В США максимально популяризируется психология. Если где-то депрессия рассматривается как несостоятельность и слабость, то в Америке с ней прекрасно работают психологи. Поэтому обратиться к психологу в США – не значит признать себя больным.
К психологу в Америке принято обращаться по любому «чиху». Ребенок в школе не проявляет интереса к предмету – его отправляют к школьному консультанту. Супруги не могут принять какое-либо решение – идут на семейную терапию.
В 2020 году количество обращений к психологам в США увеличилось на 20%. За год на лечение депрессии в Америке уже потратили более 230 млрд долларов. Количество обращений с жалобами на депрессию в Америке неуклонно растет из года в год. И проблема депрессии становится «моложе» – потому что все чаще к психологам обращаются подростки.
написано примитивно но суть верная. У нас ребенок не проявляет интереса к людям и миру? ну и фиг с ним лишь бы кушал/учился хорошо. Тоже кстати менталитет, считать всё в чём не разбираешься фуфлом. Шото не сильно американские психологи помогают, если количество депрессий растёт.
Ловите совет от виталлиана. Лучший антидепрессант - образ жизни. Интерес к другим людям и к миру, познавательная активность. Любовь к музыке, изо.искусству, театру, кино. Дружелюбность и не агрессивное поведение. Положительные ожидания от будущего. Минимизация количества штампов и стереотипов в голове. Чувство юмора. Желание искать с людьми что-то общее, хотя бы на минималках. Общительность. Когда я встречаю таких людей, всегда спрашиваю, как они представляют себе депрессию? И по ответам понимаю депрессии у них не было (спросить в лоб были ли у вас депрессии во первых тупо, во вторых начнут рассказывать про обиды и эпизоды сниженного настроения, а это не то)
Лекарство от депрессии на данном этапе нереалистично, выпил таблеточку и появился интерес к людям, другую - бац общительность, третью - любовь к музыке и кино, четвертая таблеточка помогла с чувством юмора.
если человек перестает воспринимать окружающий мир и теряет к нему интерес есть "инновационный метод" дофаминового голодания
Дофамин (или допамин) - это нейромедиатор, вырабатываемый в мозге человека и служащий элементом "системы вознаграждения" мозга. Его часто называют гормоном радости, удовольствия.
"Его выработку в организме могут запускать внешние раздражители - особенно неожиданные важные события, - рассказывает Джошуа Берк, профессор неврологии и психиатрии из Калифорнийского университета (Сан-Франциско). - Они могут быть самыми разными - от внезапных неприятных звуков до стимулов, которые, исходя из прежнего опыта, стали ассоциироваться с вознаграждением".
Поклонники дофаминового голодания считают, что мы стали слишком зависимы от всевозможных радостей современной жизни, от дозы дофамина, который выделяется каждый раз, когда мы испытываем удовольствие от пищи, от пользования технологиями и соцсетями.
Они утверждают, что, умышленно избегая всех этих стимулов, мы можем снизить количество дофамина в мозгу. И потом, после "голодания", когда мы вновь начинаем пользоваться стимулами, нам это доставляет больше удовольствия и делает нашу жизнь лучше.
Синка считает, что постоянные дофаминовые "всплески" делают нас нечувствительными к этому нейромедиатору - точно так же, как у наркомана, принимающего ту или иную субстанцию, рано или поздно вырабатывается толерантность к ней.
Психолог Кэмерон Сепа, который работает со многими клиентами в Кремниевой долине, говорит, что дофаминовое голодание основано на методе поведенческой терапии, известном как "контроль над раздражителями" и помогающем больным с зависимостями, убирая триггеры.
Сепа говорит, что его пациенты сообщают об улучшении настроения, способности концентрироваться и производительности. Дофаминовое голодание дает им больше времени на более здоровые привычки.
Джеймс Синка вспоминает свой первый опыт голодания, случившийся с ним, когда он был еще ребенком. Три дня он болел, а когда наконец почувствовал желание съесть что-нибудь, то откусил кусочек персика.
"Это было совершенно невероятно! Чувство вознаграждения, возникшее от съеденной пищи, было феноменальным, я запомнил его на всю жизнь".
Потом он эпизодически пробовал голодать, когда учился в университете, и теперь ежемесячное голодание вошло в распорядок его жизни. Регулярно Синка отказывается и от пользования современными технологиями - в течение прошлого года он устраивал себе дофаминовое голодание раз в три месяца.
Новая причуда или ребрендинг древней медитации? Но далеко не все убеждены в пользе дофаминового голодания. "Имейте в виду: дофамин не имеет прямого отношения к "удовольствию" или "радости", - отмечает Берк.
По его словам, он не знает ни одного доказательства того, что "голодающие", не пользуясь современными технологиями и вкусной пищей, могут снизить уровень дофамина в мозгу.
"Это всего лишь увлечение, а не контролируемое исследование, - подчеркивает он. - Конечно, это звучит довольно правдоподобно: если прекратить на какое-то время то и дело проверять свой аккаунт в соцсетях и воздержаться от регулярных вечеринок, это действительно принесет вам пользу. Только вот маловероятно, что это как-то связано с дофамином".
"Трудно отрицать, что вы испытаете облегчение, когда сделаете перерыв в деятельности, приносящей стресс или сильно возбуждающей. Но это не то же самое, что отказаться от разговора с другом только потому, что у вас, видите ли, "дофаминовое голодание".
Эми Милтон, старший преподаватель психологии в колледже Даунинг (Кембридж), поддерживает Берка: "Я не убеждена, что всё это имеет отношение к системе выработки дофамина или к перезагрузке мозга, как пытаются нас убедить. Но я, конечно, не могу сказать, что это плохая затея - время от времени пересматривать свои привычки".
К тому же это невероятно похоже на другой способ поддержания психического здоровья, известный давным-давно: медитация випассана существует в буддизме более 2500 лет, а в последние 100 лет обрела популярность на Западе, благодаря 10-дневным курсам таких учителей, как Махаси Саядо и Сатья Нараян Гоенка.
Wirująświatła написав:как в американской характеристике автомобиля указывается расход?
Указывается топливная эффективность в милях. На приборке тоже.
Ще в документації до авто дуже багато про вартість періодичних ТО, скільки доларів коштує 1 миля з точку зору витрат на утримання. Підозрюю, що це один з факторів при вибору автомобіля пересічним американцем. Ну і позначають скільки СО викине . Але зараз це навіть в квитках на літак вказують. Віталя знов якусь отсюбятіну наліпив. Любить пооворити про те, чого не знає. Там він просто додумує.
Чувство юмора. Желание искать с людьми что-то общее, хотя бы на минималках.
Це точно. Я і Бандерлог знайшли спільне - буліть Віталіка. Він дуже любить поговорити, але має дуже мало знань. Ідеальна жертва, несе постійно якусь дічь.