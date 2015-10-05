У меня и про такого анекдот есть 😁
- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 14 чер, 2025 06:47
У меня и про такого анекдот есть 😁
- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.
Додано: Суб 14 чер, 2025 07:22
пластический хирург бы ему морду набил за красную плюшевую жопу
сайт livelib знает 123 книги про титаник
и 1174 Книг про Апокалипсис
Додано: Суб 14 чер, 2025 07:25
Wirująświatła
А якщо штанці заправити в панчохи, а світер в штанці, то вимоги ще понизяться 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 чер, 2025 07:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 чер, 2025 07:33
На менталитет врачей, которые желая подчеркнуть свою исключительность, пользуются мертвым языком, который окружающие не понимают. 😁
Удар он и есть удар 😁
Превращение латинского удара в английское оскорбление заставляет вспомнить термин "оскорбление действием". Это наводит на мысль, что Англичане больше внимания уделяют действиям, чем словам.
Осталось понять, почему для болезни использован термин строк, у которого значения, близкие к удару, находятся в самом конце списка возможных.
Я когда-то уже приводил пример, как используемые единицы измерения демонстрируют менталитет.
Все страны, пользующиеся метрической системой, измеряют расход топлива в литрах на 100 км. Американцы измеряют топливную эффективность, выраженную в милях, которые можно проехать на одном галлоне. Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности.
Должен заметить, что потребность в таких показателях возникла сравнительно недавно, этот пример демонстрирует достаточно свежую разницу в менталитете.
Добавлено:
Про пластического хирурга вообще не понял.
Додано: Суб 14 чер, 2025 08:00
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|