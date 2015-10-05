Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.



Исследование, в котором в течение четырех лет отслеживалось более 4000 подростков, показало, что почти каждый третий сообщил о все более и более зависимом использовании социальных сетей или мобильных телефонов. Те, чье использование следовало все более и более зависимой траектории, имели примерно вдвое больший риск суицидального поведения к концу исследования.



Результаты не доказывают, что использование экрана было причиной проблем с психическим здоровьем. Но они подчеркивают, что компульсивное использование, которое, по-видимому, очень распространено, является существенным фактором риска, на который должны обращать внимание родители и службы здравоохранения.

........

Результаты, опубликованные в журнале Jama , поднимают дополнительные вопросы о том, как родителям следует контролировать использование детьми экранов. «Мы не знаем, поможет ли простое ограничение доступа, если только это не ограничение доступа 24/7, потому что из исследований по управлению зависимостью мы знаем, что частичный доступ может быстро усилить зависимость», — сказал Сяо.



Профессор Эми Орбен, которая возглавляет Группу цифрового психического здоровья в Кембриджском университете, заявила, что исследование не может доказать, что использование технологий вызывает проблемы с психическим здоровьем. Альтернативным объяснением может быть то, что плохой самоконтроль может быть основной причиной проблемного использования экрана и последствий для психического здоровья.



«Однако исследование подчеркивает, что то, почему и как молодые люди используют технологии, и то, как они чувствуют влияние технологий на свою жизнь, может иметь большее значение для их психического здоровья, чем время, проведенное в сети», — добавила она.