Wirująświatła написав:Faceless понятия не имею. То что общество со временем меняется вы же спорить не будете? А как разделять поколения хз, люди рождаются не порциями к какой то дате.
Та може ви на дослідження натикалися. Все міняється, і суспільство теж. Проте наскільки виправдано будувати стереотипи на цілі покоління? Чи не є це такою ж профанацією, як стереотипи по знаку зодіака?
очень много всякого пишут, стараюсь не забивать дурью голову изучая всё.
Поколения отличаются. Как провести границу где мое поколение где не мое не знаю. Скорее всего изменения идут незаметно. Ну и в психологии приняты когортные исследования Чтобы кто то исследовал целое поколение не могу представить. Это скорее всего будет профанация.
Если вы намекаете что UA не прав, так он свое личное мнение высказал. Без отсылок на исследования
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 чер, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Аналитики данных и социологи из Чикагского университета (США) разработали новый алгоритм, который прогнозирует преступность, изучая закономерности во времени и географическом распределении насильственных преступлений (убийства, нападения, нанесение побоев и так далее) и преступлений против собственности (кражи со взломом, обычные уличные кражи и угоны автомобилей и прочее), используя лишь общедоступные данные. Модель может строить прогнозы будущих преступлений на неделю вперед с точностью около 90%. Описание своего алгоритма стохастического вывода ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.
Новая модель делит город на одинаковые квадраты со стороной примерно 300 метров, анализирует время и место отдельных преступлений и выявляет закономерности для прогнозирования будущих событий. Изначально модель тестировали на данных о нападениях и кражах в третьем по населению городе Соединенных Штатов Америки — Чикаго. Однако модель так же хорошо работала с данными из семи других американских городов: Атланты, Остина, Детройта, Лос-Анджелеса, Филадельфии, Портленда и Сан-Франциско.
В рамках отдельной прогностической модели исследовательская группа изучила реакцию и действия полиции на преступления в различных частях города, проанализировав число арестов после соответствующих инцидентов и сравнив эти показатели среди районов с разным социально-экономическим статусом. Авторы работы заметили, что повышение уровня преступности в более богатых районах приводит к большему числу арестов в них, в то время как количество арестов в неблагополучных районах сокращается. Однако сходное повышение числа преступлений в бедных районах не приводит к ожидаемому повышению числа арестов там, что свидетельствует о предвзятости в реакции полиции и правоприменении.
«Мы создали цифрового двойника городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он расскажет вам, что произойдет в будущем. Это не волшебство, есть ограничения, но мы проверили модель, и она работает очень хорошо. Теперь вы можете использовать ее как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одном районе города или усилится правоприменение в другом районе. Если вы используете все эти переменные, сможете увидеть, как системы развиваются в ответ», — подытожил Ишану Чаттопадхьяй (Ishanu Chattopadhyay), доцент факультета медицины Чикагского университета и старший автор нового исследования.
О неврозах написано немало. Каждый практикующий психотерапевт публикует минимум одно издание, где раскрывает собственный взгляд на аспекты невротического развития личности, причины и способы её формирования, упоминает авторские методы психокоррекции навязчивых состояний. Сегодня, когда невротическая личность – это почти герой нашего времени, человека трудно удивить очередным изысканием на эту тему. Но Карен Хорни смогла.
Если рассматривать культурное наследие не в глобальных масштабах, а с более узкой точки зрения – семейные традиции, образовательные школьные программы, модные тенденции и субкультурные течения, характерные для определённого промежутка времени, то можно спрогнозировать не только типичные черты характера здорового человека, но и предусмотреть наиболее определяющие факторы формирования невроза. Об этом рассказывает в своей книге Карен Хорни. Актуальное для нашего поколения издание намного опередило своё время. Прогресс, наступивший на западе гораздо раньше, создал предпосылки для появления тревожной личности.
От познания до самосознания: по следам «Невротической личности» Идея «Невротической личности» скрыта в одном единственном предложении: «Неврозы порождаются не только отдельными переживаниями человека, но также теми специфическими культурными условиями, в которых мы живем». Если присмотреться к окружающей нас действительности, то можно разглядеть, как социальные и культурные аспекты влияют на значимость наших эмоциональных переживаний, какую окраску им придают, и в какую форму их облекают.
