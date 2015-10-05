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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 548549550551
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:26

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Це здоровий ґлузд і підґрунтя відродження української мови
Тут - перестарались ;)

Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови

ґей, ґотаб, ґордон, ґулять-так-ґулять, ґриби, ґомеопатія, ґвалт
Востаннє редагувалось flyman в Чет 12 чер, 2025 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:29

Re: Психологія та саморозвиток

alibob написав:Я вище писав за "коректори" саме не фармакопейні, а за "гомеопатію", тобто гриби та рослини.
Все ж не плутайте медичні гриби, рослини і гомеопатію. Між ними взагалі нічого спільного.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 16:41

Re: Психологія та саморозвиток

flyman написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Тут - перестарались ;)

Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови

ґотаб, ґомеопатія, ґриби, ґулять-так-ґулять

Це ви у цоколі поєднали гомеопатію і гриби, і тепер розважаєтесь?
Faceless
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  #<1 ... 548549550551
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