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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 546547548549550551>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:06

  Faceless написав:Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон

Я дико извиняюсь, а где в этом наборе цифр порядок величины гравитационной постоянной?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:24

Психологія та саморозвиток

anduzenko написав:
  Faceless написав:Рахуємо, вона притягує Сонце з силою
6.6743*4.31*10^6*1.9855*1.9855*10^19*10^30/(27000*9.46073*10^15)^2‎ = 1,738×10¹⁶ Ньютон

Я дико извиняюсь, а где в этом наборе цифр порядок величины гравитационной постоянной?
Я дещо одразу скорочую, коли пишу. Я ж це не для вчителя писав)))
В кінці 10 в 19 це вже скорочено , 30-11
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 09:39


Правительство Макрона, давнего союзника крупных технологических компаний, в последние годы предприняло шаги по более строгому регулированию приложений социальных сетей, а его инициатива по установлению общеевропейского нижнего возрастного предела в 15 лет для доступа к социальным сетям набирает популярность в Брюсселе.

https://www.politico.eu/article/x-blues ... clampdown/

хотят запретить соцсети детям до 15л, оно и правильно чтобы "живое" общение окончательно не пропало. А если ребенок живёт в деревне, где особо не с кем общаться, или долгое время лежит в больнице? Я бы предложил придумать детскую соц.сеть которая бы включалась в 17 и выключалась в 21. В остальное время пусть играют в настолки, занимаются спортом, музыкой, свистоплясками или просто сидят на деревьях и заборах.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 11:09

  Wirująświatła написав:

хотят запретить соцсети детям до 15л, оно и правильно чтобы "живое" общение окончательно не пропало.
:lol:
Ну ви і чудік... :shock:
Яка різниця кому заборонять? Хоть рудим :lol:
Важно що треба буде доказувати, що ти не підліток. :wink:
Це кінець анонімності в інтернеті.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 12:16

заодно решится проблема неприличных фото, если аккаунты в детской соцсети будут регистрировать родители по банкИД, бандерлогов под ником серёжа13 выманивающих у девочек фото там не будет. Их мгновенно вычислят. А в другие сети детям ходить запретить. И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 12:36

  Wirująświatła написав:Я бы предложил придумать детскую соц.сеть

Звучит несколько странно. Идеи обычно приходят без приглашения 😁

Впрочем, Вы ее уже придумали. Осталось только найти финансирование, создать и раскрутить.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:25

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Я бы предложил придумать детскую соц.сеть

Звучит несколько странно. Идеи обычно приходят без приглашения 😁

Впрочем, Вы ее уже придумали. Осталось только найти финансирование, создать и раскрутить.

) щоб ізолірувати онлайн дитинство?
І тіки самому там сидіти?
Як Пітер Пен? Мені Віталій нагадує цього персонажа... мож ще Майкла Джексона)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:29

Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:заодно решится проблема неприличных фото, если аккаунты в детской соцсети будут регистрировать родители по банкИД, бандерлогов под ником серёжа13 выманивающих у девочек фото там не будет. Их мгновенно вычислят. А в другие сети детям ходить запретить. И зачем другие если все дети будут в детской соц.сети? Плохо что сразу по этому пути не пошли.
Діти завжди хочуть відчувати себе старшими, і бути дотичними до "дорослого" світу. Лейбл "дитяча" на соцмережі це одразу антиреклама доя підлітків, які всіма силами намагатимуться потрапити в "дорослі", бо це буде круто.
Є ідеї, що відпочатку приречені на невдачу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 13:46

  Faceless написав:Діти завжди хочуть відчувати себе старшими, і бути дотичними до "дорослого"
пойдите на роллердром и посмотрите на реакцию. Если дети хотят быть взрослее, значит вас облепят желающие с вами подружится и пообщаться. Нет? значит в вашей схеме что то не работает. Дети хотят то, что считается круто среди их окружения. Взрослость - лишь частный случай. Это может быть что угодно. Фиолетовые волосы, розовые кеды у детей 1,90 ростом и весом под 100кг. У меня такой дитина просил 15 грн на маршрутку. Я сначала думал гопник, но 15 грн для гопника мелко и просили жалостно. Так же я знал детей 18+ которые собирались смотреть мультики про пони. А другие 13-16л ездят на электричках зацепом, афигеть взрослость, все взрослые так делают? Детям нужен детский социум внутри которого свои ценности. Взрослый социум детям не интересен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 14:07

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:..........
Воно вам не потрібно, ось народяться правнуки в Німеччині, тоді і поговоримо за мову, організацію вуличної мережі автодоріг.

  Water написав:...........
А чому ви з кацапстану в Україну переїхали, чому не на Воркуту?

Ответы и вопросы у вас очень оригинальные и интересные.
Внук пока что из Германии рвётся в вернуться в Украину. Я отговариваю.

Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну?

Ви пишете за онука, я за праонука. Ось якшо ваш онук залишиться у Німеччині, у нього народиться син, або дочка, потім ця дитина пройде школу від помічника будівельника доріг, після коледжу вона стане інженером, далі вивчиться на проектувальника дорожньої інфраструктури, ось це і буде потрібний нам спеціаліст. На ваше питання- чи є в нас відповідні спеціалісти- бачимо самі.

В СРСР це як з в США із штату в штат: а чому ви з NY переїхали в CA?
flyman
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