Чтобы читатель смог разобраться в сложной взаимосвязи культурного развития общества и формирования невротической личности, Карен структурирует свой сюжет, выделяя такие понятия, как невроз, невротическая личность, формирование тревожных оттенков в проявлении характера, влияние родителей на будущий характер своего ребёнка и влияние культурной среды как основополагающего фактора возникновения невроза. Карен Хорни убирает на задний план физиологические условия формирования невроза, отмечая, что большинство её пациентов, принявших участие в данном исследовании, уже имели склонность к определённым выводам и поведению задолго до вовлечения в травмирующую ситуацию. Более того, психолог сосредотачивает внимание читателей на том моменте, когда общество и сам индивид определяют невротичность в несовпадении мышления и образа жизни конкретного человека общепринятым клише, стереотипам и запретам, характерным для современного общества.
С чего всё начинается или «Культурный и психологический аспекты понимания неврозов» В самом начале Карен разъясняет суть определения невротичной личности и рассматривает невротичность с точки зрения общепринятого клише, развенчивая все возможные мифы по этому поводу. Автор утверждает, что понять невроз невозможно без «детального знания обстоятельств жизни индивида», а это в свою очередь подразумевает его место в социальной прослойке и уровень культурного развития. Таким образом, медицинский термин «невротичная личность» не может употребляться в отрыве от культурных аспектов.
Критерии нормальности свои в каждой культуре, более того, они индивидуальны для каждого социального слоя и меняются в зависимости от половой принадлежности. Эти нюансы необходимо учитывать психотерапевту при постановке такого диагноза, как невроз. Основная проблема современного человека, провоцирующая рост уровня тревожности и приводящая к невротичному состоянию, это большая разница между амбициями и возможностями для их реализации. Отсутствие финансов, времени или сил для осуществления планов приводит к глубокому внутреннему конфликту, который обостряется из-за страха, вызванного опасениями негативной реакции окружающих. Невроз выступает в качестве защитной реакции на эту мнимую угрозу.
Как понять, что он невротик или «Что побуждает нас говорить о "невротической личности нашего времени"» Не всегда страх или тревога, лежащие в основе любого невроза, могут свидетельствовать о том, что у человека наблюдается психическое расстройство. Даже мнительная и тревожная личность может соответствовать всем критериям нормальности, проявляя свои слабые стороны лишь в момент травмирующих ситуаций. О неврозе, по мнению Карен, можно говорить лишь в том случае, когда наряду с общепринятой симптоматикой заболевания проявляется деформация характера. Психолог утверждает, что клинические симптомы могут отсутствовать. В этом случае трансформация характера послужит тревожным сигналом.
Проблема современной психотерапии в том, что она направлена на устранение симптомов невроза и поиск его причины в детских травмах. Отчасти это верно. Но необходимо учитывать сложную систему объединения детских психологических травм и общественных устоев. Также важно осознать, что устранение внешних проявлений симптоматики невроза не означает полного излечения, так как культурные установки по-прежнему будут оказывать влияние на личность.
«Тревожность» - источник невроза Страх, равно как и тревога лежит в основе инстинкта самосохранения и является адекватной реакцией организма, если рассматривать его с точки зрения физиологических аспектов. Однако Карен подошла к трактовке данных понятий с точки зрения социальных и культурных проявлений, подразделяя их на здоровые (оправданный страх) и нездоровые (субъективная тревога) реакции.
Если читатель придёт к правильным выводам и сможет взять контроль над субъективным тревожным состоянием, то самый сложный шаг в сдерживании и предотвращении развития невроза будет сделан.
Развитие ребёнка и невроз: взаимосвязи и вытекающие последствия Путь к невротической личности начинается в раннем детстве, поэтому Карен не обходит период становления личности стороной. Автор обозначает корень проблемы в отсутствии любви и уважения к ребёнку. В этих условиях слабая детская психика воспринимает даже конструктивный воспитательный процесс как травму и обиду. Не зря же говорят, что самая большая угроза для неокрепшей детской психики – неокрепшая взрослая. А если ко всему этому присовокупить социальное давление на юную личность, то в результате получится бомба замедленного действия в виде целого клубка тревог и подавленной агрессии. Точное время взрыва неизвестно.
