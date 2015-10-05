Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива
Вот это как раз про психологию. Очень коварный совет. Рекомендуют 0.35, а бутылочки по 0.33. Расчет на то, что Вы захотите добрать законные 20 граммов, откроете вторую бутылку, а потом не пропадать же добру... 😁
Сибарит написав:А что по этому поводу говорит математика? Если самому завести себе пенсионную программу так, чтобы соотношение денег на руки и пенсионных отчислений было примерно таким же, как и при работе на город, получится настолько хуже, что не окупит сохранённую свободу?
"молодість старотсті", і якщо по фінансам видно що потягнеш, то краще вийти раніше на пенсію, чим "ше один рік попрацюю".
Також є тема, на кшталт "вмерти в 0", тобто розрахувати рівень витрат при виході на пенсію так, щоб при середньостатистичному віці доживання до 90+-р. на той момент вийти в 0 net worth.
Така собі задачка лінійного програмування із елементами імовірності, тобто оптимізація тривалість-якість життя при певних обмеженнях.
а можна для особоодарьонних серед нєдоразвітих чуть поподробнєє? В нас тут з пенсіями діло взагалі мрак, но хотілось б зрозуміти як цивілізований світ про то мислить.
Поки про своє. Я недавно з ші завів бесіду "з кукушкою", про скіки мені осталось якщо без форс мажорів. Прогнозує з 65 до 70. Короч іще від 20 до 25 р. Я запустив обратний отщот))) Якщо нормалізую тиск то до 5р можно добавити , а кину бухати то ще 3. пока думаю над його прєдложєнієм про добавку.
На удивление скромненько. Кажется, эту кукушку подкармливают производители алкоголя 😁
ну так я не особо злоупотрєбляю. Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива або 150 г сухого вина на добу) і ще робити 3 - 4 доби перерви. Це при 108 кг живої ваги на 1,83.
Смотрю, у нас здесь много миниатюрных мальчиков. Надеюсь, не за счёт гаишного пуза.
Ожидается, что правительство США исключит из своих рекомендаций по питанию давнюю рекомендацию взрослым ограничить потребление алкоголя одним-двумя напитками в день, сообщают три источника, знакомые с этим вопросом. Это может стать серьезной победой для отрасли, находящейся под угрозой из-за повышенного внимания к влиянию алкоголя на здоровье. По словам источников , обновленные рекомендации по питанию для американцев, которые могут быть опубликованы уже в этом месяце, как ожидается, будут включать краткое заявление, призывающее американцев употреблять алкоголь умеренно или ограничить его потребление из-за связанных с этим рисков для здоровья ...... В настоящее время рекомендации предусматривают ограничение употребления алкоголя одной порцией или менее в день для женщин и двумя или менее порциями для мужчин, что широко рассматривается как умеренный уровень. Похожие рекомендации существуют в таких странах, как Великобритания, где рекомендуется ограничить употребление алкоголя до 14 единиц в неделю. В Канаде в отчете, подготовленном при поддержке правительства в 2023 году, предупреждается, что риски для здоровья начинают увеличиваться уже после двух порций в неделю, хотя правительственные рекомендации в Интернете по-прежнему рекомендуют не более двух или трех порций в день в зависимости от пола. Даже умеренное употребление алкоголя связано с некоторыми рисками для здоровья, такими как более высокий риск рака молочной железы, хотя некоторые исследования также обнаружили связь с возможной пользой для здоровья, такой как более низкий риск инсульта. ......... Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что употребление алкоголя увеличивает риск по меньшей мере семи видов рака, и призвал размещать предупреждающие надписи на алкогольных напитках. Крупнейшие игроки отрасли, включая Diageo (DGE.L), открывает новую вкладкуи Anheuser-Busch InBev (ABI.BR), открывает новую вкладку, лоббировали законодателей в ходе всего процесса рассмотрения. Записи Сената показывают, что компании потратили миллионы на лоббистские усилия, связанные с руководящими принципами и рядом других вопросов, таких как налоги и торговля в 2024 и 2025 годах. Обе компании отказались от комментариев. Акции алкогольных компаний выросли вскоре после объявления, при этом акции AB InBev и Diageo достигли внутридневного максимума.