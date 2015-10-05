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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 559560561562>
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 06:47

  Wirująświatła написав: И вообще всё человечество - глупцы, потому что они не умеют делать операции на сердце.

У меня и про такого анекдот есть 😁

- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:22

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав: И вообще всё человечество - глупцы, потому что они не умеют делать операции на сердце.

У меня и про такого анекдот есть 😁

- Дайте мне, пожалуйста, вон ту красную плюшевую жопу.
- Мужчина, это не жопа, а сердце!
- Знаете, я 20 лет кардиохирургом работаю. Дайте мне вон ту
красную плюшевую жопу.

пластический хирург бы ему морду набил за красную плюшевую жопу

Интересный факт: события в мире Metro 2033 начались с ядерного удара Израиля по Ирану

После этого разразилась мировая война, которая привела к апокалипсису.



сайт livelib знает 123 книги про титаник
https://goo.su/InjL

и 1174 Книг про Апокалипсис
https://goo.su/ZMpWc4N
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:25

Wirująświatła

Не убиваю? веду себя дружелюбно? для макаки этого достаточно


А якщо штанці заправити в панчохи, а світер в штанці, то вимоги ще понизяться 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 14 чер, 2025 07:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:25

с 5й минуты про исчезнувших друзей
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 07:33

  Wirująświatła написав:Мои додумки, через происхождение слов можно выйти на менталитет. Впрочем для США с их мигрантами наверное неактуально.

На менталитет врачей, которые желая подчеркнуть свою исключительность, пользуются мертвым языком, который окружающие не понимают. 😁
Удар он и есть удар 😁

Превращение латинского удара в английское оскорбление заставляет вспомнить термин "оскорбление действием". Это наводит на мысль, что Англичане больше внимания уделяют действиям, чем словам.
Осталось понять, почему для болезни использован термин строк, у которого значения, близкие к удару, находятся в самом конце списка возможных.

Я когда-то уже приводил пример, как используемые единицы измерения демонстрируют менталитет.
Все страны, пользующиеся метрической системой, измеряют расход топлива в литрах на 100 км. Американцы измеряют топливную эффективность, выраженную в милях, которые можно проехать на одном галлоне. Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности.
Должен заметить, что потребность в таких показателях возникла сравнительно недавно, этот пример демонстрирует достаточно свежую разницу в менталитете.

Добавлено:
Про пластического хирурга вообще не понял.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:00

  Сибарит написав:Про пластического хирурга вообще не понял.
на красивых попах пластический хирург зарабатывает себе на жизнь, а красная плюшевая - обесценивает его работу примитивностью подачи. Типа попы это красная плюшевая фигня.
  Сибарит написав:Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности.
я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности. по моему одно и тоже, разные метрические единицы. В том что менталитеты отличаются согласен. Украинцы разрешают власти себя избивать и грабить. Недавно мы смеялись над русскими как полицейские разгоняя митинг били женщин и заталкивали из в автозаки, а сами оказались не лучше.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:29

  Wirująświatła написав:я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности.

Литры - это то, что мы тратим.
Мили - это изначальная цель. Важно то, что на первом месте.
Понятно, что это просто единицы измерения, которые легко пересчитываются друг в друга, но важно, что мы ставим на первое место.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:30

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности.
я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности. по моему одно и тоже, разные метрические единицы. В том что менталитеты отличаются согласен. Украинцы разрешают власти себя избивать и грабить. Недавно мы смеялись над русскими как полицейские разгоняя митинг били женщин и заталкивали из в автозаки, а сами оказались не лучше.

Бо в нас х л/100км, скільки літрів витратимо, щоб проїхати 100 км.
В них милі/галон, скільки ще протягнемо миль на один галон
Відчуйте різницю:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:30

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:я не понял почему л/100км это потери а галоны на мили - возможности.

Литры - это то, что мы тратим.
Мили - это изначальная цель. Важно то, что на первом месте.
Понятно, что это просто единицы измерения, которые легко пересчитываются друг в друга, но важно, что мы ставим на первое место.

как в американской характеристике автомобиля указывается расход топлива? пишут "В американских характеристиках автомобиля расход топлива обычно указывается в милях на галлон (MPG)" таки мили на 1м месте.

позволю себе пофантазировать (лень с утра лопапить гугл) для сша автомобиль не роскошь и никогда им не был (не считая роскошных брендов). Сам форд говорил автомобиль должен быть доступен каждому. Соответственно акцент смещался со стоимости владения на то, что за свои деньги американец может получить. То есть на потребительские характеристики.


Это не совсем менталитет, скорее маркетинг. Либо платишь дешево за пленочный фотоаппарат (мыльницу) а потом отбраковываешь 50-70% снимков, либо покупаешь сразу дорогую камеру и оптику. Или с принтерами, покупаешь дешевый струйник и потом ебёшься с головками, либо тоже струйный эпсон L800 где всё работает из коробки, только чернила в снпч заливай. Одни маркетологи кричат "зачем платить больше?" купи шото по дешевке другие кричат "надо заплатить больше!"

американский автопром изначально пошел по пути доступности и такой подачей продаёт не автомобиль, а мили. Как бы говоря неважно какой у тебя автомобиль и стоимость топлива, "важно сколько миль ты можешь проехать". Для таких стран как Швейцария неактуально, там некуда ездить за тысячу миль.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 чер, 2025 08:55, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:33

  Wirująświatła написав:как в американской характеристике автомобиля указывается расход?

Указывается топливная эффективность в милях. На приборке тоже.
Сибарит
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