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Психологія та саморозвиток
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Додано: Чет 12 чер, 2025 16:26
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Це здоровий ґлузд
і підґрунтя відродження української мови
Тут - перестарались
Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови
ґей, ґотаб, ґордон, ґулять-так-ґулять, ґриби, ґомеопатія, ґвалт
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 12 чер, 2025 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 16:29
alibob написав:Я вище писав за "коректори" саме не фармакопейні, а за "гомеопатію", тобто гриби та рослини.
Все ж не плутайте медичні гриби, рослини і гомеопатію. Між ними взагалі нічого спільного.
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Додано: Чет 12 чер, 2025 16:41
flyman написав: Faceless написав: Успіх написав:
Тут - перестарались
Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови
ґотаб, ґомеопатія, ґриби, ґулять-так-ґулять
Це ви у цоколі поєднали гомеопатію і гриби, і тепер розважаєтесь?
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