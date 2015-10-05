rjkz написав:В одной книжке персонаж произносит что-то наподобии (по памяти) "если пешком обойти всю Землю, то можно не заметить как изменяются языки" . Это, конечно, не совсем так, но что-то в этом есть.
Це було актуально років 100-200 тому. Із появою державних стандартів та обов'язкової освіти діалекти вимирають. Цей процес (вимирання русинського діалекту) я бачу на власні очі. В федеративних державах, як Німеччина, цей процес трохи повільніший.
Читал несколько лет назад статью ВВС, что ежегодно исчезает около 400 (тут я удивлен цифрой) языков, диалектов и наречий. В конечном счете на Земле останется менее десятка основных языков.
Заинтересовало. Нашёл такое:
Сегодня в мире используется 7159 языков. Это число постоянно меняется, потому что мы узнаем больше о языках мира каждый день. И помимо этого, сами языки находятся в движении. Они живые и динамичные, используются сообществами, чьи жизни формируются нашим быстро меняющимся миром. Это хрупкое время: около 44% всех языков сейчас находятся под угрозой исчезновения , часто с менее чем 1000 оставшимися пользователями. Между тем, 20 крупнейших языков мира являются родными языками для более чем 3,7 миллиарда человек в общей сложности. Это всего лишь 0,3% языков мира, на которых говорит почти половина населения мира!
https://www.ethnologue.com/insights/how-many-languages/ Здесь - https://www.ethnologue.com/ - есть диаграмма, на которой показано, что есть 485 институциональных языков, 3481 - стабильных, 3192 - находящихся под угрозой исчезновения ("Находящийся под угрозой исчезновения — изучение и использование этого языка детьми больше не является нормой") и 454 вымерших ("это языки, которые прекратили свое существование в течение последних 200 лет или около того")..
Как показывает наш анализ, 6,1 миллиарда человек говорят на одном из 490 институциональных языков, используемых в правительстве, торговле и образовании; в то время как носители 3078 языков, находящихся под угрозой исчезновения, составляют 88,1 миллиона человек
Культурная ассимиляция : люди подвергаются давлению, заставляющему их принять культуру доминирующей группы. Смена языка : люди переходят на более распространённые языки. Отказ : люди постепенно отказываются от своих родных языков в пользу тех, которые предлагают лучшие экономические или социальные возможности. Это не новое явление; похожие события происходили во время европейской колонизации, когда многие языки коренных народов были заменены языками колонизаторов.
Faceless написав:............ Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні? І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем. Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті.
Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим. Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови. Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы.
rjkz написав:Раньше можно было просто тыцнувши кнопку на сайте Трулия, выбирая недвигу в аренду или под покупку, увидеть уровень крайм ренк в каждой точке. Равно как и рассовый состав и средний доход домохозяйств. Там-же можно было посмотреть статистику количества и видов преступлений - одно дело если убийства, а другое если мелкие кражи.
Сейчас эту информацию закрыли или просто нужно искать самостоятельно на других сайтах?
Ну и чтобы не плодить сообщения сразу о тестировании. Тестирование с вариантами ответов факторы предвзятости и заинтересованности убирают, но и цену за это приходится платить немалую. Для какой-нибудь истории, когда нужно угадать дату события, это вполне подходит. А для оценки решения математической задачи этого мало. Тут надо оценивать ход решения. Иначе можно отвергнуть гения, который допустил арифметическую ошибку, отдав предпочтение посредственности.
1. Да, можно найти эту инфу, но надо полазить и поискать. Равно как и с ифой по рассовому составу и по инкому. Раньше было очень удобно, смотришь объект и сразу видишь школы (это оставили пока), крайм, рассовый состав, насколько бедные/богатые люди живут в этой локации. 2. Да, согласен. У моего старщего, при довольно высоком уровне успеваемости, периодически вылазят такие глупые ошибки. Но тут есть пару моментов 2.1. Можно попросить пересдать тест. 2.2. Одна конкретная ошибка снизит результат одного теста, но незначительно повлияет на общий балл. Но вот когда был тест на поступление в спецшколы, то тут, как и описывал Виталий, наложилось несколько факторов и результат был не фонтан, а за 2 недели до этого он сдавал тест в частные школы и он был очень неплох, школы слали оферы со сколаршипами наперебой.
