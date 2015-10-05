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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 21:48

  flyman написав:
  Бетон написав:Зображення

Я на диете. Сегодня у нас кукуруза без глютена

вино без алкоголя, тьолки без мохнаток

Життя біль. Всі лисі як я на голові
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:31

  Бетон написав:вино без алкоголя, тьолки без мохнаток

Життя біль. Всі лисі як я на голові[/quote] признавайтесь , з тетрапаку вином їх поїте?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:56

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Это ж не каждую ночь.
Специально для вас посчитал, 1 ст. порция пива 5% - 350 мл, сухого вина (9-11%)) примерно 180 мл, десертного (16%) - 110 мл, водки или аналог. - 45 мл.
Это всё по американским нормам.
так в тім і справа, що воно за 40 раз по разу ніж одразу 40к раз)
вернуть вас на 30 р назад... но з памяттю про прожите, підете на таку дозіровку? Заради кількох добавочних років на пенсії?
Притримуючись таких правил з молоду хз як би я женщин охмуряв) це ж основа зваблення- мясо і алкоголь)
чи мож в ваш час грали в шахмати на роздівання?

Нет, конечно.
Мог и 0,5 за вечер выпить (не пива :) ). Но это ж изредка, а не каждый день. Ежедневных пьянок даже в армии не было.
Правда, женщин охмурял в основном без избыточных доз.
А дозы указаны в среднем в день - можно пересчитать на неделю - почти 2 бутылки сухарика или 0,315 л водки - уже звучит получше. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Согласно исследованию, подростки, у которых проявляются признаки зависимости от социальных сетей, мобильных телефонов или видеоигр, подвержены большему риску суицидального поведения и эмоциональных проблем.

Интересно, относится ли это к подросткам 40-60 лет? 😁

Интересно, но исследование проводилось на подростках помладше. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:00

  Бетон написав:
  Faceless написав:.......Зразу +10 рочків додає

До 110 живіть самі))
Я не хочу

Число лет соответствует весу?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 01:18

Ещё одно достижение медицины.
Не революция, но всё же.
Целью исследования была оценка того, могут ли два таргетных противораковых препарата оказаться эффективнее стандартной химиотерапии у пациентов с хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ).

В исследовании приняли участие 786 человек с ранее нелеченным ХЛЛ, которым случайным образом назначили стандартную химиотерапию, один таргетный препарат, ибрутиниб, или два таргетных препарата, взятых вместе, ибрутиниб и венетоклакс. Лечение проводилось на основе персонализированных анализов крови.

Исследование показало, что через пять лет 94% пациентов, получавших ибрутиниб и венетоклакс, были живы, и у них не наблюдалось прогрессирования заболевания.

По данным исследования, опубликованного в журнале New England Journal of Medicine и представленного на конгрессе Европейской гематологической ассоциации в Милане (Италия), для сравнения, этот показатель составил 79% среди тех, кто принимал только ибрутиниб, и 58% среди тех, кто проходил стандартную химиотерапию.
........
Доктор Талха Мунир, консультант-гематолог в Leeds teaching hospitals NHS trust, который руководил исследованием, сказал: «Испытание Flair — это важная веха. Мы показали, что подход без химиотерапии может быть не только более эффективным, но и более переносимым для пациентов».
https://www.theguardian.com/science/2025/jun/16/uk-drug-trial-milestone-leukaemia-treatment
ЛАД
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