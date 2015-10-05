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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 11 чер, 2025 22:35
ЛАД написав: Faceless написав:
......Ну я дещо знаю про вітамін Д. Цікаво було про його роль у виробництві інсуліну
П.С. Не зайве буде зробити аналіз 25-гідроксивітамін Д. Вітамін Д грає суттєву роль і для імунітету загалом і для боротьби з хронічною втомою
Ну о роли витамина Д я тоже немного знаю.
Я спрашивал, сильно ли эта схемка "триггернула ваши познавательные потребности для себя"?
Заинтересовали ли вас всякие термины типа "7-дегидрохолестерол" или "1а-гидрксилаза почек"?
Кстати, о борьбе "з хронічною втомою" вы их этой схемки не узнаете.
Як я написав, з тої схеми я виніс участь у синтезі інсуліну.
Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?
Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2 = 1,738×10¹⁶ Ньютон
Що якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових років
Але якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить.
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Faceless
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Додано: Чет 12 чер, 2025 00:53
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
Логическая ошибка.
IQ не
вправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть.
"родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви.
Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.
Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.
Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.
Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.
К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!
Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное.
У нас с вами, как часто в последнее время, опять недопонимание.
То ли вы неправильно поняли мой пост, то ли я ваш ответ.
По-моему, и родители, которые "считают своих детей самыми гениальными", и родители, которые "считают своих детей недотепами и неудачниками", делают это не на основе реальной/рациональной оценки (IQ), а на основе эмоциональной оценки/любви (EQ). Просто проявляется у разных людей эта любовь по-разному и ведёт либо к переоценке, либо к недооценке детей. Я писал именно и только об этом.
Возможно, я неправильно понимаю классификацию EQ и IQ. Я понимаю IQ как рациональное/логическое мышление, а EQ как эмоциональное... даже не мышление, а эмоциональную реакцию. Просил Виталия уточнить понятие IQ, которое он определил как вербальное мышление. Да и вообще оба эти понятия, которыми он часто оперирует, но...
P.s. А обобщать приходится всегда. Это просто нахождение каких-то общих причин. Иначе придётся рассматривать каждый случай как уникальный. Но тогда ни о какой науке речь идти не может. Так же, как мы обобщаем падение любых предметов на землю и находим закон, а не рассматриваем отдельно падение яблока, или камня, или листка бумаги. А дальше начинаем рассматривать сопротивление воздуха, которое приводит к различиям в падении (но тоже находим общий закон).
А я с Вами и не спорил.
Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.
Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.
Вы ответили, я дополнил.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 01:05
rjkz написав:
........
А я с Вами и не спорил.
Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.
Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.
Вы ответили, я дополнил.
Спасибо.
Значит, я не понял ваш ответ.
Просто ваше замечание было после моей фразы о родителях, а вы написали, что "насчет родителей, очень спорное утверждение". Я понял как возражение против моей фразы.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 01:12
Faceless написав:
...........
Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?
Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2 = 1,738×10¹⁶ Ньютон
Що якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових років
Але якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить.
Такое я расцениваю не как познавательную активность, а как игры ума.
Когда хочется чем-то заняться, а заняться нечем. Или не хочется взяться за то, что надо.
Но это вас сильно триггернуло! Еле разобрался, что к чему.
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