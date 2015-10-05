rjkz написав:Я могу продолжать до бесконечности приводить примеры, только это не изменит ничего. "Спор ради спора".
о чём спор? я с вами согласен. Безопасность это важно. Вопрос где та грань, чтобы не посадить себя в клетку.
случаи описанные вами кошмарные. Среди моего окружения 2их прирезали, один одноклассник, я с ним не дружил, вроде на 7м км на деньги людей кидал. другой мой друг детства, поехал к родителям в село, что дальше было не знаю.
я в 13 с группой таких же подростков ездил в польшу, старшие воспитатели с нами были но их мы видели только вечером в гостинице. Нас не кормили, мы сами себе покупали какую то еду, никого не интересовало есть ли у нас на это деньги. Любого могли выкрасть и грабануть, рэкет в польше был украинский пацаны 15-20лет. еще и свои воровали, с деньгами в гостиницу идти было нельзя, ночью обчистят, мы тут же что заработали то и тратили. Хотя нам говорили не тратиться поедем в Лодзь там всё дешевле.
далее эти поездки в Одессу.
в 30 лет подхватил ветрянку, это такая жопа была. Не могу описать, физически ничего не болело, но в голове творился хаос, даже о чём то элементарном бытовом подумать было проблемно. Мог полчаса думать как мне сходить в уборную. А если бы это случилось в командировке из которых я не вылазил? Фактически овощ, причём молниеносно.
А. еще я в 12л потерялся ночью в лесу куда мы пошли вечером с друзьями. Вышел на станцию к утру, полностью мокрый (шёл дождь). Друзья думали, что я ушел домой и меня не искали. Мы шо-то поругались тогда. Родители куда то уехали, а дед с бабой ложились спать в 9 вечера. Что случись до утра меня даже не искали бы. Если какой-то маньяк, то наверное вообще бы не нашли.
и еще десяток похожих ситуаций, когда со мной могло что то случиться. Опасности на каждом углу, если вдуматься.
Уверен у большинства "не домашних" детей такие ситуации были. Мне сложно считать вероятность как выжить или не выжить. Каждый день я езжу на самокате 20-30 км. Если ломается руль я рискую растянуться на дороге на скорости 40. Раз в неделю я езжу по лесу, где в 2022 стояла русня, вполне могу на какую мину/растяжку наехать. Кто тот лес чистил каждый метр?
Какая альтернатива? сидеть дома, фильмы смотреть/книги читать, ну и нафиг такая жизнь? я не свинья жить чтобы покушать и поспать. Даже если это даст мне 200% гарантии, что я доживу до старости.
Это выбор каждого, я сам не люблю риск.
Человеку для развития нужна сенсорно богатая среда. Можно так обезопасить ребенка, что на выходе получим РАС и ЗПР. Ближайшей песочницы мало для познания мира. А мир дальше песочницы таит в себе опасности. Тема не новая и даже наверное хрестоматийная.
Педагоги кричат всё запретить, на прогулку на веревочке. Психологи говорят, что ребенок - не собачка. А нечто более сложно устроенное.
rjkz написав:А потом начались закрытия магазинов, пустые полки, непоставки товаров
это где в США? у нас такого не было. Были какие то лимиты шо то 50 человек на супермаркет. Но как всегда никто ничего не соблюдал.
Ваша интуиция поражает. Я помню как до 2022 вы говорили что русские что то там превратят в Алеппо. Только мне странно что вы выбрали США. Есть супер безопасные скандинавские страны. Хорватия. Кипр. У меня друг детства на Кипре живёт, спросил про безопасность вообще ноу проблем. Дети хоть ночью могут на другой конец острова уйти - с ними ничего не будет. Несчастные случаи во внимание не берем. Страна маленькая все на виду. У маньяка-грабителя ноль шансов спрятаться. Буллинга в школе тоже нет. Когда мало людей легче навести порядок.
rjkz написав:И если селиться и посещать безопасные районы, то фактор преступности практически стремиться к нулю.