«Невротическая личность нашего времени» выступает пособием не только для состоявшегося невротика, но и своеобразным учебником для молодых родителей, как не воспитать потенциального невротика.
Мир глазами невротической личности В своей книге Карен рассматривает состояние невротической личности в периоде здесь и сейчас. Она раскрывает читателю внутренние конфликты, противоречия и переживания, в которых находится страдающий от невроза человек. Если сильная и здоровая личность преодолевает трудности без ущерба для своей психики, то реакции невротика усиливают любую трудность до такой степени, что получение удовлетворительного результата не представляется возможным. Невроз – это персональный ад на земле. Ад, который мы строим своими руками, превознося культурные и общественные устои на первый план, пускаясь в погоню за ценностями, которые нужны лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза, соперничая и соревнуясь, вместо того, чтобы задуматься о самом главном – гармоничном душевном состоянии
Содержание Введение Глава 1. Культурные и психологические предпосылки неврозов Глава 2. Причины, побуждающие говорить о "невротической личности нашего времени" Глава 3. Тревога Глава 4. Тревога и враждебность Глава 5. Базовая структура невроза Глава 6. Невротическая потребность в привязанности Глава 7. Дополнительные характеристики невротической потребности в привязанности Глава 8. Способы обретения привязанности и чувствительность к отвержению Глава 9. Роль сексуальности в невротической потребности в привязанности Глава 10. Стремление к власти, престижу и обладанию Глава 11. Невротическая конкуренция Глава 12. Неприятие конкуренции Глава 13. Невротическое чувство вины Глава 14. Смысл невротического страдания. (Проблема мазохизма) Глава 15. Культура и невроз
Faceless написав:Віталіан якось пропонував все перенести в тг. Але ні тг, ні фб, ні твіттер не дає нормальної можливості вести довгі дискусії, з нормальним цитуванням, лонгрідами і щоб це було читабельно.
та ладно. вот например тг канал про подростков. Идет новость (статья/пост) под ним обсуждение. В обсуждении есть лонгрид, можно давать ссылки, вставлять фото, видео. 28тыс подписчиков. конечно активных там человек 100 от силы. Сравните с нашей веткой... я могу скинуть ссылку на него своим друзьям (у которых есть дети подростки) и они (при желании) будут его читать вместе с новостными каналами.
данный форум с запутанной структурой, практически без поиска, фото через сторонний хостинг. видео только с ЮТ. всё это ограничивает usability. В личке хранится только 400 сообщений.... в тг таких ограничений нет. Лучшее что может ждать данный форум, если все постепенно перекинутся в тг, один канал = одна ветка. Тогда возможно будут и новые форумчане. Иначе все просто попропадают со временем. И фиг вы их потом где-то найдёте.
Faceless написав:Wirująświatła Ви от краще скажіть, на більш цікаву тему. Чи взагалі є наукове підґрунтя ділити людей на "покоління", і чи є підстави для стереотипів щодо таких "поколінь", як от озвучене вище? Типу мілєніали якісь одні, зумери теж мають узагальнені характеристики і якісь інші. Що психологія каже на цю тему? Чи це безґлузді стереотипи?
Думаю, некоторые основания для такого деления есть. Раньше условия жизни от поколения к поколению менялись достаточно медленно, поэтому не было таких заметных различий. Хотя тоже деление было , например, военное поколение, послевоенное. Сегодня изменения происходят значительно быстрее и различия между поколениями заметнее. Вы сами недавно писали об отношении к цифровым технологиям. Для моего и следующего поколения это, в общем-то, просто новый инструмент, сильно увеличивающий возможности. Для миллениалов это необходимый инструмент, который они осваивали в молодом возрасте, и что-то "родное". Зумеры уже просто не представляют себе жизнь без мобильной связи и интернета и как можно жить без них. Ещё накладываются изменения в экономических условиях жизни. Отсюда и различия между поколениями. Это, конечно, личное мнение, на научность не претендую.