Пасакалья (італійською: passaˈkaʎʎa) - це музична форма, що походить зі східної частини Іспанії на початку XVII століття і використовується композиторами й досі. Вона зазвичай має серйозний характер і заснована на бас-остинато (постійно повторюваний бас) та написана у потрійному розмірі, що означає, що в кожному такті містить три подібні до точки музичні ноти
Faceless написав:............ Може то ви вважаєте, що звук не зустрічається, що логічно, оскільки ви спілкуєтесь не українською. Те що я пишу з ґ - я пишу власне тому, що вони так і вимовляються. Я не бачу тут жодних проблем з якимось там заучуванням. Є у кожної мови свої особливості, і це нормально, і це навіть прекрасно. Кличний відмінок вам теж муляє, ні? І це не якісь там "отжившиє норми". Знову ж таки, ви базуєтесь на російській, тому для вас то і незвично, і саме тому ці норми в українській знищували за совка. Але для мене, наприклад, ґ є цілком органічною, і ніколи не мав з нею проблем. Щодо доляр чи матеріяльний - так ці норми й не формалізували наразі, я й не пропоную їх вважати єдино правильними. Мені просто ці форми здаються більш органічними, я вживаю ті форми, що вважаю за потрібне, я ж не на іспиті.
Честно говоря, не очень пойму, о чём мы спорим. Вы сами признали, что употребление звука "ґ" сильно сократилось. Причём процесс начался и шёл не с 1933, а гораздо раньше. Сохранился этот звук по сегодняшним правилам или в очень старых украинских словах (и очень немногих) или в заимствованных из иностранных языков (не очень понятно, зачем и почему). Да я майже не спілкуюсь українською, но вы думаете, я её вообще никогда не слышал? И, кстати, в Харькове при разговоре на русском практически никогда такого звука тоже не слышу, хотя для русского языка правильно именно "ґ". Я думаю, это как раз благодаря влиянию української мови. Станет "матеріяльний" господствующей формой - да ради бога, меняйте норму. Когда станет. Я не возражаю. Сегодня это грубая ошибка. Именно о том и говорю - нормотворчество должно следовать за живым языком, а не пытаться возрождать давно отжившие нормы.
Суперечка в тому, що те, що ви вважаєте "отжившимі нормамі", я багато в чому вважаю природніми і органічними нормами живої мови, і значна частина змін - не намагання відродити відмерле, а виправлення невластивих мові, навʼязаних за совка правил і спрощень. От і все.
Faceless написав:Суперечка в тому, що те, що ви вважаєте "отжившимі нормамі", я багато в чому вважаю природніми і органічними нормами живої мови, і значна частина змін - не намагання відродити відмерле, а виправлення невластивих мові, навʼязаних за совка правил і спрощень. От і все.
Мова іде шляхом спрощення. Через самий сучасний формат спілкування. Ми перестаєм сприймати складні тексти. Та і взагалі користуємось смайликами. Цікаво що смайлики це в основному заміни слів про емоції... і насправді емоційний спектр в більшості не такий і широкий. Мені напевно штук 7 смайликів б вистачило. Насправді багато які емоції і периживання навязані культурою і виховуються. Залежать від середовища і не є притаманними по умолчанію людині.
Faceless написав:Суперечка в тому, що те, що ви вважаєте "отжившимі нормамі", я багато в чому вважаю природніми і органічними нормами живої мови, і значна частина змін - не намагання відродити відмерле, а виправлення невластивих мові, навʼязаних за совка правил і спрощень. От і все.
Мова іде шляхом спрощення. Через самий сучасний формат спілкування. Ми перестаєм сприймати складні тексти. Та і взагалі користуємось смайликами. Цікаво що смайлики це в основному заміни слів про емоції... і насправді емоційний спектр в більшості не такий і широкий. Мені напевно штук 7 смайликів б вистачило. Насправді багато які емоції і периживання навязані культурою і виховуються. Залежать від середовища і не є притаманними по умолчанію людині.