. Потом все начали носить маски.Носил перчатки, пользовался санитайзером, даже очки на первых порах носил.Никто не понимал сначала что это за вирус.Я не понимал почму не вводят карантин в школах.Я не хотел пускать детей в школу, но мне все говорили, что этого нельзя делать.За полнедели до введения карантина я все-таки оставил детей дома.Я также понимал что может произойти сбой в поставках продуктов питания.И за неделю до этого затарился всем необходимым. А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров. Да, на всю жизнь не напасешься, но на несколько первых недель хватило, а потом понемногу торговля наладилась.И мы не подхватили первый, самый опасный штамм ковида. Потом уже появились вакцины, мы вакцинировались. Потом штамм ослабел, появился (не помню как назывался) ослабленный штамм, мы им все переболели. Было как во время тяжелого гриппа. Но мы выжили. А мой друг в Киеве умер в ноябре 2020 года, в первый год пандемии. От первого штамма, до появления вакцин. Так что быть осторожным не помешало.Преступность...После приезда, мы несколько недель жили в живописном месте с недорогой арендой, в отлично построенном билдинге. Выходишь на балкон...и прямо перед тобой - Его Величество Атлантический океан. Вот только довольно быстро поняли, что преступность там больще чем тот океан . И съехали.И начали выяснять. И оказалось, что просто есть районы в которые не надо даже заезжать. И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю.В жизни много опасностей - эпидемии, преступность, война, опасные животные и насекомые, опасные профессии и пр.Делать свой анализ, выбор и проявлять благоразумие и осторожность - повседневная необходимость. Такова селяви.Это напрягает, но что поделать. rjkz

Повідомлень: 17488 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 чер, 2025 17:29 rjkz написав: Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.



случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.



я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. как я выжил?



далее эти поездки в Одессу. Иногда еды не хватало, если кастрюлю макарон советских (которые слипались еще до варки) с майонезом. Всё равно выжил.



в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Фактически на 2 недели я стал овощ. Хорошо что прошло..





А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.





и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться.



Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?



Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.



Это выбор каждого, я сам не люблю риск. И вас ни к чему не призываю.



Более того, мы себе даже не представляем сколько вокруг опасностей. Как с тем же ковидом.



Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Как то так. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная. Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное. rjkz написав: А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.



Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут куда то уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка ноль шансов спрятаться. rjkz написав: И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю. И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю. когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. как я выжил?далее эти поездки в Одессу. Иногда еды не хватало, если кастрюлю макарон советских (которые слипались еще до варки) с майонезом. Всё равно выжил.в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Фактически на 2 недели я стал овощ. Хорошо что прошло..А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться.Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.Это выбор каждого, я сам не люблю риск. И вас ни к чему не призываю.Более того, мы себе даже не представляем сколько вокруг опасностей. Как с тем же ковидом.Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Как то так. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная. Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное.это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут куда то уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка ноль шансов спрятаться.когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. Wirująświatła

Повідомлень: 30327 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2515 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 543544545546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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