На звездолете конфликт между экипажем и предателями. Но на чьей стороне окажетесь вы? Задача членов экипажа - заработать баллы, проходя разнообразные испытания. Задача предателя - пытаться остаться незамеченным и уничтожить весь экипаж.
Состав игры: ⏺️Свисток ⏺️Инструкция для организатора ⏺️Карточка с легендой и правилами ⏺️Карточки для распределения ролей - 21 шт ⏺️Двухсторонние карточки с заданиями - 30 шт ⏺️Карточки выполнения работ на звездолете ⏺️Материалы для заданий: шарики, 15 тайтлов, веревочки.
Суть игры: Игрок с карточкой «Член экипажа» может выиграть, если выполнит больше всех заданий и разоблачит предателя. Соответственно, игрок с карточкой «Предатель» делает вид, что выполняет задания, устраивает подставы, обвиняет невиновных и убивает всех членов экипажа.
Напоминает «Мафию», но здесь динамичнее и в виде квеста. Можно провести 6 игр с разными заданиями. Во время подготовки организатор расклеивает все карточки с названием «Игра 1». Затем собирает игроков в одном месте, где раздает карточки по выполнению работ на зведолете, читает легенду с правилами и дает сигнал о начале игры.
Игра развивает не только коммуникативный навык и умение работать в команде, но и логику со стратегией.
из тг канала про 2х мальчиков. мама не психолог и психологии там нет. просто пишет о своих детях, что она им покупает и что с ними происходит. размещает много фото. успиху думаю зайдёт https://t.me/ay_marina_i_2sina
куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
На звездолете конфликт между экипажем и предателями. Но на чьей стороне окажетесь вы? Задача членов экипажа - заработать баллы, проходя разнообразные испытания. Задача предателя - пытаться остаться незамеченным и тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
вас тошнить від алкоголю чи від сексу? Мені здавалось ні нічниого клубу нема без алкоголю, ні колгоспної діскотеки... Ладно, б ви почали шо алкоголь це лишнє, а треба музика можливо пан зваблює хтивим танцем? Чи тужливою грою на гобої?