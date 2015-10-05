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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 573574575576>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 12:51

  Banderlog написав:а кину бухати то ще 3.

На удивление скромненько.
Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:14

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:а кину бухати то ще 3.

На удивление скромненько.
Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
ну так я не особо злоупотрєбляю. Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива або 150 г сухого вина на добу) і ще робити 3 - 4 доби перерви.
Це при 108 кг живої ваги на 1,83. :shock:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 14:34

  Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива

Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
Рекомендуют 0.35, а бутылочки по 0.33. Расчет на то, что Вы захотите добрать законные 20 граммов, откроете вторую бутылку, а потом не пропадать же добру...
😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 15:03

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива

Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:42

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива

Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)

лайфхак, замість 2 пляшок вина, 1л тетрапак Ізабелли чи її аналога
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 16:47

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Сибарит написав:А что по этому поводу говорит математика? Если самому завести себе пенсионную программу так, чтобы соотношение денег на руки и пенсионных отчислений было примерно таким же, как и при работе на город, получится настолько хуже, что не окупит сохранённую свободу?

"молодість старотсті", і якщо по фінансам видно що потягнеш, то краще вийти раніше на пенсію, чим "ше один рік попрацюю".

Також є тема, на кшталт "вмерти в 0", тобто розрахувати рівень витрат при виході на пенсію так, щоб при середньостатистичному віці доживання до 90+-р. на той момент вийти в 0 net worth.

Така собі задачка лінійного програмування із елементами імовірності, тобто оптимізація тривалість-якість життя при певних обмеженнях.


а можна для особоодарьонних серед нєдоразвітих чуть поподробнєє?
В нас тут з пенсіями діло взагалі мрак, но хотілось б зрозуміти як цивілізований світ про то мислить.

Поки про своє.
Я недавно з ші завів бесіду "з кукушкою", про скіки мені осталось якщо без форс мажорів. Прогнозує з 65 до 70. Короч іще від 20 до 25 р. Я запустив обратний отщот)))
Якщо нормалізую тиск то до 5р можно добавити , а кину бухати то ще 3. :lol: пока думаю над його прєдложєнієм про добавку.

то тіпа для Колі-ПГС в золотому лярді, а для тих хто в криївці в неньці та інших 3х странах світу такі варікі:
лайтовий (F.I.R.E. з вазеліном)
https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html
жосткій
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html

з.і.
твій побратім S835 дембельнутий через руминів на Філи на філку:
https://www.youtube.com/@Seryoga835
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:59

Re: Психологія та саморозвиток

flyman написав:
  Banderlog написав:
  Сибарит написав:Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)

лайфхак, замість 2 пляшок вина, 1л тетрапак Ізабелли чи її аналога
Вірю, ви ще можете оптимізувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:25

  flyman написав:
  Banderlog написав:))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)

лайфхак, замість 2 пляшок вина, 1л тетрапак Ізабелли чи її аналога

Судя по уменьшению общего объема на 400 граммов, дама предполагается резиновая?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:46

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:а кину бухати то ще 3.

На удивление скромненько.
Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
ну так я не особо злоупотрєбляю. Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива або 150 г сухого вина на добу) і ще робити 3 - 4 доби перерви.
Це при 108 кг живої ваги на 1,83. :shock:
Смотрю, у нас здесь много миниатюрных мальчиков. :)
Надеюсь, не за счёт гаишного пуза.
Ожидается, что правительство США исключит из своих рекомендаций по питанию давнюю рекомендацию взрослым ограничить потребление алкоголя одним-двумя напитками в день, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом. Это может стать серьезной победой для отрасли, находящейся под угрозой из-за повышенного внимания к влиянию алкоголя на здоровье.
По словам источников , обновленные рекомендации по питанию для американцев, которые могут быть опубликованы уже в этом месяце, как ожидается, будут включать краткое заявление, призывающее американцев употреблять алкоголь умеренно или ограничить его потребление из-за связанных с этим рисков для здоровья
......
В настоящее время рекомендации предусматривают ограничение употребления алкоголя одной порцией или менее в день для женщин и двумя или менее порциями для мужчин, что широко рассматривается как умеренный уровень.
Похожие рекомендации существуют в таких странах, как Великобритания, где рекомендуется ограничить употребление алкоголя до 14 единиц в неделю. В Канаде в отчете, подготовленном при поддержке правительства в 2023 году, предупреждается, что риски для здоровья начинают увеличиваться уже после двух порций в неделю, хотя правительственные рекомендации в Интернете по-прежнему рекомендуют не более двух или трех порций в день в зависимости от пола.
Даже умеренное употребление алкоголя связано с некоторыми рисками для здоровья, такими как более высокий риск рака молочной железы, хотя некоторые исследования также обнаружили связь с возможной пользой для здоровья, такой как более низкий риск инсульта.
.........
Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что употребление алкоголя увеличивает риск по меньшей мере семи видов рака, и призвал размещать предупреждающие надписи на алкогольных напитках.
Крупнейшие игроки отрасли, включая Diageo (DGE.L), открывает новую вкладкуи Anheuser-Busch InBev (ABI.BR), открывает новую вкладку, лоббировали законодателей в ходе всего процесса рассмотрения. Записи Сената показывают, что компании потратили миллионы на лоббистские усилия, связанные с руководящими принципами и рядом других вопросов, таких как налоги и торговля в 2024 и 2025 годах. Обе компании отказались от комментариев.
Акции алкогольных компаний выросли вскоре после объявления, при этом акции AB InBev и Diageo достигли внутридневного максимума.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-drop-guidance-limit-alcohol-one-or-two-drinks-per-day-sources-say-2025-06-18/
Порция алкоголя в США - 0,6 жидких унций или 14 граммов чистого алкоголя.
Правда, в других странах может отличаться - "від 7,62 мл (6 г) алкоголю в Австрії до 25 мл (19,75 г) у Японії. ... Кількість стандартних доз алкоголю, що містяться в 500 мл пива з 5% алкоголю для порівняння по різних країнах" от 1 в Японии до 3,2 в Австрии - https://surl.lu/cysaks
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 18:54

  Сибарит написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)

лайфхак, замість 2 пляшок вина, 1л тетрапак Ізабелли чи її аналога

Судя по уменьшению общего объема на 400 граммов, дама предполагается резиновая?

пляшки бувають і 0.5, в умові задачі не уточнялось що то 0.7, це припущення Сибарита (хто про що думає, про те і фрейдить)
вже мовчу про те, що 0.7 -> 1 це майже в півтора рази доза вища
flyman
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