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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:17

150 у.е. на особу


і без грибів з фундаменту
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 16:46

Re: Психологія та саморозвиток

  Faceless написав:Проте наскільки виправдано будувати стереотипи на цілі покоління? Чи не є це такою ж профанацією, як стереотипи по знаку зодіака?

Бувають події, які накладають суттєвий відбиток на ціле покоління. Якщо говорити про моїх ровесників, то є кардинальна різниця між тими, в кого дитинство припало на 90-і роки і тих, хто народився десь в 1998 чи 2000 ... Зараз теж буде велика різниця між дітьми війни і тими, хто народиться після перемоги України
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 16:58

Re: Психологія та саморозвиток

Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Проте наскільки виправдано будувати стереотипи на цілі покоління? Чи не є це такою ж профанацією, як стереотипи по знаку зодіака?

Бувають події, які накладають суттєвий відбиток на ціле покоління. Якщо говорити про моїх ровесників, то є кардинальна різниця між тими, в кого дитинство припало на 90-і роки і тих, хто народився десь в 1998 чи 2000 ... Зараз теж буде велика різниця між дітьми війни і тими, хто народиться після перемоги України
Скоріше тими хто народився десь в 2015-2020 і тими, хто пізніше. Ті, в кого війна припала на вік до 3-4 років особливо не будуть нічого памʼятати
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 18:08

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Проте наскільки виправдано будувати стереотипи на цілі покоління? Чи не є це такою ж профанацією, як стереотипи по знаку зодіака?

Бувають події, які накладають суттєвий відбиток на ціле покоління. Якщо говорити про моїх ровесників, то є кардинальна різниця між тими, в кого дитинство припало на 90-і роки і тих, хто народився десь в 1998 чи 2000 ... Зараз теж буде велика різниця між дітьми війни і тими, хто народиться після перемоги України
Скоріше тими хто народився десь в 2015-2020 і тими, хто пізніше. Ті, в кого війна припала на вік до 3-4 років особливо не будуть нічого памʼятати

Война ещё не закончилась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 02:39

Re: Психологія та саморозвиток

viewtopic.php?p=5865965#p5865965
  The_Rebel написав:
  flyman написав:Португалія уже не торт

А при чому тут Португалія? Набридла рутинна робота плюс криза середнього віку. Таке у кожної другої людини в 40 років, особливо зі стандартним графіком 5/2 & 9/18 та відпусткою 1-2 рази в році. Просто хочеться змін


Вот, кстати, хороший вопрос.
Для меня актуален в какой части?
Осталось мне лет 18-20 до пенсии.
Это будет в районе 70.
Мне тут все знакомые мозг выносят, что надо идти на ситиджаб и зарабатывать себе пенсию, страховку и прочие бенефиты.
Только суть такова, что надо идти на эту работу и фигачить до пенсии, чтобы что-то было. Ну, минимум 10 лет, но это будут слезы к сошиал секьюрити пенсии, 20 лет - это уже весомо.
Только это выбросить оставшиеся ...не знаю ...лет 10 наверное...жизни когда еще можно попробовать чего-то другого.
И если идти на ситиджаб, то это также означает, что и жить надо где-то в НЙ или пригородах.
То есть, ни попробовать себя в чем-то еще ни в пожить где-то еще.
И мысль о таком скудном выборе нагоняет дикую...ну не депрессию-же, теперь-то я знаю что это, разъяснили... скуку (?).
rjkz
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