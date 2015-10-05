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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 544545546547 Додано: Сер 11 чер, 2025 22:35 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: Faceless написав: ......Ну я дещо знаю про вітамін Д. Цікаво було про його роль у виробництві інсуліну

П.С. Не зайве буде зробити аналіз 25-гідроксивітамін Д. Вітамін Д грає суттєву роль і для імунітету загалом і для боротьби з хронічною втомою ......Ну я дещо знаю про вітамін Д. Цікаво було про його роль у виробництві інсулінуП.С. Не зайве буде зробити аналіз 25-гідроксивітамін Д. Вітамін Д грає суттєву роль і для імунітету загалом і для боротьби з хронічною втомою

Ну о роли витамина Д я тоже немного знаю.

Я спрашивал, сильно ли эта схемка "триггернула ваши познавательные потребности для себя"?

Заинтересовали ли вас всякие термины типа "7-дегидрохолестерол" или "1а-гидрксилаза почек"?

Кстати, о борьбе "з хронічною втомою" вы их этой схемки не узнаете. Ну о роли витамина Д я тоже немного знаю.Я спрашивал, сильно ли эта схемка "триггернула ваши познавательные потребности для себя"?Заинтересовали ли вас всякие термины типа "7-дегидрохолестерол" или "1а-гидрксилаза почек"?Кстати, о борьбе "з хронічною втомою" вы их этой схемки не узнаете. Як я написав, з тої схеми я виніс участь у синтезі інсуліну.

Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?

Рахуємо, вона притягує Сонце з силою

6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон

Що якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових років

Але якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить. Як я написав, з тої схеми я виніс участь у синтезі інсуліну.Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?Рахуємо, вона притягує Сонце з силою6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ НьютонЩо якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових роківАле якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить. Faceless

Модератор Повідомлень: 36248 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1490 раз. Подякували: 8221 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 чер, 2025 00:53 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: Логическая ошибка.

IQ не вправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть.

"родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви. Логическая ошибка.IQвправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть."родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви.



Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.

Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.

Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.

Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.

К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!



Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное. Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное. У нас с вами, как часто в последнее время, опять недопонимание.

То ли вы неправильно поняли мой пост, то ли я ваш ответ.

По-моему, и родители, которые "считают своих детей самыми гениальными", и родители, которые "считают своих детей недотепами и неудачниками", делают это не на основе реальной/рациональной оценки (IQ), а на основе эмоциональной оценки/любви (EQ). Просто проявляется у разных людей эта любовь по-разному и ведёт либо к переоценке, либо к недооценке детей. Я писал именно и только об этом.



Возможно, я неправильно понимаю классификацию EQ и IQ. Я понимаю IQ как рациональное/логическое мышление, а EQ как эмоциональное... даже не мышление, а эмоциональную реакцию. Просил Виталия уточнить понятие IQ, которое он определил как вербальное мышление. Да и вообще оба эти понятия, которыми он часто оперирует, но...



P.s. А обобщать приходится всегда. Это просто нахождение каких-то общих причин. Иначе придётся рассматривать каждый случай как уникальный. Но тогда ни о какой науке речь идти не может. Так же, как мы обобщаем падение любых предметов на землю и находим закон, а не рассматриваем отдельно падение яблока, или камня, или листка бумаги. А дальше начинаем рассматривать сопротивление воздуха, которое приводит к различиям в падении (но тоже находим общий закон). У нас с вами, как часто в последнее время, опять недопонимание.То ли вы неправильно поняли мой пост, то ли я ваш ответ.По-моему, и родители, которые "считают своих детей самыми гениальными", и родители, которые "считают своих детей недотепами и неудачниками", делают это не на основе реальной/рациональной оценки (IQ), а на основе эмоциональной оценки/любви (EQ). Просто проявляется у разных людей эта любовь по-разному и ведёт либо к переоценке, либо к недооценке детей. Я писал именно и только об этом.Возможно, я неправильно понимаю классификацию EQ и IQ. Я понимаю IQ как рациональное/логическое мышление, а EQ как эмоциональное... даже не мышление, а эмоциональную реакцию. Просил Виталия уточнить понятие IQ, которое он определил как вербальное мышление. Да и вообще оба эти понятия, которыми он часто оперирует, но...P.s. А обобщать приходится всегда. Это просто нахождение каких-то общих причин. Иначе придётся рассматривать каждый случай как уникальный. Но тогда ни о какой науке речь идти не может. Так же, как мы обобщаем падение любых предметов на землю и находим закон, а не рассматриваем отдельно падение яблока, или камня, или листка бумаги. А дальше начинаем рассматривать сопротивление воздуха, которое приводит к различиям в падении (но тоже находим общий закон).



А я с Вами и не спорил.

Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.

Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.

Вы ответили, я дополнил. А я с Вами и не спорил.Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.Вы ответили, я дополнил. rjkz

Повідомлень: 17489 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8610 раз. Подякували: 5425 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 чер, 2025 01:05 rjkz написав: ........

А я с Вами и не спорил.

Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.

Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.

Вы ответили, я дополнил. ........А я с Вами и не спорил.Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.Вы ответили, я дополнил.

Спасибо.

Значит, я не понял ваш ответ.

Просто ваше замечание было после моей фразы о родителях, а вы написали, что "насчет родителей, очень спорное утверждение". Я понял как возражение против моей фразы. Спасибо.Значит, я не понял ваш ответ.Просто ваше замечание было после моей фразы о родителях, а вы написали, что "насчет родителей, очень спорное утверждение". Я понял как возражение против моей фразы. ЛАД 2 Повідомлень: 34784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 чер, 2025 01:12 Faceless написав: ...........

Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?

Рахуємо, вона притягує Сонце з силою

6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон

Що якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових років

Але якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить. ...........Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?Рахуємо, вона притягує Сонце з силою6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ НьютонЩо якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових роківАле якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить.

Такое я расцениваю не как познавательную активность, а как игры ума.

Когда хочется чем-то заняться, а заняться нечем. Или не хочется взяться за то, что надо.

Но это вас сильно триггернуло! Еле разобрался, что к чему. Такое я расцениваю не как познавательную активность, а как игры ума.Когда хочется чем-то заняться, а заняться нечем. Или не хочется взяться за то, что надо.Но это вас сильно триггернуло! Еле разобрался, что к чему. ЛАД 2 Повідомлень: 34784 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5338 раз. Подякували: 4848 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 544545546547 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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