там подстава. звук синтезаторный а он делает вид что играет на гитаре. акустика так не звучит. малой наёпывает новичков типа смотри как я круто умею
На экранном синтезаторе я тебе сыграю что угодно. Разве это важно? придумать бы интересную мелодию... а повторить чью то много ума не надо. с придумать проблема. она сначала должна звучать у тебя внутри, только потом руки уже играют ее на чём нибудь.
мы с пацанами пробовали писать песни, таких песен как цоя можно миллион написать. выпал снег, замёрз лёд, в тени фонарей кто то там хромая идёт. тьпфу как примитивно.
А как рыбников? это непостижимо. как будто он эту мелодии из космоса получил. я когда его слушаю даже гитару в руки брать не хочу, мне такое не придумать никогда...