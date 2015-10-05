і без грибів з фундаменту
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Додано: Сер 18 чер, 2025 13:17
150 у.е. на особу
і без грибів з фундаменту
Додано: Сер 18 чер, 2025 16:46
Re: Психологія та саморозвиток
Бувають події, які накладають суттєвий відбиток на ціле покоління. Якщо говорити про моїх ровесників, то є кардинальна різниця між тими, в кого дитинство припало на 90-і роки і тих, хто народився десь в 1998 чи 2000 ... Зараз теж буде велика різниця між дітьми війни і тими, хто народиться після перемоги України
Додано: Сер 18 чер, 2025 16:58
Re: Психологія та саморозвиток
Скоріше тими хто народився десь в 2015-2020 і тими, хто пізніше. Ті, в кого війна припала на вік до 3-4 років особливо не будуть нічого памʼятати
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:08
Война ещё не закончилась.
Додано: Чет 19 чер, 2025 02:39
Re: Психологія та саморозвиток
viewtopic.php?p=5865965#p5865965
Вот, кстати, хороший вопрос.
Для меня актуален в какой части?
Осталось мне лет 18-20 до пенсии.
Это будет в районе 70.
Мне тут все знакомые мозг выносят, что надо идти на ситиджаб и зарабатывать себе пенсию, страховку и прочие бенефиты.
Только суть такова, что надо идти на эту работу и фигачить до пенсии, чтобы что-то было. Ну, минимум 10 лет, но это будут слезы к сошиал секьюрити пенсии, 20 лет - это уже весомо.
Только это выбросить оставшиеся ...не знаю ...лет 10 наверное...жизни когда еще можно попробовать чего-то другого.
И если идти на ситиджаб, то это также означает, что и жить надо где-то в НЙ или пригородах.
То есть, ни попробовать себя в чем-то еще ни в пожить где-то еще.
И мысль о таком скудном выборе нагоняет дикую...ну не депрессию-же, теперь-то я знаю что это, разъяснили... скуку (?).
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