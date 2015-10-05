Wirująświatła написав: Помнишь фразу, чтобы узнать что то новое, нужно отказаться от предыдушей точки зрения. Это болезненно и я вижу эту боль у rjkz иногда у Сибарита и других форумчан по защитной структуре спора.
Скептическое отношение к новому является неотъемлемой частью процесса познания. Если мы станем принимать все и сразу, содержимое нашего мозга станет похоже на интернет. Информации море, а выделить достоверную практически невозможно. Дискуссия, слово спор мне не нравится, несёт двойную функцию: она работает фильтром и помогает запомнить то, что через этот фильтр просочилось.
дитина суне пальці в резетку "з скептичним відношенням до нового в процесі пізнання"
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за достоверность не ручаюсь, но темы интересные
Псилоцибин значительно улучшает психологическое благополучие и духовное прозрение среди священнослужителей основных мировых религий. Участники сообщили о длительных позитивных изменениях в религиозной практике, личных убеждениях и профессиональной эффективности после двух сеансов с псилоцибином под руководством инструктора.
Большинство описали эти переживания как одни из самых духовно значимых и психологически значимых в их жизни. Эти эффекты сохранялись более года, подчеркивая потенциал псилоцибина как инструмента для духовного развития и поддержки психического здоровья.
Основные факты:
Долгосрочное воздействие: Положительные изменения сохранялись в течение 16 месяцев после второго сеанса. Духовное значение: 96% участников включили по крайней мере один опыт в пятерку самых духовно значимых событий в своей жизни. Преимущества для профессиональной деятельности: священнослужители сообщали о повышении эффективности своих религиозных лидеров после приема псилоцибина. Источник: Mary Ann Liebert, Inc.
Новое исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Psychedelic Medicine, показало, что введение псилоцибина представителям основных мировых религий улучшило несколько аспектов общего психологического благополучия, включая позитивные изменения в религиозных взглядах и поведении, а также эффективность их призвания в качестве религиозных лидеров.
Покойный Роланд Гриффитс из Университета Джонса Хопкинса, а также Стивен Росс и Энтони Боссис из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и соавторы сравнили контрольную группу участников с незнакомыми с психоделиками священнослужителями из различных основных мировых религий, которые получили два сеанса псилоцибина: 20, а затем 20 или 30 мг/70 кг примерно через месяц.
до сего дня я думал что духовный опыт это светлые мысли с поступками, помощь ближнему, какая то праведность. А оказывается сожрал Псилоцибин - получил одно из "самых духовно значимых событий в своей жизни". куда мир катится...
Как мозг отличает воображение от реальности и когда это не удается Используя фМРТ, команда показала, что сильная активация в этой области может привести к тому, что люди будут ошибочно интерпретировать воображаемые изображения как реальные, особенно при представлении ярких визуальных образов. Эти результаты проливают свет на то, как мозг разделяет внутренние и внешние переживания, и как этот процесс может нарушаться при таких расстройствах, как шизофрения.
Основные факты:
Роль веретенообразной извилины: сильная активация этой зрительной области увеличивает вероятность ошибочного восприятия воображаемых изображений за реальные. Воображение может преобладать над реальностью: когда мысленные образы яркие, мозг может воспринимать их как реальные восприятия. Связь с префронтальной корой: передняя островковая доля помогает оценить, является ли опыт воображаемым или реальным, взаимодействуя с веретенообразной извилиной. Источник: Университетский колледж Лондона
ну и т.д. там каждая 3я новость - сенсация и всё простым языком как для школьников. По моей теме там нет ничего, дать оценку не могу.
Псилоцибин – это психоделическое вещество, которое вырабатывают более 200 видов грибов, известных как «волшебные грибы». При попадании в организм псилоцибин превращается в псилоцин, который в первую очередь влияет на рецепторы серотонина в мозге, что приводит к изменению восприятия, эмоций и мыслей, у человека может появиться ощущение трансцендентных переживаний, а также галлюцинации.
Псилоцибиновая терапия сочетает в себе контролируемое применение псилоцибина с сеансами психотерапии.
Предыдущие исследования показали, что псилоцибин в целом безопасен с физиологической точки зрения и может быть полезен для психики. Однако новое исследование пролило больше света и на другую сторону вопроса.
