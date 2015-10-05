Banderlog написав:Wirująświatła написав:Игра «Вычисли предателя»
На звездолете конфликт между экипажем и предателями. Но на чьей стороне окажетесь вы?
Задача членов экипажа - заработать баллы, проходя разнообразные испытания. Задача предателя - пытаться остаться незамеченным и
тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
вас тошнить від алкоголю чи від сексу? Мені здавалось ні нічниого клубу нема без алкоголю, ні колгоспної діскотеки...
Ладно, б ви почали шо алкоголь це лишнє, а треба музика
можливо пан зваблює хтивим танцем? Чи тужливою грою на гобої?
Я слухаю фортепіано/піаніно кожного дня.
Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів