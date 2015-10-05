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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Сер 11 чер, 2025 22:35

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:......Ну я дещо знаю про вітамін Д. Цікаво було про його роль у виробництві інсуліну
П.С. Не зайве буде зробити аналіз 25-гідроксивітамін Д. Вітамін Д грає суттєву роль і для імунітету загалом і для боротьби з хронічною втомою

Ну о роли витамина Д я тоже немного знаю. :)
Я спрашивал, сильно ли эта схемка "триггернула ваши познавательные потребности для себя"?
Заинтересовали ли вас всякие термины типа "7-дегидрохолестерол" или "1а-гидрксилаза почек"?
Кстати, о борьбе "з хронічною втомою" вы их этой схемки не узнаете.
Як я написав, з тої схеми я виніс участь у синтезі інсуліну.
Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?
Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон
Що якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових років
Але якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 00:53

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:Логическая ошибка.
IQ не вправе видеть то, что хочет, а обязан видеть то, что есть.
"родители обычно переоценивает своих детей, а влюбленные переоценивают объект любви", не исходя из логики, а исходя из эмоции - любви.


Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение.
Хотя там и стоит слово "обычно", давая поправочный люфт.
Но я знал и знаю совершенно разнообразные виды родителей.
Как объективных, которые реально видят сильные и слабые стороны своих детей вне зависимости от своего отношения к ним, так и две другие крайности - одни таки считают своих детей самыми гениальными и готовы кадык выгрызть кто с ними возьмется поспорить, а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.
К последним могу отнести родителей моего бывшего одноклассника, лучшего ученика школы, круглого отличника, которого родители ...ремнем пороли за текущие четверки. И это в 11 классе!

Поэтому делать как в данном вопросе так и в других обобщения - дело сомнительное.
У нас с вами, как часто в последнее время, опять недопонимание. :)
То ли вы неправильно поняли мой пост, то ли я ваш ответ.
По-моему, и родители, которые "считают своих детей самыми гениальными", и родители, которые "считают своих детей недотепами и неудачниками", делают это не на основе реальной/рациональной оценки (IQ), а на основе эмоциональной оценки/любви (EQ). Просто проявляется у разных людей эта любовь по-разному и ведёт либо к переоценке, либо к недооценке детей. Я писал именно и только об этом.

Возможно, я неправильно понимаю классификацию EQ и IQ. Я понимаю IQ как рациональное/логическое мышление, а EQ как эмоциональное... даже не мышление, а эмоциональную реакцию. Просил Виталия уточнить понятие IQ, которое он определил как вербальное мышление. Да и вообще оба эти понятия, которыми он часто оперирует, но...

P.s. А обобщать приходится всегда. Это просто нахождение каких-то общих причин. Иначе придётся рассматривать каждый случай как уникальный. Но тогда ни о какой науке речь идти не может. Так же, как мы обобщаем падение любых предметов на землю и находим закон, а не рассматриваем отдельно падение яблока, или камня, или листка бумаги. А дальше начинаем рассматривать сопротивление воздуха, которое приводит к различиям в падении (но тоже находим общий закон).


А я с Вами и не спорил.
Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.
Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.
Вы ответили, я дополнил.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 01:05

  rjkz написав:........
А я с Вами и не спорил.
Я дополнил Ваш ответ Виталию своими ...назовем так, аргументами.
Он-же, в своем исходном посте, утверждал (с допущением, использовав слово "обычно"), что родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.
Вы ответили, я дополнил.

Спасибо.
Значит, я не понял ваш ответ.
Просто ваше замечание было после моей фразы о родителях, а вы написали, что "насчет родителей, очень спорное утверждение". Я понял как возражение против моей фразы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 01:12

  Faceless написав:...........
Ну а тригернути пізнавальні потреби можуть зовсім випадкові речі. Отак сидиш собі, і думаєш - а от взяти чорну діру в центрі Чумацького Шляху, Альфа стрільця. З однієї сторони капець як далеко, з іншої - і маса ж теж у голові не вкладається. А яка сила гравітаційної взаємодії діє на обʼєкти з такими масами і на таких відстанях?
Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон
Що якби дофіга. Хоча до неї 27 тисяч світлових років
Але якщо порахувати вплив на людину на поверхні Землі, то там і атом не зрушить.