ЛАД написав:Мне, кстати, непонятен смысл введения второй буквы "г" (звонкой) и соответствующего звука. С этой буквой пишется относительно небольшое количество слов. И их надо просто запомнить. Или знать, что в иноязычных словах там пишется буква "g". В итоге сделали неграмотными всех, кто закончил школу раньше, и сомневаюсь, что все, заканчивающие сейчас, хорошо ориентируются в этом. И вряд ли кто, набирая текст на компе, задумывается об этом.
Ви при царі Горосі ходили до школи? Букв і звукв "ге" були при совітах. Гедзь, гудзік, ганок...
Water написав:............ Чому оригінальниє? Якшо людина була народжена у рсфср, то чому вони у 90-ті сім`єю переїхали саме в Україну?
Насколько понимаю, они переехали ещё в конце 80-х.
Ви пишете за онука, я за праонука. Ось якшо ваш онук залишиться у Німеччині, у нього народиться син, або дочка, потім ця дитина пройде школу від помічника будівельника доріг, після коледжу вона стане інженером, далі вивчиться на проектувальника дорожньої інфраструктури, ось це і буде потрібний нам спеціаліст. На ваше питання- чи є в нас відповідні спеціалісти- бачимо самі.
Сильно сомневаюсь, что если внук останется в Германии, то правнук когда-нибудь вернётся в Украину. Скорее, можно рассчитывать на внука, но он пока в сторону инженера даже не смотрит. Но я писал, что дорожная сеть в наших городах сложилась ещё тогда, когда о массовом автомобиле даже не задумывались. Так что неприспособленность наших дорог к сегодняшним потребностям не вина инженеров-проектировщиков. При новом строительстве пытаются учесть сегодняшние требования, по мере возможности это делают и в старых районах, но это очень проблематично - надо сносить здания, расширять улицы и т.д., что часто невозможно.
ЛАД написав:Мне, кстати, непонятен смысл введения второй буквы "г" (звонкой) и соответствующего звука. С этой буквой пишется относительно небольшое количество слов. И их надо просто запомнить. Или знать, что в иноязычных словах там пишется буква "g". В итоге сделали неграмотными всех, кто закончил школу раньше, и сомневаюсь, что все, заканчивающие сейчас, хорошо ориентируются в этом. И вряд ли кто, набирая текст на компе, задумывается об этом.
Ви при царі Горосі ходили до школи? Букв і звукв "ге" були при совітах. Гедзь, гудзік, ганок...
ну і на хіба той гедзь треба? Заради 30 слів окрему букву вводити? Ви її часто шукаєте на клавіатурі?
ЛАД написав:Успіх, вас сильно интересовал вопрос обязательности диплома и перспективных профессий.
В частности искусственный интеллект не сможет заменить технический персонал в индустрии монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. В последние годы эта отрасль растет быстрыми темпами во всем мире - частично из-за изменений климата, частично из-за появления все более совершенных и доступных технических решений для климат-контроля в помещениях.
Нет признаков того, что искусственный интеллект в ближайшее время будет способен заменить монтажников, которые устанавливают кондиционеры, вентиляционные системы и системы отопления в частных домах и в коммерческих зданиях. Это работа, которая не может быть автоматизирована... ..... Кроме защищенности от экспансии ИИ и растущего спроса на специалистов этот вид занятости выделяется еще и тем, что для освоения профессии не нужно тратить годы на получение университетского диплома. В зависимости от конкретной должности, обычно достаточно коротких многомесячных курсов, или даже обучения в процессе работы под руководством опытного коллеги.
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Wirująświatła написав:flyman муха самый дешевый антидепрессант 25 грн. запиши. можешь девушку вместо шампанского угостишь. Если эффект тот же, зачем платить больше? дальше зависимость от твоих таблеток и девушка - твоя. https://goo.su/NhNaNBu
Ти згадував про уроки іноземної мови в школі. Пригадався випадок. Ставили учня(ученицю), спиною до класу. А вчитель описував дівчину(хлопця) німецькою: волосся, очі і т.п. і потрібно було вгадати про кого мова. Мені подобалася одна дівчина, і я не вгадав що то описували її. Так сказати, якийсь не той образ описали. Що каже підліткова психологія на рахунок цього?