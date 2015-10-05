Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 553554555556 Додано: Чет 12 чер, 2025 22:18 Успіх написав: Це вже було, але!

https://youtube.com/shorts/e0mtel-u2QY ? ... BRAb4-qZfb

Але може ти цього року сам таке навчишся Це вже було, але!? ... BRAb4-qZfbАле може ти цього року сам таке навчишся там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею



На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.





мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.



А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...





там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умеюНа экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда... Wirująświatła

Повідомлень: 30351 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3500 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 553554555556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4441

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34