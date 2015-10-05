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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 579580581582
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:48

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав: Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів
Ви хотіли б щоб тцк були непідкупними? це шлях до диктатури, якщо вони будуть виконувати накази неухильно. На "як?" Ви самі знаєте відповідь. Тому що більшість вважає прийнятним і доцільним відкуплятись.

Закон ,просто закон один для усіх наприклад як Ізраїлі...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:53

  flyman написав:тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:24

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Анекдот про стримы, появившийся задолго до стримов:
девушка со поросенком тоже со стрима. интересно шо она будет делать когда он вырастет?

тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас

А шо там питати? Заріже свиню на мясо. Для того люди і тримають свиней.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:29

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:
  Vadim_ написав: Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів
Ви хотіли б щоб тцк були непідкупними? це шлях до диктатури, якщо вони будуть виконувати накази неухильно. На "як?" Ви самі знаєте відповідь. Тому що більшість вважає прийнятним і доцільним відкуплятись.

Закон ,просто закон один для усіх наприклад як Ізраїлі...

І? Ви б тоді пішли воювати?
Нема в ізраілі одного закону для всіх. Хоч ізраїль і ідеологічна держава з сіоністською ідеологією. Но всеодно там рівності перед законом нема.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:33

  Сибарит написав:
  flyman написав:Математики всі віруючі.
Ви ж вірите що 2 + 2 = 4? Якщо ні, то як докажете? На основі чого?

На спичках 😁

Не знаю, все ли, но Эйлер полжизни потратил на попытки доказать существование Бога математическими методами 😁

Ньютон тоже пытался.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:37

  Wirująświatła написав:.........
куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем.

В отличие от Виталика, которого секс не интересует.
Вот пока не понял, не тошнит ли от секса.
Как он только сына завёл? Придумал, как почковаться?
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  #<1 ... 579580581582
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