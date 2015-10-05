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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 574575576577>
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:07

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Ця подлюка пише мені безпечну дозу до 0,35 пива

Вот это как раз про психологию.
Очень коварный совет.
))) ну тутка вони з своїм коварством в мене не попали. :lol: 0,33? Мож іще і безалкогольного?)
Та мене жаба задушить!
Чи Ви іздіваєтесь? :shock:
Норм пянка це 2 пляшки вина з женщиной на ніч)

Это ж не каждую ночь.
Специально для вас посчитал, 1 ст. порция пива 5% - 350 мл, сухого вина (9-11%)) примерно 180 мл, десертного (16%) - 110 мл, водки или аналог. - 45 мл.
Это всё по американским нормам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:12

Наш психолог куда-то пропал.
Волнуюсь за него. Пока его нет, поработаю за него.
Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.

Исследование, в котором в течение четырех лет отслеживалось более 4000 подростков, показало, что почти каждый третий сообщил о все более и более зависимом использовании социальных сетей или мобильных телефонов. Те, чье использование следовало все более и более зависимой траектории, имели примерно вдвое больший риск суицидального поведения к концу исследования.

Результаты не доказывают, что использование экрана было причиной проблем с психическим здоровьем. Но они подчеркивают, что компульсивное использование, которое, по-видимому, очень распространено, является существенным фактором риска, на который должны обращать внимание родители и службы здравоохранения.
........
Результаты, опубликованные в журнале Jama , поднимают дополнительные вопросы о том, как родителям следует контролировать использование детьми экранов. «Мы не знаем, поможет ли простое ограничение доступа, если только это не ограничение доступа 24/7, потому что из исследований по управлению зависимостью мы знаем, что частичный доступ может быстро усилить зависимость», — сказал Сяо.

Профессор Эми Орбен, которая возглавляет Группу цифрового психического здоровья в Кембриджском университете, заявила, что исследование не может доказать, что использование технологий вызывает проблемы с психическим здоровьем. Альтернативным объяснением может быть то, что плохой самоконтроль может быть основной причиной проблемного использования экрана и последствий для психического здоровья.

«Однако исследование подчеркивает, что то, почему и как молодые люди используют технологии, и то, как они чувствуют влияние технологий на свою жизнь, может иметь большее значение для их психического здоровья, чем время, проведенное в сети», — добавила она.
https://www.theguardian.com/society/2025/jun/18/teenagers-social-media-mobile-phones-video-games-mental-health Там относительно много, поэтому цитировать больше не буду. Кому интересно, посмотрите.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 чер, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:18

Успехи медицины:
18 июня (Рейтер) - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в среду одобрило Gilead Sciences (GILD.O), открывает новую вкладкуленакапавир, инъекция два раза в год, для профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков.
Gilead сообщила, что препарат будет продаваться под торговой маркой Yeztugo.
.......
Ленакапавир, входящий в класс препаратов, известных как ингибиторы капсида, доказал свою почти 100% эффективность в профилактике ВИЧ в ходе масштабных испытаний в прошлом году, что дало новую надежду на прерывание передачи вируса, которым ежегодно заражаются 1,3 миллиона человек.

Научный журнал Science назвал экспериментальный препарат для предконтактной профилактики (ДКП) прорывом 2024 года.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-gileads-twice-yearly-injection-hiv-prevention-2025-06-18/
Не очень понял - это профилактика или лечение?
Вроде, профилактика. Хорошо бы ещё лечить научились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:23

  ЛАД написав:
Это ж не каждую ночь.
Специально для вас посчитал, 1 ст. порция пива 5% - 350 мл, сухого вина (9-11%)) примерно 180 мл, десертного (16%) - 110 мл, водки или аналог. - 45 мл.
Это всё по американским нормам.
так в тім і справа, що воно за 40 раз по разу ніж одразу 40к раз)
вернуть вас на 30 р назад... но з памяттю про прожите, підете на таку дозіровку? Заради кількох добавочних років на пенсії?
Притримуючись таких правил з молоду хз як би я женщин охмуряв) це ж основа зваблення- мясо і алкоголь)
чи мож в ваш час грали в шахмати на роздівання?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 20:28

  ЛАД написав:Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.

Интересно, относится ли это к подросткам 40-60 лет? 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:23

ЗОЖ

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Я на диете. Сегодня у нас кукуруза без глютена
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:25

Re: Психологія та саморозвиток

Бетон написав:Зображення

Я на диете. Сегодня у нас кукуруза без глютена
Зразу +10 рочків додає
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:34

  Faceless написав:
Бетон написав:Зображення

Я на диете. Сегодня у нас кукуруза без глютена
Зразу +10 рочків додає

До 110 живіть самі))
Я не хочу
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:40

  ЛАД написав:Успехи медицины:
18 июня (Рейтер) - Управление по контролю за продуктами и лекарствами США в среду одобрило Gilead Sciences (GILD.O), открывает новую вкладкуленакапавир, инъекция два раза в год, для профилактики ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков.
Gilead сообщила, что препарат будет продаваться под торговой маркой Yeztugo.
.......
Ленакапавир, входящий в класс препаратов, известных как ингибиторы капсида, доказал свою почти 100% эффективность в профилактике ВИЧ в ходе масштабных испытаний в прошлом году, что дало новую надежду на прерывание передачи вируса, которым ежегодно заражаются 1,3 миллиона человек.

Научный журнал Science назвал экспериментальный препарат для предконтактной профилактики (ДКП) прорывом 2024 года.
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-gileads-twice-yearly-injection-hiv-prevention-2025-06-18/
Не очень понял - это профилактика или лечение?
Вроде, профилактика. Хорошо бы ещё лечить научились.

це як бустер від чумки яка зникла в одну ніч 24.02.22, так сказати "причуди золотого лярда"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:41

  Бетон написав:Зображення

Я на диете. Сегодня у нас кукуруза без глютена

вино без алкоголя, тьолки без мохнаток
flyman
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