Правительство Макрона, давнего союзника крупных технологических компаний, в последние годы предприняло шаги по более строгому регулированию приложений социальных сетей, а его инициатива по установлению общеевропейского нижнего возрастного предела в 15 лет для доступа к социальным сетям набирает популярность в Брюсселе.
хотят запретить соцсети детям до 15л, оно и правильно чтобы "живое" общение окончательно не пропало. А если ребенок живёт в деревне, где особо не с кем общаться, или долгое время лежит в больнице? Я бы предложил придумать детскую соц.сеть которая бы включалась в 17 и выключалась в 21. В остальное время пусть играют в настолки, занимаются спортом, музыкой, свистоплясками или просто сидят на деревьях и заборах.
заодно решится проблема неприличных фото, если аккаунты в детской соцсети будут регистрировать родители по банкИД, бандерлогов под ником серёжа13 выманивающих у девочек фото там не будет. Их мгновенно вычислят. А в другие сети детям ходить запретить. И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.