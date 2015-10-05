Правительство Макрона, давнего союзника крупных технологических компаний, в последние годы предприняло шаги по более строгому регулированию приложений социальных сетей, а его инициатива по установлению общеевропейского нижнего возрастного предела в 15 лет для доступа к социальным сетям набирает популярность в Брюсселе.
хотят запретить соцсети детям до 15л, оно и правильно чтобы "живое" общение окончательно не пропало. А если ребенок живёт в деревне, где особо не с кем общаться, или долгое время лежит в больнице? Я бы предложил придумать детскую соц.сеть которая бы включалась в 17 и выключалась в 21. В остальное время пусть играют в настолки, занимаются спортом, музыкой, свистоплясками или просто сидят на деревьях и заборах.
заодно решится проблема неприличных фото, если аккаунты в детской соцсети будут регистрировать родители по банкИД, бандерлогов под ником серёжа13 выманивающих у девочек фото там не будет. Их мгновенно вычислят. А в другие сети детям ходить запретить. И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.
Wirująświatła написав:заодно решится проблема неприличных фото, если аккаунты в детской соцсети будут регистрировать родители по банкИД, бандерлогов под ником серёжа13 выманивающих у девочек фото там не будет. Их мгновенно вычислят. А в другие сети детям ходить запретить. И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.
Діти завжди хочуть відчувати себе старшими, і бути дотичними до "дорослого" світу. Лейбл "дитяча" на соцмережі це одразу антиреклама доя підлітків, які всіма силами намагатимуться потрапити в "дорослі", бо це буде круто. Є ідеї, що відпочатку приречені на невдачу.
Faceless написав:Діти завжди хочуть відчувати себе старшими, і бути дотичними до "дорослого"
пойдите на роллердром и посмотрите на реакцию. Если дети хотят быть взрослее, значит вас облепят желающие с вами подружится и пообщаться. Нет? значит в вашей схеме что то не работает. Дети хотят то, что считается круто среди их окружения. Взрослость - лишь частный случай. Это может быть что угодно. Фиолетовые волосы, розовые кеды у детей 1,90 ростом и весом под 100кг. У меня такой дитина просил 15 грн на маршрутку. Я сначала думал гопник, но 15 грн для гопника мелко и просили жалостно. Так же я знал детей 18+ которые собирались смотреть мультики про пони. А другие 13-16л ездят на электричках зацепом, афигеть взрослость, все взрослые так делают? Детям нужен детский социум внутри которого свои ценности. Взрослый социум детям не интересен.
Water написав:.......... Воно вам не потрібно, ось народяться правнуки в Німеччині, тоді і поговоримо за мову, організацію вуличної мережі автодоріг.
Water написав:........... А чому ви з кацапстану в Україну переїхали, чому не на Воркуту?
Ответы и вопросы у вас очень оригинальные и интересные. Внук пока что из Германии рвётся в вернуться в Украину. Я отговариваю.
Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну?
Ви пишете за онука, я за праонука. Ось якшо ваш онук залишиться у Німеччині, у нього народиться син, або дочка, потім ця дитина пройде школу від помічника будівельника доріг, після коледжу вона стане інженером, далі вивчиться на проектувальника дорожньої інфраструктури, ось це і буде потрібний нам спеціаліст. На ваше питання- чи є в нас відповідні спеціалісти- бачимо самі.
В СРСР це як з в США із штату в штат: а чому ви з NY переїхали в CA?