Banderlog написав:Генделик слово запозичене. Чи про чистоту мови можно говорити лише як відмову від російської? Польська і німецька то рідні нам?
то шо з ґе воно всьо запозичене, нема в істинних укро-аріїв ніякого ґе, щелепа не та
в мене багато на ф). Фіртка фіст файно. Но для української ф тож не характерне. Так шо і ф туда ж за ґ. Будем говорити в етері
Будем в етері кохвє пить. Але чого це "ф" не характерно? Так, багато де більш питомим є "п" замість "ф", та там, де в латинці th - на т. Але щоб прям звук нехарактерний - то думаю занадто категорично. Хвайна буква і звук. Най буде. Хвілосовствувать на катедрі будем про ф.
Banderlog написав: Польська і німецька то рідні нам?
Не знаю, но родной гвинтокрил на гелікоптер зачем-то заменили
Наскільки знаю це таки різні апарати, хай Хотаб підтвердить. Де у "вертольота" крила з гвинтами? То більше на літак якийсь схоже
В технічній літературі на англ хелікоптер часто згадують « aircraft with rotor wings » . Можливо це більш широке поняття чим просто хелікоптер Формально кажучи площина обертання гвинта - це крило, тільки воно обертається)) В формулі підйомної сили несучого гвинта все так само як і в формулі підйомний сили крила, тільки там де площа крила, у гелікоптера там ометаєма площа гвинта. Тобто банальне пі де квадрат ділене на 4.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 12 чер, 2025 20:23, всього редагувалось 2 разів.