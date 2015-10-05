і без грибів з фундаменту
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 18 чер, 2025 13:17
150 у.е. на особу
і без грибів з фундаменту
Додано: Сер 18 чер, 2025 16:46
Re: Психологія та саморозвиток
Бувають події, які накладають суттєвий відбиток на ціле покоління. Якщо говорити про моїх ровесників, то є кардинальна різниця між тими, в кого дитинство припало на 90-і роки і тих, хто народився десь в 1998 чи 2000 ... Зараз теж буде велика різниця між дітьми війни і тими, хто народиться після перемоги України
Додано: Сер 18 чер, 2025 16:58
Re: Психологія та саморозвиток
Скоріше тими хто народився десь в 2015-2020 і тими, хто пізніше. Ті, в кого війна припала на вік до 3-4 років особливо не будуть нічого памʼятати
Додано: Сер 18 чер, 2025 18:08
Война ещё не закончилась.
Додано: Чет 19 чер, 2025 02:39
Re: Психологія та саморозвиток
viewtopic.php?p=5865965#p5865965
Вот, кстати, хороший вопрос.
Для меня актуален в какой части?
Осталось мне лет 18-20 до пенсии.
Это будет в районе 70.
Мне тут все знакомые мозг выносят, что надо идти на ситиджаб и зарабатывать себе пенсию, страховку и прочие бенефиты.
Только суть такова, что надо идти на эту работу и фигачить до пенсии, чтобы что-то было. Ну, минимум 10 лет, но это будут слезы к сошиал секьюрити пенсии, 20 лет - это уже весомо.
Только это выбросить оставшиеся ...не знаю ...лет 10 наверное...жизни когда еще можно попробовать чего-то другого.
И если идти на ситиджаб, то это также означает, что и жить надо где-то в НЙ или пригородах.
То есть, ни попробовать себя в чем-то еще ни в пожить где-то еще.
И мысль о таком скудном выборе нагоняет дикую...ну не депрессию-же, теперь-то я знаю что это, разъяснили... скуку (?).
Додано: Чет 19 чер, 2025 05:57
А что по этому поводу говорит математика? Если самому завести себе пенсионную программу так, чтобы соотношение денег на руки и пенсионных отчислений было примерно таким же, как и при работе на город, получится настолько хуже, что не окупит сохранённую свободу?
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:33
Тут как-бы не только в этом дело.
Ситиджаб, исключая события весны этого года, это гарантированная работа.
Приходил интервьюироваться чувак, 63 года, это было где-то в конце того года, говорил что без работы с февраля. Его уволили так как из-за здоровья не мог работать так, как надо работодателю.
И больше никуда не берут. Ну и у нас не взяли.
Математика с пенсией такова, что надо намного лучще владеть лангуаге, чтобы зарабатывать настолько больше чем сейчас, чтобы пенсионный план за оставшееся время (неизвестно какое) догнал пенсию сошиал секьюрити плюс юнион.
Фактически есть другой сценарий - надо зарабатывать самому.
На это есть в моем понимании 10 лет. После 60 это уже будет нелегко.
Из того что приходит на ум - флиппинг и стокмаркет. Но с последним у меня слишком мало опыта и пока он приходится на рецессию. Пока набиваю руку (и шишки). С флиппингом - слишком конкуренция высокая в моей локации.
Тут интересные варианты выкупают за кэш в поллимона. И после этого еще хотя-бы 250-300 куе надо вложить. Я пока вне игры. Или надо менять локацию.
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:37
Re: Психологія та саморозвиток
Де бродячий пєвєц?
Щоб не казав, що я ним не цікавлюсь…
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:53
Пенсійні консультанти (напр. то й же канал ютуба Azul) кажуть, що 55 р. це "молодість старотсті", і якщо по фінансам видно що потягнеш, то краще вийти раніше на пенсію, чим "ше один рік попрацюю".
Також є тема, на кшталт "вмерти в 0", тобто розрахувати рівень витрат при виході на пенсію так, щоб при середньостатистичному віці доживання до 90+-р. на той момент вийти в 0 net worth.
Така собі задачка лінійного програмування із елементами імовірності, тобто оптимізація тривалість-якість життя при певних обмеженнях.
ІМНО, якщо є пасивний дохід плюс проїдання заощаджень на найближчі 25р+, які покривають базові потреби і ще залишається згори +20%, то ліпше покинути стресову роботу (здоров"я і віку вона не додає).
Приклад:
витрати $1K в місяць, $12К в рік на 25р. = 300К достатньо для раннього виходу на пенсію.
якщо є ще пасивний дохід, то можна і з меншими активами/збереженнями
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