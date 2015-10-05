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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 545546547548
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:06

  Faceless написав:Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон

Я дико извиняюсь, а где в этом наборе цифр порядок величины гравитационной постоянной?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:24

Психологія та саморозвиток

anduzenko написав:
  Faceless написав:Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон

Я дико извиняюсь, а где в этом наборе цифр порядок величины гравитационной постоянной?
Я дещо одразу скорочую, коли пишу. Я ж це не для вчителя писав)))
В кінці 10 в 19 це вже скорочено , 30-11
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:39


Правительство Макрона, давнего союзника крупных технологических компаний, в последние годы предприняло шаги по более строгому регулированию приложений социальных сетей, а его инициатива по установлению общеевропейского нижнего возрастного предела в 15 лет для доступа к социальным сетям набирает популярность в Брюсселе.

https://www.politico.eu/article/x-blues ... clampdown/

хотят запретить соцсети детям до 15л, оно и правильно чтобы "живое" общение окончательно не пропало. А если ребенок живёт в деревне, где особо не с кем общаться, или долгое время лежит в больнице? Я бы предложил придумать детскую соц.сеть которая бы включалась в 17 и выключалась в 21. В остальное время пусть играют в настолки, занимаются спортом, музыкой, свистоплясками или просто сидят на деревьях и заборах.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 11:09

  Wirująświatła написав:

хотят запретить соцсети детям до 15л, оно и правильно чтобы "живое" общение окончательно не пропало.
:lol:
Ну ви і чудік... :shock:
Яка різниця кому заборонять? Хоть рудим :lol:
Важно що треба буде доказувати, що ти не підліток. :wink:
Це кінець анонімності в інтернеті.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 12:16

заодно решится проблема неприличных фото, если аккаунты в детской соцсети будут регистрировать родители по банкИД, бандерлогов под ником серёжа13 выманивающих у девочек фото там не будет. Их мгновенно вычислят. А в другие сети детям ходить запретить. И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.
Wirująświatła
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  #<1 ... 545546547548
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