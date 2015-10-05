В США максимально популяризируется психология. Если где-то депрессия рассматривается как несостоятельность и слабость, то в Америке с ней прекрасно работают психологи. Поэтому обратиться к психологу в США – не значит признать себя больным.
К психологу в Америке принято обращаться по любому «чиху». Ребенок в школе не проявляет интереса к предмету – его отправляют к школьному консультанту. Супруги не могут принять какое-либо решение – идут на семейную терапию.
В 2020 году количество обращений к психологам в США увеличилось на 20%. За год на лечение депрессии в Америке уже потратили более 230 млрд долларов. Количество обращений с жалобами на депрессию в Америке неуклонно растет из года в год. И проблема депрессии становится «моложе» – потому что все чаще к психологам обращаются подростки.
написано примитивно но суть верная. У нас ребенок не проявляет интереса к людям и миру? ну и фиг с ним лишь бы кушал/учился хорошо. Тоже кстати менталитет, считать всё в чём не разбираешься фуфлом. Шото не сильно американские психологи помогают, если количество депрессий растёт.
Ловите совет от виталлиана. Лучший антидепрессант - образ жизни. Интерес к другим людям и к миру, познавательная активность. Любовь к музыке, изо.искусству, театру, кино. Дружелюбность и не агрессивное поведение. Положительные ожидания от будущего. Минимизация количества штампов и стереотипов в голове. Чувство юмора. Желание искать с людьми что-то общее, хотя бы на минималках. Общительность. Когда я встречаю таких людей, всегда спрашиваю, как они представляют себе депрессию? И по ответам понимаю депрессии у них не было (спросить в лоб были ли у вас депрессии во первых тупо, во вторых начнут рассказывать про обиды и эпизоды сниженного настроения, а это не то)
Лекарство от депрессии на данном этапе нереалистично, выпил таблеточку и появился интерес к людям, другую - бац общительность, третью - любовь к музыке и кино, четвертая таблеточка помогла с чувством юмора.
если человек перестает воспринимать окружающий мир и теряет к нему интерес есть "инновационный метод" дофаминового голодания
Дофамин (или допамин) - это нейромедиатор, вырабатываемый в мозге человека и служащий элементом "системы вознаграждения" мозга. Его часто называют гормоном радости, удовольствия.
"Его выработку в организме могут запускать внешние раздражители - особенно неожиданные важные события, - рассказывает Джошуа Берк, профессор неврологии и психиатрии из Калифорнийского университета (Сан-Франциско). - Они могут быть самыми разными - от внезапных неприятных звуков до стимулов, которые, исходя из прежнего опыта, стали ассоциироваться с вознаграждением".
Поклонники дофаминового голодания считают, что мы стали слишком зависимы от всевозможных радостей современной жизни, от дозы дофамина, который выделяется каждый раз, когда мы испытываем удовольствие от пищи, от пользования технологиями и соцсетями.
Они утверждают, что, умышленно избегая всех этих стимулов, мы можем снизить количество дофамина в мозгу. И потом, после "голодания", когда мы вновь начинаем пользоваться стимулами, нам это доставляет больше удовольствия и делает нашу жизнь лучше.
Синка считает, что постоянные дофаминовые "всплески" делают нас нечувствительными к этому нейромедиатору - точно так же, как у наркомана, принимающего ту или иную субстанцию, рано или поздно вырабатывается толерантность к ней.
Психолог Кэмерон Сепа, который работает со многими клиентами в Кремниевой долине, говорит, что дофаминовое голодание основано на методе поведенческой терапии, известном как "контроль над раздражителями" и помогающем больным с зависимостями, убирая триггеры.
Сепа говорит, что его пациенты сообщают об улучшении настроения, способности концентрироваться и производительности. Дофаминовое голодание дает им больше времени на более здоровые привычки.
Джеймс Синка вспоминает свой первый опыт голодания, случившийся с ним, когда он был еще ребенком. Три дня он болел, а когда наконец почувствовал желание съесть что-нибудь, то откусил кусочек персика.
"Это было совершенно невероятно! Чувство вознаграждения, возникшее от съеденной пищи, было феноменальным, я запомнил его на всю жизнь".
Потом он эпизодически пробовал голодать, когда учился в университете, и теперь ежемесячное голодание вошло в распорядок его жизни. Регулярно Синка отказывается и от пользования современными технологиями - в течение прошлого года он устраивал себе дофаминовое голодание раз в три месяца.
