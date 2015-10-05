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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:26
секс "под мухой" (1,5л вина) о многом говорит...
Технически алкоголь в таких количествах нужен, чтобы вырубить "мешающие" зоны мозга. Если он нужен мужику, значит либо комплексы, либо дама настолько несвежая, что запах перегара будет как французские духи по сравнению. Если алкоголь нужен даме и она готова за него отдаться, это уровень "бомж" и "эконом вариант".
Знаю пацаны подростки спаивали подруг чтобы те стали сговорчивее. Тут как бы теряется важный аспект - оба партнера должны хотеть, иначе это тоже самое что резиновая кукла, один получает, другой терпит. Пресловутое "голова болит" сигнал что хорошего секса не выйдет из-за отсутствия желания одной из сторон. Шо бы после алкоголя такое желание появлялось - не слышал, мотивация это другой уровень. Можно вырубить часть мозга, мешающую сексу. Не более.
Ну и после таких доз например я даже слушать по секс бы не захотел, от нагрузки и сниженного самоконтроля алкоголь с оливье может и обратно пойти. Как вишенка на торт ощущения от секса в 300 раз интереснее, чем опьянение и чужой перегар в лицо (да и свой не лучше), для тех кто их ощущает конечно. Какой смысл одно опускать на уровень другого? Внешние стимулы говорят о дефиците внутренних.
ветка постепенно опускается до обсуждения еды и алкоголя. Других "радостей жизни" я так понимаю нет?
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:03
Wirująświatła написав:
секс "под мухой" (1,5л вина) о многом говорит...
Технически алкоголь в таких количествах нужен, чтобы вырубить "мешающие" зоны мозга. Если он нужен мужику, значит либо комплексы, либо дама настолько несвежая, что запах перегара будет как французские духи по сравнению. Если алкоголь нужен даме и она готова за него отдаться, это уровень "бомж" и "эконом вариант".
А у дамы не может быть комплексов?
Кроме еды и алкоголя есть и другие радости жизни: поспать и поспать одному 😁
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Сибарит
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:14
Сибарит написав:
А у дамы не может быть комплексов?
Исследования, включающие самоотчеты об эмоциональных переживаниях, показывают, что женщины демонстрируют улучшенную эмоциональную реакцию [Bradley et al., 2001 ; Fujita et al., 1991 ; Wild et al., 2001 ] и более детальное представление своих собственных эмоций [Barrett et al., 2000 ]
если коротко женские комплексы это целая беда по сравнению с мужскими и алкоголем они не лечатся.. не задумывались почему именно Ева совершила грехопадение? первая же цитата из гугла
В лице Евы все человечество отвернулось от Бога в сторону альтернативных ценностей
то есть от собственной природы, которую человек осознаёт через эмоциональность. Кто не верит гуглите "единство эмоций и инстинктов"
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:27
Wirująświatła написав:
не задумывались почему именно Ева совершила грехопадение?
Потому что эту сказку писали мужчины. Вот они и возложили ответственность за целомудрие на женщин, развязав себе руки.
А теперь алкоголь нужен женщинам для оправдания, мол подпоил гад - не могла сопротивляться.
Очень странно выглядит аппеляция к религии в наукоподобной дискуссии.
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Сибарит
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:32
Сибарит написав:
Очень странно выглядит аппеляция к религии в наукоподобной дискуссии.
В своей книге "Иметь или быть?" Эрих Фромм рассматривает "грехопадение" как первый акт обретения человеком свободы и сознания, а не как первородный грех. Он считает, что неповиновение Адама и Евы было не злом, а шагом к осознанности и способности делать выбор, пусть и болезненный. Фромм противопоставляет авторитарной структуре, характерной для "модуса обладания", стремление к свободе и ответственности, свойственное "модусу бытия"
Erich Seligmann Fromm was a German-American social psychologist, psychoanalyst, sociologist, humanistic philosopher, and democratic socialist.
всё ещё странно? Фромму можно, а мне нельзя?
Сибарит написав:
Потому что эту сказку писали мужчины.
тогда и Христа должны были распять женщины)
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 10:51
Wirująświatła написав:
всё ещё странно? Фромму можно, а мне нельзя?
Сибарит написав:
Потому что эту сказку писали мужчины.
тогда и Христа должны были распять женщины)
В приведенной цитате я увидел использование сказки в качестве примера действия, а не в качестве аргументации. Это вполне допустимо. И кстати, он рассматривает грехопадение как совместный акт неповиновения, а не вину Евы.
Вы считаете всех мужчин идиотами, не способными врать правдоподобно? Во времена создания этой сказки уже была письменность, поэтому было целесообразно вписать ее в канву реальности. Ну и обвинение в распятии никак не повлияет на возложение ответственности за сохранение целомудрия.
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Сибарит
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:02
Wirująświatła написав:
...........
ветка постепенно опускается до обсуждения еды и алкоголя. Других "радостей жизни" я так понимаю нет?
Ну, почему?
Есть ещё и секс.
А еда здесь обсуждалась и раньше.
Где вы пропадали?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:03
Сибарит написав:
В приведенной цитате я увидел использование сказки в качестве примера действия, а не в качестве аргументации.
Вы же верите в открытые кем-то законы физики, или лично сами их открыли? Побывали в космосе, попробовали на себе другую гравитацию?
Психология не могла бы существовать без признания Бога. Потому что должны быть какие то основы, безусловно принятые за истину, например инстинкты. В частности материнский. Он много чего объясняет "сам по себе" и в научной среде не требует доказательств. Как в среде христиан не требует доказательств правдивость истории с И.Христом.
Если исходить что у психологов "Бога-истины" не существует, значит инстинкты либо ошибка природы, либо выдумка учёных. Либо случайность -у одних людей они есть, у других нету. То есть только этим фактом ставится под сомнение вообще всё в психологии. Если начать копать любая аргументация в итоге приведёт к сказке в которую верите/не верите. Потому что вы не открыли сами всё и опираетесь своей верой на чужие знания и опыт.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:23
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
не задумывались почему именно Ева совершила грехопадение?
Потому что эту сказку писали мужчины. Вот они и возложили ответственность за целомудрие на женщин, развязав себе руки.
.....
В легенде о первородном грехе речь, вроде не идёт о плотском грехе, а только о грехе неповиновения - Адам и Ева съели яблоко с древа познания добра и зла.
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ЛАД
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:25
дама которую надо охмурять вином, чтобы она дала поюзать своё тело это норм, а девочка которая шлет незнакомому мужчине неприличные фото - сломалась. Так и живём на проповедях говорим про грех, а в саунах сами грешим. Двойные стандарты. Все что делает бандерлог - праведно, а другие грешники. Данная девиация часто встречается у священников. Профессиональная деформация, иначе бы они сошли с ума от несоответствия проповедей и собственных поступков. Психология по крайней мере не даёт оценок что хорошо, а что плохо, чтобы не делить людей на сорта.
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Wirująświatła
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