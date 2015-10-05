О неврозах написано немало. Каждый практикующий психотерапевт публикует минимум одно издание, где раскрывает собственный взгляд на аспекты невротического развития личности, причины и способы её формирования, упоминает авторские методы психокоррекции навязчивых состояний. Сегодня, когда невротическая личность – это почти герой нашего времени, человека трудно удивить очередным изысканием на эту тему. Но Карен Хорни смогла.



Если рассматривать культурное наследие не в глобальных масштабах, а с более узкой точки зрения – семейные традиции, образовательные школьные программы, модные тенденции и субкультурные течения, характерные для определённого промежутка времени, то можно спрогнозировать не только типичные черты характера здорового человека, но и предусмотреть наиболее определяющие факторы формирования невроза. Об этом рассказывает в своей книге Карен Хорни. Актуальное для нашего поколения издание намного опередило своё время. Прогресс, наступивший на западе гораздо раньше, создал предпосылки для появления тревожной личности.



От познания до самосознания: по следам «Невротической личности»

Идея «Невротической личности» скрыта в одном единственном предложении: «Неврозы порождаются не только отдельными переживаниями человека, но также теми специфическими культурными условиями, в которых мы живем». Если присмотреться к окружающей нас действительности, то можно разглядеть, как социальные и культурные аспекты влияют на значимость наших эмоциональных переживаний, какую окраску им придают, и в какую форму их облекают.



Чтобы читатель смог разобраться в сложной взаимосвязи культурного развития общества и формирования невротической личности, Карен структурирует свой сюжет, выделяя такие понятия, как невроз, невротическая личность, формирование тревожных оттенков в проявлении характера, влияние родителей на будущий характер своего ребёнка и влияние культурной среды как основополагающего фактора возникновения невроза. Карен Хорни убирает на задний план физиологические условия формирования невроза, отмечая, что большинство её пациентов, принявших участие в данном исследовании, уже имели склонность к определённым выводам и поведению задолго до вовлечения в травмирующую ситуацию. Более того, психолог сосредотачивает внимание читателей на том моменте, когда общество и сам индивид определяют невротичность в несовпадении мышления и образа жизни конкретного человека общепринятым клише, стереотипам и запретам, характерным для современного общества.



С чего всё начинается или «Культурный и психологический аспекты понимания неврозов»

В самом начале Карен разъясняет суть определения невротичной личности и рассматривает невротичность с точки зрения общепринятого клише, развенчивая все возможные мифы по этому поводу. Автор утверждает, что понять невроз невозможно без «детального знания обстоятельств жизни индивида», а это в свою очередь подразумевает его место в социальной прослойке и уровень культурного развития. Таким образом, медицинский термин «невротичная личность» не может употребляться в отрыве от культурных аспектов.



Критерии нормальности свои в каждой культуре, более того, они индивидуальны для каждого социального слоя и меняются в зависимости от половой принадлежности. Эти нюансы необходимо учитывать психотерапевту при постановке такого диагноза, как невроз. Основная проблема современного человека, провоцирующая рост уровня тревожности и приводящая к невротичному состоянию, это большая разница между амбициями и возможностями для их реализации. Отсутствие финансов, времени или сил для осуществления планов приводит к глубокому внутреннему конфликту, который обостряется из-за страха, вызванного опасениями негативной реакции окружающих. Невроз выступает в качестве защитной реакции на эту мнимую угрозу.



Как понять, что он невротик или «Что побуждает нас говорить о "невротической личности нашего времени"»

Не всегда страх или тревога, лежащие в основе любого невроза, могут свидетельствовать о том, что у человека наблюдается психическое расстройство. Даже мнительная и тревожная личность может соответствовать всем критериям нормальности, проявляя свои слабые стороны лишь в момент травмирующих ситуаций. О неврозе, по мнению Карен, можно говорить лишь в том случае, когда наряду с общепринятой симптоматикой заболевания проявляется деформация характера. Психолог утверждает, что клинические симптомы могут отсутствовать. В этом случае трансформация характера послужит тревожным сигналом.



Проблема современной психотерапии в том, что она направлена на устранение симптомов невроза и поиск его причины в детских травмах. Отчасти это верно. Но необходимо учитывать сложную систему объединения детских психологических травм и общественных устоев. Также важно осознать, что устранение внешних проявлений симптоматики невроза не означает полного излечения, так как культурные установки по-прежнему будут оказывать влияние на личность.



«Тревожность» - источник невроза

Страх, равно как и тревога лежит в основе инстинкта самосохранения и является адекватной реакцией организма, если рассматривать его с точки зрения физиологических аспектов. Однако Карен подошла к трактовке данных понятий с точки зрения социальных и культурных проявлений, подразделяя их на здоровые (оправданный страх) и нездоровые (субъективная тревога) реакции.



Если читатель придёт к правильным выводам и сможет взять контроль над субъективным тревожным состоянием, то самый сложный шаг в сдерживании и предотвращении развития невроза будет сделан.



Развитие ребёнка и невроз: взаимосвязи и вытекающие последствия

Путь к невротической личности начинается в раннем детстве, поэтому Карен не обходит период становления личности стороной. Автор обозначает корень проблемы в отсутствии любви и уважения к ребёнку. В этих условиях слабая детская психика воспринимает даже конструктивный воспитательный процесс как травму и обиду. Не зря же говорят, что самая большая угроза для неокрепшей детской психики – неокрепшая взрослая. А если ко всему этому присовокупить социальное давление на юную личность, то в результате получится бомба замедленного действия в виде целого клубка тревог и подавленной агрессии. Точное время взрыва неизвестно.



«Невротическая личность нашего времени» выступает пособием не только для состоявшегося невротика, но и своеобразным учебником для молодых родителей, как не воспитать потенциального невротика.



Мир глазами невротической личности

В своей книге Карен рассматривает состояние невротической личности в периоде здесь и сейчас. Она раскрывает читателю внутренние конфликты, противоречия и переживания, в которых находится страдающий от невроза человек. Если сильная и здоровая личность преодолевает трудности без ущерба для своей психики, то реакции невротика усиливают любую трудность до такой степени, что получение удовлетворительного результата не представляется возможным. Невроз – это персональный ад на земле. Ад, который мы строим своими руками, превознося культурные и общественные устои на первый план, пускаясь в погоню за ценностями, которые нужны лишь для того, чтобы пустить пыль в глаза, соперничая и соревнуясь, вместо того, чтобы задуматься о самом главном – гармоничном душевном состоянии



Содержание

Введение

Глава 1. Культурные и психологические предпосылки неврозов

Глава 2. Причины, побуждающие говорить о "невротической личности нашего времени"

Глава 3. Тревога

Глава 4. Тревога и враждебность

Глава 5. Базовая структура невроза

Глава 6. Невротическая потребность в привязанности

Глава 7. Дополнительные характеристики невротической потребности в привязанности

Глава 8. Способы обретения привязанности и чувствительность к отвержению

Глава 9. Роль сексуальности в невротической потребности в привязанности

Глава 10. Стремление к власти, престижу и обладанию

Глава 11. Невротическая конкуренция

Глава 12. Неприятие конкуренции

Глава 13. Невротическое чувство вины

Глава 14. Смысл невротического страдания. (Проблема мазохизма)

Глава 15. Культура и невроз