когда то давно главный мент говорил в интервью, что в Ирпене околонулевая преступность. Кругом камеры. Городок маленький полиция приезжает за 5-8 минут в любую его часть. Ну и смысла нет, рядом Киев, там легче потеряться после преступления. В Ирпене дети 10-16 гуляют сами без взрослых в парках, на ц.площади и на набережной, никто их не трогает. Драк тоже не видел ни одной. Наверное это выход, искать безопасную среду, а не держать ребенка на цепи.
Цікава схемка. Хоча якось раптово ви тему змінили:)
Интересно, эта схемка сильно "триггернула ваши познавательные потребности для себя"? Или так же, как я, - глянули и забыли? Вот зачем мне знать такие подробности об усвоении витамина D? Со всеми биохимическими терминами, которые ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Как по мне, по такому достаточно узкоспециальному вопросу достаточно знать, что надо бывать на солнце и есть рыбу.
Ну я дещо знаю про вітамін Д. Цікаво було про його роль у виробництві інсуліну П.С. Не зайве буде зробити аналіз 25-гідроксивітамін Д. Вітамін Д грає суттєву роль і для імунітету загалом і для боротьби з хронічною втомою
Faceless написав:......Ну я дещо знаю про вітамін Д. Цікаво було про його роль у виробництві інсуліну П.С. Не зайве буде зробити аналіз 25-гідроксивітамін Д. Вітамін Д грає суттєву роль і для імунітету загалом і для боротьби з хронічною втомою
Ну о роли витамина Д я тоже немного знаю. Я спрашивал, сильно ли эта схемка "триггернула ваши познавательные потребности для себя"? Заинтересовали ли вас всякие термины типа "7-дегидрохолестерол" или "1а-гидрксилаза почек"? Кстати, о борьбе "з хронічною втомою" вы их этой схемки не узнаете.
Успіх, вас сильно интересовал вопрос обязательности диплома и перспективных профессий.
В частности искусственный интеллект не сможет заменить технический персонал в индустрии монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В последние годы эта отрасль растет быстрыми темпами во всем мире - частично из-за изменений климата, частично из-за появления все более совершенных и доступных технических решений для климат-контроля в помещениях.
Нет признаков того, что искусственный интеллект в ближайшее время будет способен заменить монтажников, которые устанавливают кондиционеры, вентиляционные системы и системы отопления в частных домах и в коммерческих зданиях. Это работа, которая не может быть автоматизирована... ..... Кроме защищенности от экспансии ИИ и растущего спроса на специалистов этот вид занятости выделяется еще и тем, что для освоения профессии не нужно тратить годы на получение университетского диплома. В зависимости от конкретной должности, обычно достаточно коротких многомесячных курсов, или даже обучения в процессе работы под руководством опытного коллеги.
мы недавно построили системы, которые во многих отношениях умнее людей и способны значительно усиливать результаты людей, использующих их. .....В 2025 году появились агенты, способные выполнять настоящую когнитивную работу; написание компьютерного кода уже никогда не будет прежним. В 2026 году, скорее всего, появятся системы, способные находить новые идеи. В 2027 году могут появиться роботы, способные выполнять задачи в реальном мире. .....Если нам придется создать первый миллион человекоподобных роботов старомодным способом, но затем они смогут управлять всей цепочкой поставок — добывать и перерабатывать полезные ископаемые, водить грузовики, управлять заводами и т. д. — чтобы построить больше роботов, которые смогут построить больше предприятий по производству микросхем, центров обработки данных и т. д., то темпы прогресса, очевидно, будут совершенно другими. .....Будут очень сложные моменты, например, исчезновение целых классов рабочих мест, но с другой стороны, мир будет становиться настолько богаче и так быстро, что мы сможем серьезно рассматривать новые политические идеи, которые мы никогда не могли себе позволить раньше. Мы, вероятно, не примем новый общественный договор сразу, но если мы оглянемся назад через несколько десятилетий, то постепенные изменения будут означать нечто большое. .....Наряду с огромными преимуществами есть серьезные проблемы, с которыми нужно столкнуться. Нам действительно нужно решить проблемы безопасности, как в техническом, так и в социальном плане, но затем критически важно широко распространить доступ к сверхразуму, учитывая экономические последствия. Лучший путь вперед может быть таким: .....
Взгляд очень оптимистичный, тем не менее даже он говорит о возможных проблемах.