Такое я расцениваю не как познавательную активность, а как игры ума.
Когда хочется чем-то заняться, а заняться нечем. Или не хочется взяться за то, что надо. :)
Но это вас сильно триггернуло! Еле разобрался, что к чему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 02:01

  Сибарит написав:
  prodigy написав:сусід носив окуляри(як у будівельників), маску, рукавички, навіть резинові чоботи до коліна-не допомогло, захворів на ковід19(важка форма)

Видел я когда-то человека в таком прикиде...
Перебегал шестиполосную дорогу с очень интенсивным движением...

убегал от вируса
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 02:38

  rjkz написав:родители ОБЫЧНО переоценивают своих детей.
Вы ответили, я дополнил.
Лад например переоценивает IQ (судя по цитате на которую вы ответили). Не может "IQ обязан видеть то, что есть". В случае с переоценкой (или недооценкой) детей это родители(школа) должны прогонять детей через подробные анонимные тесты по каждому предмету, чтобы понимать насколько ребенок им владеет. Если конечно учёба - критерий успешности. Или откуда IQ еще "увидит" то "что есть"?
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 03:24

IQ это интеллект допущений. И даже подробные тесты не панацея, учитель мог что то забыть рассказать, или ребенок не понял вопроса в тесте, или переволновался. Может его беспокоил желудок или ему хотелось пить? Всё это снижает точность. Так же в методологии подсчёта баллов может быть ошибка. Результат теста будет суммой допущений что учитель изложил предмет точно и понятно, в момент тестирования ребенок не волновался и ничего его не беспокоило, в методике теста нет ошибки и прочее ...бла-бла-бла.

Видите какое количество допущений? о каком "то что есть" вообще речь? В быту IQ грешит неточностью обобщений от "гений" до "оболтус" и главное сам не понимает ни степень допущений, ни степень погрешности таких выводов.

Оценивать человека очень сложно. Помимо школьных знаний есть еще мотивация, бытовые навыки, навыки коммуникаций, волевые качества, область интересов и увлечений, эмпатия, вежливость, культура речи и поведения. Как это всё можно оценить одним словом? С огромной долей вероятности, что "гений" что "оболтус" - будут ошибочными оценками.

Я когда хочу что то узнать, в т.ч. о себе и своей жизни - собираю статистику. Мне эти "IQ допущения" по важным вопросам нафиг не нужны. Я хочу знать точно выгодна ли мне та или иная сделка, какое у меня состояние здоровья и т.д. без допущений с погрешностью от "всё ок" до "всё пропало".

Поскольку EQ оперирует конкретными (различаемыми) ощущениями, его точность несоразмерно выше (если он высокоразвит).

Например вы с огромной точностью знаете нравится вам тот или иной человек, фильм, пицца, автомобиль.

Вы абсолютно уверены довольны ли вы поведением своего ребенка, его вежливостью, пунктуальностью, учёбой.

В большинстве случаев, EQ точно знает доволен ли его хозяин жизнью, работой, окружением, здоровьем, экологией, средой обитания, самим собой.

Для оценки доволен/недоволен не нужна статистика. Но эти ощущения не пальцем в небо. Если человек доволен работой, значит он доволен зарплатой, начальником, коллективом, графиком. Как только один из факторов теряет положительную валентность, автоматически EQ становится недоволен работой в целом. В этом плане оценок "скорее доволен" у EQ нет. Он интерпретирует ощущения однозначно, как беременность - либо доволен либо нет. Потому что иначе можно умереть с голоду, не будучи уверенным голодный ты или нет. 105 ощущений достаточно для понимания чё происходит (таблица ниже)

Далее идут "ошибки кодирования" из EQ в IQ. Например родитель недоволен как учитель математики преподаёт его ребенку предмет, поскольку любые ощущения интегральны, с большой вероятностью родитель будет неволен и тем как ребенок сам этот предмет изучает, и школой в целом ("зачем они этого учителя держат?")

К этому недовольству добавятся другие ситуации (не вынес мусор, нахамил соседу, не помыл посуду) и вырисуется ошибочный IQ вывод - оболтус.

