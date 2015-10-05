Додано: Суб 14 чер, 2025 08:30

Сибарит написав: Wirująświatła написав: я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности.

я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности.

Литры - это то, что мы тратим.

Мили - это изначальная цель. Важно то, что на первом месте.

Понятно, что это просто единицы измерения, которые легко пересчитываются друг в друга, но важно, что мы ставим на первое место. Литры - это то, что мы тратим.Мили - это изначальная цель. Важно то, что на первом месте.Понятно, что это просто единицы измерения, которые легко пересчитываются друг в друга, но важно, что мы ставим на первое место.

как в американской характеристике автомобиля указывается расход топлива? пишут "В американских характеристиках автомобиля расход топлива обычно указывается в милях на галлон (MPG)" таки мили на 1м месте.позволю себе пофантазировать (лень с утра лопапить гугл) для сша автомобиль не роскошь и никогда им не был (не считая роскошных брендов). Сам форд говорил автомобиль должен быть доступен каждому. Соответственно акцент смещался со стоимости владения на то, что за свои деньги американец может получить. То есть на потребительские характеристики.Это не совсем менталитет, скорее маркетинг. Либо платишь дешево за пленочный фотоаппарат (мыльницу) а потом отбраковываешь 50-70% снимков, либо покупаешь сразу дорогую камеру и оптику. Или с принтерами, покупаешь дешевый струйник и потом ебёшься с головками, либо тоже струйный эпсон L800 где всё работает из коробки, только чернила в снпч заливай. Одни маркетологи кричат "зачем платить больше?" купи шото по дешевке другие кричат "надо заплатить больше!"американский автопром изначально пошел по пути доступности и такой подачей продаёт не автомобиль, а мили. Как бы говоря неважно какой у тебя автомобиль и стоимость топлива, "важно сколько миль ты можешь проехать". Для таких стран как Швейцария неактуально, там некуда ездить за тысячу миль.