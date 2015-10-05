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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 577578579580
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:48

  барабашов написав:Banderlog
А если по жизни гипотоник и с 15 лет штангист?

Хз, я не лікар. чомусь думав що гіпотоніки всі юноши блєдні із взором горящим.
Гіпертонія мені ближча
і є в мене суєвєріє, що якщо 110кг кабан кине тягать залізо йому кранти.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:48

  Wirująświatła написав:Биг дата делает свою работу и через каких то пару сотен лет ответов будет больше, чем сейчас.

Мне не нужно больше. Мне нужно достовернее 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:51

  Banderlog написав:Пишіть Ви достойний брачний рітуал хомо сапієнса. Шоб не хуже ніж в макак був.

- У?
- Угу!
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 13:59

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Биг дата делает свою работу и через каких то пару сотен лет ответов будет больше, чем сейчас.

Мне не нужно больше. Мне нужно достовернее 😁

вот и занялись бы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 14:00

не реклама

Игра «Вычисли предателя»

На звездолете конфликт между экипажем и предателями. Но на чьей стороне окажетесь вы?
Задача членов экипажа - заработать баллы, проходя разнообразные испытания. Задача предателя - пытаться остаться незамеченным и уничтожить весь экипаж.

Состав игры:
⏺️Свисток
﻿﻿⏺️Инструкция для организатора
﻿﻿⏺️Карточка с легендой и правилами
﻿﻿⏺️Карточки для распределения ролей - 21 шт
﻿﻿⏺️Двухсторонние карточки с заданиями - 30 шт
﻿﻿⏺️Карточки выполнения работ на звездолете
﻿﻿⏺️Материалы для заданий: шарики, 15 тайтлов, веревочки.

Суть игры: Игрок с карточкой «Член экипажа» может выиграть, если выполнит больше всех заданий и разоблачит предателя. Соответственно, игрок с карточкой «Предатель» делает вид, что выполняет задания, устраивает подставы, обвиняет невиновных и убивает всех членов экипажа.

Напоминает «Мафию», но здесь динамичнее и в виде квеста.
Можно провести 6 игр с разными заданиями. Во время подготовки организатор расклеивает все карточки с названием «Игра 1». Затем собирает игроков в одном месте, где раздает карточки по выполнению работ на зведолете, читает легенду с правилами и дает сигнал о начале игры.

Игра развивает не только коммуникативный навык и умение работать в команде, но и логику со стратегией.

из тг канала про 2х мальчиков. мама не психолог и психологии там нет. просто пишет о своих детях, что она им покупает и что с ними происходит. размещает много фото. успиху думаю зайдёт https://t.me/ay_marina_i_2sina

куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
Wirująświatła
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  #<1 ... 577578579580
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