С переоценкой точно так же. В большинстве случаев, в своих оценках IQ опирается на EQ, а там столько всего намешано (однозначностей тоже может быть много разных). Например учитель из вежливости похвалил родителю его сына. И родитель "на эйфории" (от этой похвалы) делает ошибочный вывод, что его ребенок какой то суперспособный. Не различая ощущения от комплимента и от восхищения способностями сынка. На ощущениях это одно и тоже, тем не менее задача IQ определить что именно похвалили, какой то конкретный поступок или способности-достижения в целом.

Вчера читал, с большей вероятностью, учитель поставит высокую оценку девочке, чем мальчику. Не верите? гуглите статистику чья успеваемость выше :D в моем классе девочек троешниц было пару штук, и те с задержками умственного развития. Среди пацанов троешников было 50+ %. Мальчик-отличник вызывал недобрую улыбку. А получить двойку на уроке было в чём то более почётно, чем тройку.

Протестное поведение. В конфликтах с учителями, которые иногда вспыхивали, мальчики вели себя без страха, в лицо спрашивая и что вы мне сделаете? Когда то мне учительница пригрозила двойкой в табель, на что я ей при всех под общий хохот ответил, себе поставьте. Всё это формирует гендерные стереотипы и влияет на оценки. Будьте уверены, в оценках вашему ребенку сидят в т.ч. такие ситуации, имевшие место с другими детьми.

Ну и естественно "с большей вероятностью", учитель поставит высокую оценку любимчику.

В школе у меня в каком то классе поменялся учитель английского. Предыдущий лепил мне тройки и демотивировал как мог.

Новая учительница (я ей буду благодарен до донца жизни) начала мне ставить 4 и 5, привила хорошим отношением ко мне любовь к этому предмету, научила быть благодарным за знания.

Что тройки что пятёрки в той ситуации субъективные, не отражающие ровным счетом ничего. А последствия в плане влияния на меня они имели объективные.

Этим опасен IQ. Думая что мыслит точно, за точность он воспринимает вербализацию ощущений, которые часто сам не понимает. В эти оценки вклиниваются хотелки, симпатии/антипатии, настроения, состояние здоровья. Какую может дать оценку человек с температурой и орз? Влияет ли температура или головная боль на точность мышления? А если перед этим он с кем то поругался или получил штраф по почте?

Когнитивная терапия распутывает ложные связи, конечно если пациент сам этого хочет. Но многим комфортно жить в плену самообмана и ложных интерпретаций.


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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 04:06

  rjkz написав:Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение....
а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.
в свете написанного выше. К оценке своих детей часто добавляются чувства к ним. Ребенка с УО и РАС с любовью называют "особенный" (хотя ничего там "особенного" нет, обычные дефекты). Ниже видео как мама обучая мальчика с инвалидностью его хвалит и переоценивает. Это нормально. Переоценкой и своей любовью мама помогает ему преодолеть дефект.

А если родитель называет своих нормотипичных детей "недотепами и неудачниками" это наоборот жирный маркер проблем с психикой у самого родителя. Каким бы ни был ребенок, вешать на него унизительные ярлыки непедагогично и неразумно. Потом это отрыгнется в заниженной самооценке и комплексе неполноценности. То что среди родителей есть % дебилов для меня не новость. Только их мнение я во внимание не беру. Вот такое "очень спорное утверждение"

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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 04:50

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Кстати, насчет родителей, очень спорное утверждение....
а вот вторые считают своих детей недотепами и неудачниками.
в свете написанного выше. К оценке своих детей часто добавляются чувства к ним. Ребенка с УО и РАС с любовью называют "особенный" (хотя ничего там "особенного" нет, обычные дефекты). Ниже видео как мама обучая мальчика с инвалидностью его хвалит и переоценивает. Это нормально. Переоценкой и своей любовью мама помогает ему преодолеть дефект.

А если родитель называет своих нормотипичных детей "недотепами и неудачниками" это наоборот жирный маркер проблем с психикой у самого родителя. Каким бы ни был ребенок, вешать на него унизительные ...
а якщо адекватна оцінка дефетивної дитини? Це корисно для її розвитку? Чи треба перехвалювати?
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