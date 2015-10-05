Wirująświatła написав:

Псилоцибин значительно улучшает психологическое благополучие и духовное прозрение среди священнослужителей основных мировых религий. Участники сообщили о длительных позитивных изменениях в религиозной практике, личных убеждениях и профессиональной эффективности после двух сеансов с псилоцибином под руководством инструктора.



Большинство описали эти переживания как одни из самых духовно значимых и психологически значимых в их жизни. Эти эффекты сохранялись более года, подчеркивая потенциал псилоцибина как инструмента для духовного развития и поддержки психического здоровья.



Основные факты:



Долгосрочное воздействие: Положительные изменения сохранялись в течение 16 месяцев после второго сеанса.

Духовное значение: 96% участников включили по крайней мере один опыт в пятерку самых духовно значимых событий в своей жизни.

Преимущества для профессиональной деятельности: священнослужители сообщали о повышении эффективности своих религиозных лидеров после приема псилоцибина.

Источник: Mary Ann Liebert, Inc.



Новое исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Psychedelic Medicine, показало, что введение псилоцибина представителям основных мировых религий улучшило несколько аспектов общего психологического благополучия, включая позитивные изменения в религиозных взглядах и поведении, а также эффективность их призвания в качестве религиозных лидеров.



Покойный Роланд Гриффитс из Университета Джонса Хопкинса, а также Стивен Росс и Энтони Боссис из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и соавторы сравнили контрольную группу участников с незнакомыми с психоделиками священнослужителями из различных основных мировых религий, которые получили два сеанса псилоцибина: 20, а затем 20 или 30 мг/70 кг примерно через месяц.

Как мозг отличает воображение от реальности и когда это не удается

Используя фМРТ, команда показала, что сильная активация в этой области может привести к тому, что люди будут ошибочно интерпретировать воображаемые изображения как реальные, особенно при представлении ярких визуальных образов. Эти результаты проливают свет на то, как мозг разделяет внутренние и внешние переживания, и как этот процесс может нарушаться при таких расстройствах, как шизофрения.



Основные факты:



Роль веретенообразной извилины: сильная активация этой зрительной области увеличивает вероятность ошибочного восприятия воображаемых изображений за реальные.

Воображение может преобладать над реальностью: когда мысленные образы яркие, мозг может воспринимать их как реальные восприятия.

Связь с префронтальной корой: передняя островковая доля помогает оценить, является ли опыт воображаемым или реальным, взаимодействуя с веретенообразной извилиной.

Источник: Университетский колледж Лондона







Псилоцибиновая терапия сочетает в себе контролируемое применение псилоцибина с сеансами психотерапии.



Предыдущие исследования показали, что псилоцибин в целом безопасен с физиологической точки зрения и может быть полезен для психики. Однако новое исследование пролило больше света и на другую сторону вопроса.



https://zn.ua/TECHNOLOGIES/volshebnye-h ... ibina.html Псилоцибин – это психоделическое вещество, которое вырабатывают более 200 видов грибов, известных как «волшебные грибы». При попадании в организм псилоцибин превращается в псилоцин, который в первую очередь влияет на рецепторы серотонина в мозге, что приводит к изменению восприятия, эмоций и мыслей, у человека может появиться ощущение трансцендентных переживаний, а также галлюцинации.Псилоцибиновая терапия сочетает в себе контролируемое применение псилоцибина с сеансами психотерапии.Предыдущие исследования показали, что псилоцибин в целом безопасен с физиологической точки зрения и может быть полезен для психики. Однако новое исследование пролило больше света и на другую сторону вопроса.

В начале апреля в Киеве госпитализировали трех детей после того, как те съели шоколад из гуманитарной помощи – в его составе оказался псилоцибин.

всем рекомендую сайтПоследние новости нейронаукиСтатьи о научных новостях охватывают нейронауку, неврологию, психологию, искусственный интеллект, психическое здоровье, робототехнику, нейротехнологии и когнитивные науки.за достоверность не ручаюсь, но темы интересныедо сего дня я думал что духовный опыт это светлые мысли с поступками, помощь ближнему, какая то праведность. А оказывается сожрал Псилоцибин - получил одно из "самых духовно значимых событий в своей жизни". куда мир катится...ну и т.д. там каждая 3я новость - сенсация и всё простым языком как для школьников. По моей теме там нет ничего, дать оценку не могу.там же