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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 11:31
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
В приведенной цитате я увидел использование сказки в качестве примера действия, а не в качестве аргументации.
Вы же верите в открытые кем-то законы физики, или лично сами их открыли? Побывали в космосе, попробовали на себе другую гравитацию?
Никакой связи ответа с вопросом.
Психология не могла бы существовать без признания Бога.
Все психологи "истинно верующие"?
Признание какого именно бога требуется? Яхве? Христа? Аллаха? Шивы?
Если исходить что у психологов "Бога-истины" не существует, значит инстинкты либо ошибка природы, либо выдумка учёных. Либо случайность -у одних людей они есть, у других нету. То есть только этим фактом ставится под сомнение вообще всё в психологии. Если начать копать любая аргументация в итоге приведёт к сказке в которую верите/не верите. Потому что вы не открыли сами всё и опираетесь своей верой на чужие знания и опыт.
Вера в "бога-истину" и в открытия человека сильно разные вещи.
"любая аргументация в итоге приведёт к сказке в которую верите/не верите" -очень сомнительное утверждение.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:37
ЛАД написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав:
В приведенной цитате я увидел использование сказки в качестве примера действия, а не в качестве аргументации.
Вы же верите в открытые кем-то законы физики, или лично сами их открыли? Побывали в космосе, попробовали на себе другую гравитацию?
Никакой связи ответа с вопросом.
Психология не могла бы существовать без признания Бога.
Все психологи "истинно верующие"?
Признание какого именно бога требуется? Яхве? Христа? Аллаха? Шивы?
Если исходить что у психологов "Бога-истины" не существует, значит инстинкты либо ошибка природы, либо выдумка учёных. Либо случайность -у одних людей они есть, у других нету. То есть только этим фактом ставится под сомнение вообще всё в психологии. Если начать копать любая аргументация в итоге приведёт к сказке в которую верите/не верите. Потому что вы не открыли сами всё и опираетесь своей верой на чужие знания и опыт.
Вера в "бога-истину" и в открытия человека сильно разные вещи.
"любая аргументация в итоге приведёт к сказке в которую верите/не верите" -очень сомнительное утверждение.
Наскільтки пригадую, евклідова геометрія побудована на 3 аксіомах.
Думаю, що різні розділи математики, теж мають в основі певні аксіоми.
Математики всі віруючі.
Ви ж вірите що 2 + 2 = 4? Якщо ні, то як докажете? На основі чого?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 20 чер, 2025 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:38
Wirująświatła написав:
Если исходить что у психологов "Бога-истины" не существует, значит инстинкты либо ошибка природы, либо выдумка учёных.
А если существует, то инстинкты - ошибка Бога?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:41
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Если исходить что у психологов "Бога-истины" не существует, значит инстинкты либо ошибка природы, либо выдумка учёных.
А если существует, то инстинкты - ошибка Бога?
ошибка или нет может определить сам Бог, потому что только он знает с какой целью их задумал и как оно реализовалось. Мы можем во что то верить или не верить. Кому нужны железобетонные доказательства - психология не ваше. Мозг настолько сложен что вменяемые доказательства по многим вопросам появятся очень не скоро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 20 чер, 2025 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:43
flyman написав:
Математики всі віруючі.
Ви ж вірите що 2 + 2 = 4? Якщо ні, то як докажете? На основі чого?
На спичках 😁
Не знаю, все ли, но Эйлер полжизни потратил на попытки доказать существование Бога математическими методами 😁
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:47
Wirująświatła написав:
ошибка или нет может определить сам Бог, потому что только он знает с какой целью их задумал и как оно реализовалось. Мы можем во что то верить или не верить. Кому нужны железобетонные доказательства - психология не ваше. Мозг настолько сложен что вменяемые доказательства по многим вопросам появятся очень не скоро.
Т.е. человеку этого постичь не дано?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 12:49
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
ошибка или нет может определить сам Бог, потому что только он знает с какой целью их задумал и как оно реализовалось. Мы можем во что то верить или не верить. Кому нужны железобетонные доказательства - психология не ваше. Мозг настолько сложен что вменяемые доказательства по многим вопросам появятся очень не скоро.
Т.е. человеку этого постичь не дано?
местным троллям точно нет
наукой постепенно что то доказывается. Очень мелкими шагами. Все ждали чуда от нейровизуализации, но чуда не произошло. Лечить РАС и депрессию до сих пор не умеют.
flyman написав:
Наскільтки пригадую, евклідова геометрія побудована на 3 аксіомах.
как легко это люди принимают, а когда нужно что то принять на веру в психологии сразу начинается возня "а вдруг это не так" и прочее
У Евклідовій геометрії основні положення, які приймаються без доведення, називаються аксіомами. Їх у "Началах" Евкліда було сформульовано 5, а не 3. Ось вони:
Від будь-якої точки до будь-якої точки можна провести пряму лінію.
Обмежену пряму можна безперервно продовжити по прямій.
З будь-якого центру і будь-яким радіусом може бути описане коло.
Всі прямі кути рівні між собою.
Якщо пряма, що перетинає дві інші прямі, утворює внутрішні односторонні кути, сума яких менша за два прямі кути, то дві прямі при продовженні необмежено в напрямку утворення цих кутів перетинаються (аксіома паралельності, або п'ятий постулат Евкліда).
Ці аксіоми є фундаментом для побудови всієї евклідової геометрії.
сравнить прямые углы проще, чем материнские инстинкты двух и более женщин. Или например доказать, что у мужчин их нет (а может у кого-то и есть?). Я никогда не говорил, что психология простая наука. Учитывая кросскультурные, когортные различия и отличия разных поколений. Уравнение с 8 млрд переменных по каждому вопросу. Но если вы сравните психологию 50-70л давности и современную вы офигеете от разницы. Биг дата делает свою работу и через каких то пару сотен лет ответов будет больше, чем сейчас.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 20 чер, 2025 13:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:14
Wirująświatła написав:
Двойные стандарты. Все что делает бандерлог - праведно, а другие грешники. Данная девиация часто встречается у священников. Профессиональная деформация, иначе бы они с
Ну по перше. Коли це Бандерлог записувався в праведники?
По друге то що з вас попре олівє не значить, що навколо всі любителі олівє.
І хто сказав, що вино до а не під час?
Я ж не писав півторачку вина"закарпатського" влити ввечір перед контактом? а писав за ніч?
Потом нащот "охмурєнія" Ви якось упустили скармлювання самці мяса. Чму так? Цей ритуал для доступу до тушок жінок у пана психолога возраженія не визиває?
А як на рахунок ромашок? Тож нізя?
Їх дарять щоб перебити запах немитих тіл?
чукулядкою хоч можна пригощати?
Ладно, давайте без приколюх.
Пишіть Ви достойний брачний рітуал хомо сапієнса. Шоб не хуже ніж в макак був.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:25
ЛАД написав: Бетон написав: Faceless написав:
.......Зразу +10 рочків додає
До 110 живіть самі))
Я не хочу
Число лет соответствует весу?
кожних 10кг ваги понад норму добавляє + 7мм до тиску.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:36
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А если по жизни гипотоник и с 15 лет штангист?
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