Новая причуда или ребрендинг древней медитации? Но далеко не все убеждены в пользе дофаминового голодания. "Имейте в виду: дофамин не имеет прямого отношения к "удовольствию" или "радости", - отмечает Берк.
По его словам, он не знает ни одного доказательства того, что "голодающие", не пользуясь современными технологиями и вкусной пищей, могут снизить уровень дофамина в мозгу.
"Это всего лишь увлечение, а не контролируемое исследование, - подчеркивает он. - Конечно, это звучит довольно правдоподобно: если прекратить на какое-то время то и дело проверять свой аккаунт в соцсетях и воздержаться от регулярных вечеринок, это действительно принесет вам пользу. Только вот маловероятно, что это как-то связано с дофамином".
"Трудно отрицать, что вы испытаете облегчение, когда сделаете перерыв в деятельности, приносящей стресс или сильно возбуждающей. Но это не то же самое, что отказаться от разговора с другом только потому, что у вас, видите ли, "дофаминовое голодание".
Эми Милтон, старший преподаватель психологии в колледже Даунинг (Кембридж), поддерживает Берка: "Я не убеждена, что всё это имеет отношение к системе выработки дофамина или к перезагрузке мозга, как пытаются нас убедить. Но я, конечно, не могу сказать, что это плохая затея - время от времени пересматривать свои привычки".
К тому же это невероятно похоже на другой способ поддержания психического здоровья, известный давным-давно: медитация випассана существует в буддизме более 2500 лет, а в последние 100 лет обрела популярность на Западе, благодаря 10-дневным курсам таких учителей, как Махаси Саядо и Сатья Нараян Гоенка.
Wirująświatła написав:как в американской характеристике автомобиля указывается расход?
Указывается топливная эффективность в милях. На приборке тоже.
Ще в документації до авто дуже багато про вартість періодичних ТО, скільки доларів коштує 1 миля з точку зору витрат на утримання. Підозрюю, що це один з факторів при вибору автомобіля пересічним американцем. Ну і позначають скільки СО викине . Але зараз це навіть в квитках на літак вказують. Віталя знов якусь отсюбятіну наліпив. Любить пооворити про те, чого не знає. Там він просто додумує.
Чувство юмора. Желание искать с людьми что-то общее, хотя бы на минималках.
Це точно. Я і Бандерлог знайшли спільне - буліть Віталіка. Він дуже любить поговорити, але має дуже мало знань. Ідеальна жертва, несе постійно якусь дічь.
Wirująświatła написав:Мои додумки, через происхождение слов можно выйти на менталитет. Впрочем для США с их мигрантами наверное неактуально.
На менталитет врачей, которые желая подчеркнуть свою исключительность, пользуются мертвым языком, который окружающие не понимают. 😁 Удар он и есть удар 😁
Превращение латинского удара в английское оскорбление заставляет вспомнить термин "оскорбление действием". Это наводит на мысль, что Англичане больше внимания уделяют действиям, чем словам. Осталось понять, почему для болезни использован термин строк, у которого значения, близкие к удару, находятся в самом конце списка возможных.
Я когда-то уже приводил пример, как используемые единицы измерения демонстрируют менталитет. Все страны, пользующиеся метрической системой, измеряют расход топлива в литрах на 100 км. Американцы измеряют топливную эффективность, выраженную в милях, которые можно проехать на одном галлоне. Т.о. пока мы фиксируем потери, американцы оценивают возможности. Должен заметить, что потребность в таких показателях возникла сравнительно недавно, этот пример демонстрирует достаточно свежую разницу в менталитете.
Добавлено: Про пластического хирурга вообще не понял.
Они еще и расстояние измеряют во времени. "Сколько до Манхеттена?" - "20 минут".
rjkz написав:Они еще и расстояние измеряют во времени. "Сколько до Манхеттена?" - "20 минут".
все ирпенчане так меряют расстояние до Киева - 15 минут. Спросите а километров сколько - мало кто знает, может только водители которые считают каждый грамм топлива
Вашій увазі неймовірно велика однокімната квартира 52м2! Вона вже має штукатурку на стінах,ТЕПЛУ ПІДЛОГУ(кухня,санвузол,коридор) Висота СТЕЛІ 3.3м! Повністю розведена електрика-можна починати ремонт під свій смак! ГАЗ-двуконтурний газовий котел забезпечує тепло в зимку і гарячу воду весь рік! Величезна видова ТЕСАССА!
