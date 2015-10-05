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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:48
Banderlog написав: Vadim_ написав:
Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів
Ви хотіли б щоб тцк були непідкупними? це шлях до диктатури, якщо вони будуть виконувати накази неухильно. На "як?" Ви самі знаєте відповідь. Тому що більшість вважає прийнятним і доцільним відкуплятись.
Закон ,просто закон один для усіх наприклад як Ізраїлі...
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 15:53
flyman написав:
тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:24
flyman написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Анекдот про стримы, появившийся задолго до стримов:
девушка со поросенком тоже со стрима. интересно шо она будет делать когда он вырастет?
тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
А шо там питати? Заріже свиню на мясо. Для того люди і тримають свиней.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:29
Vadim_ написав: Banderlog написав: Vadim_ написав:
Скажу за себя, меня тошнит от взяточьников города , сотрудников ТЦК купивших хаты во время войны, як?І пиздящих пра ВЛК і ухилянтів
Ви хотіли б щоб тцк були непідкупними? це шлях до диктатури, якщо вони будуть виконувати накази неухильно. На "як?" Ви самі знаєте відповідь. Тому що більшість вважає прийнятним і доцільним відкуплятись.
Закон ,просто закон один для усіх наприклад як Ізраїлі...
І? Ви б тоді пішли воювати?
Нема в ізраілі одного закону для всіх. Хоч ізраїль і ідеологічна держава з сіоністською ідеологією. Но всеодно там рівності перед законом нема.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:33
Сибарит написав: flyman написав:
Математики всі віруючі.
Ви ж вірите що 2 + 2 = 4? Якщо ні, то як докажете? На основі чого?
На спичках 😁
Не знаю, все ли, но Эйлер полжизни потратил на попытки доказать существование Бога математическими методами 😁
Ньютон тоже пытался.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:37
Wirująświatła написав:
.........
куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
В отличие от Виталика, которого секс не интересует.
Вот пока не понял, не тошнит ли от секса.
Как он только сына завёл? Придумал, как почковаться?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:29
Banderlog написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
девушка со поросенком тоже со стрима. интересно шо она будет делать когда он вырастет?
тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
А шо там питати? Заріже свиню на мясо. Для того люди і тримають свиней.
В прямому ефірі.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:31
ЛАД написав: Wirująświatła написав:
.........
куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
В отличие от Виталика, которого секс не интересует.
Вот пока не понял, не тошнит ли от секса.
Как он только сына завёл? Придумал, как почковаться?
У̶д̶о̶ч̶є̶р̶і̶л̶.
Усиновив.
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 20:36
Wirująświatła написав:
Как вишенка на торт ощущения от секса в 300 раз интереснее, чем опьянение и чужой перегар в лицо (да и свой не лучше), для тех кто их ощущает конечно. Какой смысл одно опускать на уровень другого?
Торт з вином? Можливо. Який там пєрєгар, пози то вони різні бувають, якщо що.
А ось вислів "одно опускать на уровень другого" я не зрозумів, кого і куди опускать? Це до того як торт з`їли, чи після, чи це замість сексу, чи це і є секс, когось кудись опускать?
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:47
Wirująświatła написав:
куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем
А якщо просто тошнить читати форум?(особливо військову гілку)
Що тоді?
Правильно!
Тоді читати - НЕ потрібно!
Тож - так і роблю!
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