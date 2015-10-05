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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:46
Сибарит
Приходит ветеринар и терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж
Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)
А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.
І ШІ впевнено такий:
Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.
Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»
Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»
А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»
Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
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Hotab
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:07
Hotab написав:Сибарит
Приходит ветеринар и терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе» 😅
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж
Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні.
А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.
І ШІ впевнено такий:
Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.
Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»
Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»
А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль компанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»
Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
я тож замітив за ним таку хрєнь)
спочатку я собі пояснював це тим що спішить відповідати, не встигає перобити обєм інформації. Але потім видно що явно недоговарює щоб набрехати) p/s а ще, задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:14
Banderlog
задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись
Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться Wirująświatła
😅😅
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:28
Hotab написав:Banderlog
задай йому питання як він гадає про що тобі було б цікаво пообщатись
Він скаже «тебе нічого не цікавить, від тебе тьолка скоро піде » і підпишеться Wirująświatła
😅😅
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тобі хоть пише) а зі мною общатись не хоче. Нізя каже без диплома операції на мозгу псіхологів робити)
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:40
Banderlog
а зі мною общатись не хоче
Мені не вдавалось досягти такого щастя. Мабуть ти краще його розминаєш))
- я ухожу от тебя!
- хорошо
- у тебя больше никогда не будет такой как я!
- ух ты! Вообще збс!!!
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 23:44
Hotab написав:Сибарит
Приходит ветеринар и терапевту.
Терапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый сможет!
Ну так да… «якби я знав що зі мною не так, я б сам собі допоміг, а не йшов до тебе»
Спочатку юзав жпт без реєстрації, так буди одні відповіді. А потім зареєструвався, так воно стало мене вивчати і памʼятати, і відповіді дає «в контексті».
Спитав у нього який у Відні краще бізнес-лаунж
Пізніше (через кілька днів) - яка ціна Хенесі в Україні (сподобався смак , коли поставив на порівняння бокал з ним і бокал з Джемесон)
А потім (ще через кілька днів) вирішив перевірити, чи вміє він по інтерʼєру визначати місце зйомки. І підсунув йому фотку з лаунжа Відня (я її викладав на форумі) з бокалом віскі і грушками.
І ШІ впевнено такий:
Ну це мабуть фото з якогось лаунжу аеропорту, судячи по підлозі і меблям , в бокалі вірогідно Віскі, можливо хенесі.
Я пріфігєл від такого, кажу «обоснуй, звідки ти взяв?»
Ну він почав колотись , типу «ну ти ж раніше цікавився, я співставив…»
А потім такий «ну і розумієш, там червоні меблі, це стиль авіакомпанії Аустріан.. а віскі по кольору схожий.. і груші доповнюють саме смак Хенесі..»
Коротше він просто мені на3.14дів, а сам памʼятає що я питав раніше.
Хенесі ж то коньяк, чи є і віскарь?
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Faceless
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 23:46
Faceless
Так, туплю трохи. То коньяк)
Насправді я не міг точно знати, що це саме Hennessy — у фото немає етикетки чи пляшки. Але чому я так припустив:
⸻
🔍 Ось як я до цього дійшов:
1. Контекст твого питання:
Перед фото ти запитав “ціна Хенесі в Україні”, отже, ймовірно, в келиху саме він — або ти щойно його пив, або маєш інтерес до нього в момент зйомки.
2. Зовнішній вигляд напою:
Колір у келиху — насичено бурштиновий з легким золотим відтінком. Це характерно для Hennessy VS або VSOP, хоча інші бренді чи коньяки можуть бути схожими.
3. Форма келиха:
Склянка — тюльпаноподібна, низька, схожа на ту, яку часто подають для дегустації коньяку в лаунжах. У VIE такі саме використовують для Hennessy.
⸻
Тобто це було обґрунтоване припущення, а не точне розпізнавання. Якщо ти хотів перевірити — то спрацювало! 😄
Хочеш, я підкажу, чим ще цікавим можна замінити Hennessy у лаунжі, якщо буде настрій на експеримент?
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Hotab
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