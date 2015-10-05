три исследователя: Экман, Фризен (из Нейропсихиатрического института Лэнгли Портера в штате Калифорния) и Соренсон (из Национального института неврологических заболеваний и слепоты) обнаружили свидетельства, которые подтвердили положение Дарвина.
Они провели свои исследования в Новой Гвинее, на Борнео, в Соединенных Штатах, Бразилии и Японии, среди представителей культур сильно отличающихся друг от друга на трех различных континентах и пришли к выводу: "Показ одного набора фотографий человеческих лиц, на которых были запечатлены различные эмоциональные выражения, вызвал среди представителей всех исследуемых культур одинаковые оценки".
По мнению этих трех исследователей, их вывод противоречит теории, исходящей из того, что выражения лица являются результатом заученного поведения. Исследователи считали, что мозг человека запрограммирован таким образом, чтобы поднимать уголки губ вверх, когда он испытывает удовлетворение, опускать уголки вниз, когда он чем-то недоволен и так далее - в зависимости от эмоций, которые генерируются в мозгу.
Помимо этих способов для выражения эмоций исследователи перечислили "обусловленные культурой поведенческие правила, которые усваиваются в начале жизни".
"Эти правила, - писали они, - предписывают как выражать то или иное эмоциональное состояние в различных ситуациях в обществе; они зависят от социальной роли человека и его демографических характеристик; они отличаются друг от друга в зависимости от типа культуры".
В ходе проведения своего исследования его организаторы старались свести к минимуму посторонние влияния. В настоящее время это нелегко сделать из-за повсеместного распространения телевидения, кино и печатных материалов. Однако исследователи старались проводить работу в изолированных регионах и там, где преобладает неграмотное население. Кажется, эта работа доказала, что мы можем с помощью генетического кода получать и передавать по наследству некоторые основополагающие реакции. Мы рождены с элементами бессловесной связи. Мы можем сделать так, что ненависть, страх, веселое настроение, печаль и другие наши эмоции благодаря нашей мимике, становятся известны другим людям, хотя нас не обучают этому.
Разумеется, это непротиворечивому, что мы должны также научиться многим жестам, которые означают одно в одном обществе и нечто иное - в другом обществе. В западном мире мы привыкли покачивать головой из стороны в сторону для того, чтобы сказать "нет" и кивать головой сверху вниз, чтобы сказать "да", но в ряде общин в Индии смысл этих жестов будет противоположным. Движение головой сверху вниз будет означать отрицательный ответ, а покачивание головой из стороны в сторону - положительный.
Мы можем понять, что наш бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти подражания. Позже мы рассмотрим в какой степени имитация является важным элементом в системе словесного и бессловесного общения.
пипец открытие открыли. В довербальный период люди тоже как то общались. Это сейчас думают что нет IQ = нет общения. Как раз наоборот IQ может зашкаливать, а в социальном плане человек быть инвалидом.
