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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 551552553554
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:06

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Banderlog написав: Польська і німецька то рідні нам? :lol:

Не знаю, но родной гвинтокрил на гелікоптер зачем-то заменили
Наскільки знаю це таки різні апарати, хай Хотаб підтвердить.
Де у "вертольота" крила з гвинтами? То більше на літак якийсь схоже
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:10

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Польська і німецька то рідні нам? :lol:

Не знаю, но родной гвинтокрил на гелікоптер зачем-то заменили

і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії)
Реформи правопису точно робить якийсь фуліган.
з індиком у вас якийсь фейк схоже. Я аж перевірив.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ind ... 68706.html «Индик» – це фейк – голова комісії з підготовки нової редакції українського правопису
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:15

Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Генделик слово запозичене. Чи про чистоту мови можно говорити лише як відмову від російської? Польська і німецька то рідні нам? :lol:

то шо з ґе воно всьо запозичене, нема в істинних укро-аріїв ніякого ґе, щелепа не та
в мене багато на ф). Фіртка фіст файно. Но для української ф тож не характерне. Так шо і ф туда ж за ґ. Будем говорити в етері :lol:
Будем в етері кохвє пить. :mrgreen:
Але чого це "ф" не характерно? Так, багато де більш питомим є "п" замість "ф", та там, де в латинці th - на т. Але щоб прям звук нехарактерний - то думаю занадто категорично. Хвайна буква і звук. Най буде. Хвілосовствувать на катедрі будем про ф.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:19

  Faceless написав:
Сибарит написав:
  Banderlog написав: Польська і німецька то рідні нам? :lol:

Не знаю, но родной гвинтокрил на гелікоптер зачем-то заменили
Наскільки знаю це таки різні апарати, хай Хотаб підтвердить.
Де у "вертольота" крила з гвинтами? То більше на літак якийсь схоже



В технічній літературі на англ хелікоптер часто згадують « aircraft with rotor wings » .
Можливо це більш широке поняття чим просто хелікоптер
Формально кажучи площина обертання гвинта - це крило, тільки воно обертається))
В формулі підйомної сили несучого гвинта все так само як і в формулі підйомний сили крила, тільки там де площа крила, у гелікоптера там ометаєма площа гвинта. Тобто банальне пі де квадрат ділене на 4.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 чер, 2025 20:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:21

  Banderlog написав: і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії

А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:32

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  Banderlog написав: і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії

А в английском от Турции. Загадочная птица-космополит
Причому до індії птаха віднесли через помилку, куди ж то вони приплили, як і індіанців. А з turkey ще цікавіша історія. Коротше така назва через схожість з цесаркою, яку звали "турецька курка", бо завозили їх з османської імперії.
Самі Турки індичку (turkey) теж називають hindi (тобто індійський).
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