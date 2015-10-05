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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 553554555556
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 22:18

  Успіх написав:Це вже було, але!
https://youtube.com/shorts/e0mtel-u2QY? ... BRAb4-qZfb
Але може ти цього року сам таке навчишся
там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею

На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.


мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.

А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...


Wirująświatła
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  #<1 ... 553554555556
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