Лишь сейчас начинают разгадывать связь между способами общения живот- ных и способами общения людей. Понимание людьми бессловесного языка в значительной степени объясняется наблюдениями за животными. Птицы подают друг другу сигналы песней. Одно поколение за другим распевает одни и те же песни, те же простые или сложные мелодии, используя тот же набор нот. В течение многих лет ученые считали, что птичье пение -это лишь нас- ледственное приобретение, подобно языку - морских свинок, танцам ос и пчел, "разговорам" лягушек. .; Однако сейчас возникают сомнения в том, что это действительно так. Эксперименты показали, что птичьим песням обучаются. Ученые вырастили некоторых птиц вдали от своих сородичей, и эти птенцы не могли воспроиз- вести типичные песни их видов. Но ученые, вырастившие таких птиц, смогли обучить их отрывкам из популярных мелодий вместо песни, свойственной данному виду птиц. Оказалось, что эти птицы никогда не смогут вступить в брак, потому что пение птиц является частью процесса ухаживания. Другим видом поведения животных, который долгое время считался инс- тинктивным, является символические бои собак. Когда два пса встречаются, они могут прореагировать друг на друга по-разному, но наиболее обычным способом является имитация боя не на жизнь, а на смерть с рычанием и укусами. Неопытный наблюдатель может быть напуган их поведением и даже, попытаться разнять очевидно обозленных животных. Опытный же знаток собак просто будет наблюдать за этим боем, прекрасно понимая, что в значи- тельной степени он носит ритуальный, символический характер. Нельзя сказать, что бой не является реальным. Он вполне реален. Двое животных оспаривают первенство друг над другом. Один из них выиграет, если он более агрессивный, сильный и решительный. Бой завершается, когда оба пса понимают, что один из них стал победителем, хотя никто даже не поцарапал друг Друга. Потом происходит удивительная вещь. Побежденный пес ложится, перевертывается и поворачивается так, что его горло остается открытым для победителя. На эту демонстрацию капитуляции победитель реагирует так: встает над поверженным, обнажая клыки и рыча некоторое время. Потом оба начинают прыгать, и бой позабыт
Успіх написав:А якщо просто тошнить читати форум?(особливо військову гілку)
я думал только меня. Эта ветка была читабельна ещё может месяц назад, сейчас тошнота. Люди выливают свой негатив через троллинг и отсутствие каких либо интересов (кроме самых банальных). Тоже буду сокращать своё присутствие здесь, и искать позитивных людей на других площадках.
барабашов написав:Banderlog А если по жизни гипотоник и с 15 лет штангист?
І досі?
Ну сейчас дома гирька и гантели До 35кг на гантельку блинчики навешиваются Штанга ж в моём понимании это не профессиональная тяжёлая атлетика, а инструмент занятия рук почти своим весом(30 лет назад до сотни на бицепс) Шварц вон как мой покойный папа по годам, а до сих пор что то жмёт и качает.
Бетон написав:Ну не будь душным. Дёрни пивка, зацепи тёлку. Живи, наконец. Жизнь одна А если не хочешь выпить, прими как лекарство, через нехочу))
Зачем её в полтос(или почти полтос) цеплять? Та что в дети годится будет клясться в безграничной любви до гроба(партнёра)? А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?
Wirująświatła написав:......... куда то он пропал, наверное тоже тошнит читать про секс под алкоголем.
В отличие от Виталика, которого секс не интересует. Вот пока не понял, не тошнит ли от секса. Как он только сына завёл? Придумал, как почковаться?
Вам нужна пища духовная) Хорошо устроится. И пожрёт и будет выглядеть высоко духовной личностью))
лад пробил головой очередное дно. я про свой секс никогда не писал, но зачем то лад начал им интересоваться, завуалировано, типа шоб ему сейчас подробненько рассказали откуда у меня сын . Интересуйтесь теми кто про это пишет. Здесь есть такие. Вы им нужны (как зритель). А мне вы не нужны ни в каком качестве. Если б еще вас не цитировали.
Water написав:
Wirująświatła написав:буду сокращать своё присутствие здесь, и искать позитивных людей на других площадках.
Це ВІЛ позитивні?
Вот вам признак человека с проблемами психики. Нормальные люди на тему вич не шутят. Что ты что лад оба моральное дно. Только травите своим присутствием ветку. Из чего делаю вывод всё хорошее в вашей жизни давно закончилось.
Wirująświatła написав:Вот вам признак человека с проблемами психики. Нормальные люди на тему вич не шутят. Что ты что лад оба моральное дно. Только травите своим присутствием ветку. Из чего делаю вывод всё хорошее в вашей жизни давно закончилось.
Псіхі це не твоє, спробуй шось інше. Настоящіх буйних мало, Вот и нєту вожаков. Всьо лучшєє в моєй жізні лібо нєзаконно, лібо аморально, лібо вєдьот к ожірєнію.