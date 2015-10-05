На звездолете конфликт между экипажем и предателями. Но на чьей стороне окажетесь вы?Задача членов экипажа - заработать баллы, проходя разнообразные испытания. Задача предателя - пытаться остаться незамеченным и уничтожить весь экипаж.Состав игры:⏺️Свисток﻿﻿⏺️Инструкция для организатора﻿﻿⏺️Карточка с легендой и правилами﻿﻿⏺️Карточки для распределения ролей - 21 шт﻿﻿⏺️Двухсторонние карточки с заданиями - 30 шт﻿﻿⏺️Карточки выполнения работ на звездолете﻿﻿⏺️Материалы для заданий: шарики, 15 тайтлов, веревочки.Суть игры: Игрок с карточкой «Член экипажа» может выиграть, если выполнит больше всех заданий и разоблачит предателя. Соответственно, игрок с карточкой «Предатель» делает вид, что выполняет задания, устраивает подставы, обвиняет невиновных и убивает всех членов экипажа.Напоминает «Мафию», но здесь динамичнее и в виде квеста.Можно провести 6 игр с разными заданиями. Во время подготовки организатор расклеивает все карточки с названием «Игра 1». Затем собирает игроков в одном месте, где раздает карточки по выполнению работ на зведолете, читает легенду с правилами и дает сигнал о начале игры.Игра развивает не только коммуникативный навык и умение работать в команде, но и логику со стратегией.