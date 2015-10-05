Додано: Чет 19 чер, 2025 02:39

The_Rebel написав: flyman написав: Португалія уже не торт

Португалія уже не торт

А при чому тут Португалія? Набридла рутинна робота плюс криза середнього віку. Таке у кожної другої людини в 40 років, особливо зі стандартним графіком 5/2 & 9/18 та відпусткою 1-2 рази в році. Просто хочеться змін А при чому тут Португалія? Набридла рутинна робота плюс криза середнього віку. Таке у кожної другої людини в 40 років, особливо зі стандартним графіком 5/2 & 9/18 та відпусткою 1-2 рази в році. Просто хочеться змін

Вот, кстати, хороший вопрос.Для меня актуален в какой части?Осталось мне лет 18-20 до пенсии.Это будет в районе 70.Мне тут все знакомые мозг выносят, что надо идти на ситиджаб и зарабатывать себе пенсию, страховку и прочие бенефиты.Только суть такова, что надо идти на эту работу и фигачить до пенсии, чтобы что-то было. Ну, минимум 10 лет, но это будут слезы к сошиал секьюрити пенсии, 20 лет - это уже весомо.Только это выбросить оставшиеся ...не знаю ...лет 10 наверное...жизни когда еще можно попробовать чего-то другого.И если идти на ситиджаб, то это также означает, что и жить надо где-то в НЙ или пригородах.То есть, ни попробовать себя в чем-то еще ни в пожить где-то еще.И мысль о таком скудном выборе нагоняет дикую...ну не депрессию-же, теперь-то я знаю что это, разъяснили... скуку (?).