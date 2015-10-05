Додано: Сер 11 чер, 2025 17:29

rjkz написав: Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора". Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора".

rjkz написав: А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров

rjkz написав: И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю. И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю.

о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. еще и свои воровали, с деньгами в гостиницу идти было нельзя, ночью обчистят, мы тут же что заработали то и тратили. Хотя нам говорили не тратиться поедем в Лодзь там всё дешевле.далее эти поездки в Одессу.в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Мог полчаса думать как мне сходить в уборную. А если бы это случилось в командировке из которых я не вылазил? Фактически овощ, причём молниеносно.А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться. Опасности на каждом углу, если вдуматься.Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.Это выбор каждого, я сам не люблю риск.Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная.Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное.это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут на другой конец острова уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка-грабителя ноль шансов спрятаться. Буллинга в школе тоже нет. Когда мало людей легче навести порядок.когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. Наверное это выход, искать безопасную среду, а не держать ребенка на цепи.