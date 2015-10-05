Додано: Чет 19 чер, 2025 08:33

Сибарит написав: rjkz написав: Мне тут все знакомые мозг выносят, что надо идти на ситиджаб и зарабатывать себе пенсию, страховку и прочие бенефиты.

Мне тут все знакомые мозг выносят, что надо идти на ситиджаб и зарабатывать себе пенсию, страховку и прочие бенефиты.

А что по этому поводу говорит математика? Если самому завести себе пенсионную программу так, чтобы соотношение денег на руки и пенсионных отчислений было примерно таким же, как и при работе на город, получится настолько хуже, что не окупит сохранённую свободу? А что по этому поводу говорит математика? Если самому завести себе пенсионную программу так, чтобы соотношение денег на руки и пенсионных отчислений было примерно таким же, как и при работе на город, получится настолько хуже, что не окупит сохранённую свободу?

Тут как-бы не только в этом дело.Ситиджаб, исключая события весны этого года, это гарантированная работа.Приходил интервьюироваться чувак, 63 года, это было где-то в конце того года, говорил что без работы с февраля. Его уволили так как из-за здоровья не мог работать так, как надо работодателю.И больше никуда не берут. Ну и у нас не взяли.Математика с пенсией такова, что надо намного лучще владеть лангуаге, чтобы зарабатывать настолько больше чем сейчас, чтобы пенсионный план за оставшееся время (неизвестно какое) догнал пенсию сошиал секьюрити плюс юнион.Фактически есть другой сценарий - надо зарабатывать самому.На это есть в моем понимании 10 лет. После 60 это уже будет нелегко.Из того что приходит на ум - флиппинг и стокмаркет. Но с последним у меня слишком мало опыта и пока он приходится на рецессию. Пока набиваю руку (и шишки). С флиппингом - слишком конкуренция высокая в моей локации.Тут интересные варианты выкупают за кэш в поллимона. И после этого еще хотя-бы 250-300 куе надо вложить. Я пока вне игры. Или надо менять локацию.