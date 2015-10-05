Ожидается, что правительство США исключит из своих рекомендаций по питанию давнюю рекомендацию взрослым ограничить потребление алкоголя одним-двумя напитками в день, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом. Это может стать серьезной победой для отрасли, находящейся под угрозой из-за повышенного внимания к влиянию алкоголя на здоровье.

По словам источников , обновленные рекомендации по питанию для американцев, которые могут быть опубликованы уже в этом месяце, как ожидается, будут включать краткое заявление, призывающее американцев употреблять алкоголь умеренно или ограничить его потребление из-за связанных с этим рисков для здоровья

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В настоящее время рекомендации предусматривают ограничение употребления алкоголя одной порцией или менее в день для женщин и двумя или менее порциями для мужчин, что широко рассматривается как умеренный уровень.

Похожие рекомендации существуют в таких странах, как Великобритания, где рекомендуется ограничить употребление алкоголя до 14 единиц в неделю. В Канаде в отчете, подготовленном при поддержке правительства в 2023 году, предупреждается, что риски для здоровья начинают увеличиваться уже после двух порций в неделю, хотя правительственные рекомендации в Интернете по-прежнему рекомендуют не более двух или трех порций в день в зависимости от пола.

Даже умеренное употребление алкоголя связано с некоторыми рисками для здоровья, такими как более высокий риск рака молочной железы, хотя некоторые исследования также обнаружили связь с возможной пользой для здоровья, такой как более низкий риск инсульта.

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Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что употребление алкоголя увеличивает риск по меньшей мере семи видов рака, и призвал размещать предупреждающие надписи на алкогольных напитках.

Крупнейшие игроки отрасли, включая Diageo (DGE.L), открывает новую вкладкуи Anheuser-Busch InBev (ABI.BR), открывает новую вкладку, лоббировали законодателей в ходе всего процесса рассмотрения. Записи Сената показывают, что компании потратили миллионы на лоббистские усилия, связанные с руководящими принципами и рядом других вопросов, таких как налоги и торговля в 2024 и 2025 годах. Обе компании отказались от комментариев.

Акции алкогольных компаний выросли вскоре после объявления, при этом акции AB InBev и Diageo достигли внутридневного максимума.