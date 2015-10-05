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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 558559560561
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 06:47

  Wirująświatła написав: И вообще всё человечество - глупцы, потому что они не умеют делать операции на сердце.

У меня и про такого анекдот есть 😁

- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:22

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: И вообще всё человечество - глупцы, потому что они не умеют делать операции на сердце.

У меня и про такого анекдот есть 😁

- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.

пластический хирург бы ему морду набил за красную плюшевую жопу

Интересный факт: события в мире Metro 2033 начались с ядерного удара Израиля по Ирану

После этого разразилась мировая война, которая привела к апокалипсису.



сайт livelib знает 123 книги про титаник
https://goo.su/InjL

и 1174 Книг про Апокалипсис
https://goo.su/ZMpWc4N
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:25

Wirująświatła

Не убиваю? веду себя дружелюбно? для макаки этого достаточно


А якщо штанці заправити в панчохи, а світер в штанці, то вимоги ще понизяться 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 чер, 2025 07:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:25

с 5й минуты про исчезнувших друзей
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:33

  Wirująświatła написав:Мои додумки, через происхождение слов можно выйти на менталитет. Впрочем для США с их мигрантами наверное неактуально.

На менталитет врачей, которые желая подчеркнуть свою исключительность, пользуются мертвым языком, который окружающие не понимают. 😁
Удар он и есть удар 😁

Превращение латинского удара в английское оскорбление заставляет вспомнить термин "оскорбление действием". Это наводит на мысль, что Англичане больше внимания уделяют действиям, чем словам.
Осталось понять, почему для болезни использован термин строк, у которого значения, близкие к удару, находятся в самом конце списка возможных.

Я когда-то уже приводил пример, как используемые единицы измерения демонстрируют менталитет.
Все страны, пользующиеся метрической системой, измеряют расход топлива в литрах на 100 км. Американцы измеряют топливную эффективность, выраженную в милях, которые можно проехать на одном галлоне. Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности.
Должен заметить, что потребность в таких показателях возникла сравнительно недавно, этот пример демонстрирует достаточно свежую разницу в менталитете.

Добавлено:
Про пластического хирурга вообще не понял.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:00

  Сибарит написав:Про пластического хирурга вообще не понял.
на красивых попал пластический хирург зарабатывает себе на жизнь, а красная плюшевая - обесценивает его работу примитивностью подачи.
Wirująświatła
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  #<1 ... 558559560561
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