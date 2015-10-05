Додано: Чет 12 чер, 2025 13:46

Faceless написав: Діти завжди хочуть відчувати себе старшими, і бути дотичними до "дорослого" Діти завжди хочуть відчувати себе старшими, і бути дотичними до "дорослого"

пойдите на роллердром и посмотрите на реакцию. Если дети хотят быть взрослее, значит вас облепят желающие с вами подружится и пообщаться. Нет? значит в вашей схеме что то не работает. Дети хотят то, что считается круто среди их окружения. Взрослость - лишь частный случай. Это может быть что угодно. Фиолетовые волосы, розовые кеды у детей 1,90 ростом и весом под 100кг. У меня такой дитина просил 15 грн на маршрутку. Я сначала думал гопник, но 15 грн для гопника мелко и просили жалостно. Так же я знал детей 18+ которые собирались смотреть мультики про пони. А другие 13-16л ездят на электричках зацепом, афигеть взрослость, все взрослые так делают? Детям нужен детский социум внутри которого свои ценности. Взрослый социум детям не интересен.