Сам ЖК розташований поруч з лісом-тиша та спокій,по при все розв'язка доріг у напрямку Київа дозволяє бути у столиці 20хв. на авто.
Актуальна ціна 42 000 $ єОселя до 10років(ВПО) Розглядаємо сертифікати,постанови 719,280 Мінімальне оформлення! Повний юридичний супровід на всіх стадіях угоди! Телефонуй!Розкажу покажу. звертатися по коду об'єкту#802
А Киевляне в чём измеряют расстояние до метро?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 чер, 2025 10:28, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Они еще и расстояние измеряют во времени. "Сколько до Манхеттена?" - "20 минут".
все ирпенчане так меряют расстояние до Киева - 15 минут. Спросите а километров сколько - мало кто знает, может только водители которые считают каждый грамм топлива
Вашій увазі неймовірно велика однокімната квартира 52м2! Вона вже має штукатурку на стінах,ТЕПЛУ ПІДЛОГУ(кухня,санвузол,коридор) Висота СТЕЛІ 3.3м! Повністю розведена електрика-можна починати ремонт під свій смак! ГАЗ-двуконтурний газовий котел забезпечує тепло в зимку і гарячу воду весь рік! Величезна видова ТЕСАССА!
Сам ЖК розташований поруч з лісом-тиша та спокій,по при все розв'язка доріг у напрямку Київа дозволяє бути у столиці 20хв. на авто.
Актуальна ціна 42 000 $ єОселя до 10років(ВПО) Розглядаємо сертифікати,постанови 719,280 Мінімальне оформлення! Повний юридичний супровід на всіх стадіях угоди! Телефонуй!Розкажу покажу. звертатися по коду об'єкту#802
Просто треба вказувати, коли. Бо 6 ранку - 15 хв, в 8-9 ранку - може й 45))
rjkz написав:Они еще и расстояние измеряют во времени. "Сколько до Манхеттена?" - "20 минут".
все ирпенчане так меряют расстояние до Киева - 15 минут. Спросите а километров сколько - мало кто знает, может только водители которые считают каждый грамм топлива
Вашій увазі неймовірно велика однокімната квартира 52м2! Вона вже має штукатурку на стінах,ТЕПЛУ ПІДЛОГУ(кухня,санвузол,коридор) Висота СТЕЛІ 3.3м! Повністю розведена електрика-можна починати ремонт під свій смак! ГАЗ-двуконтурний газовий котел забезпечує тепло в зимку і гарячу воду весь рік! Величезна видова ТЕСАССА!
Сам ЖК розташований поруч з лісом-тиша та спокій,по при все розв'язка доріг у напрямку Київа дозволяє бути у столиці 20хв. на авто.
Актуальна ціна 42 000 $ єОселя до 10років(ВПО) Розглядаємо сертифікати,постанови 719,280 Мінімальне оформлення! Повний юридичний супровід на всіх стадіях угоди! Телефонуй!Розкажу покажу. звертатися по коду об'єкту#802
Якісь не правильні у вас там ціни!
От правильна ціна! І це вам не десь біля парків, а в 200-300м від жд колій!
[quote] Продається 1к квартира + кухня-студія 27м2 загальною площею 50 м2 в збудованому будинку за вул. Рудненська ЖК Ріел Сіті.
Секція 5А
Є відео квартири.
• 4 поверх з 12; • 50 м2; • будинкове опалення (по лічильнику); • балкон; • переуступка.
Квартира складається з великої-кухні студії 27м2 з якої є вихід на балкон, окрема спальня кімната 15.5 м2 і санвузол 5.4 м2. Будинок вже збудований, можна робити ремонтні внутрішні роботи. Здача 2025року.,березня місяця,ціна 61 тис дол
Wirująświatła написав:А Киевляне в чём измеряют расстояние до метро?
Різні кияни по-різному. Ріелтори - по в хвилинах, але по найкращому часу Усейна Болта на коротких дистанціях Якщо перше все одно звучить не привабливо- по часу на авто без зупинок. Інші оперують категоріями "хвилин 5" (до кілометра), "хвилин 5-10" (до двох кілометрів), і "в пішій доступності" (від 20 хв пішки)