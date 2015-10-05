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#<1 ... 581582583584 Додано: Суб 21 чер, 2025 00:23 Water написав: барабашов написав: А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа? А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?

Це після якої рюмки? Це після якої рюмки?

Ту 2002м в 20 её лет?

Конечно абсолютно трезвыми глазами выбирал Ту 2002м в 20 её лет?Конечно абсолютно трезвыми глазами выбирал барабашов

Повідомлень: 5170 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 08:22 Інвалідно-неприданий штангіст Water написав: барабашов написав: А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа? А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?

Це після якої рюмки? Це після якої рюмки?

Це тромб.

Барабашов часто страждає цим.

Може стамбульські лікарі допоможуть.



Тоже буду сокращать своё присутствие здесь, и искать позитивных людей на других площадках.





Живих приятелів завести було б корисніше, але що тобі з ними робити: ні жінки, ні спорт, ні алкоголь тебе не цікавить. Сімʼї нема, типу діти - спільні інтереси.

Шукай в мережі.

Але порада- не каже своє ставлення до ЗСУ (негативне) , до росії (толерантне), , про несплату податків практично все життя (особливо коли збирав на годувальницю недвігу).

Не напирай своєю нелюбовʼю до дітей, які вчились гарно (бо таких багато, і тебе знову двієшника схильного до бродяжнічєства зразу прорахують).

Взагалі про переваги ікью перед айкью не напирай, воно то добре виправдовує твоє підліткове бродяжнічєство, але багатьом не сподобається.

Про мавп можна, вони мілахі. Це тромб.Барабашов часто страждає цим.Може стамбульські лікарі допоможуть.Живих приятелів завести було б корисніше, але що тобі з ними робити: ні жінки, ні спорт, ні алкоголь тебе не цікавить. Сімʼї нема, типу діти - спільні інтереси.Шукай в мережі.Але порада- не каже своє ставлення до ЗСУ (негативне) , до росії (толерантне), , про несплату податків практично все життя (особливо коли збирав на годувальницю недвігу).Не напирай своєю нелюбовʼю до дітей, які вчились гарно (бо таких багато, і тебе знову двієшника схильного до бродяжнічєства зразу прорахують).Взагалі про переваги ікью перед айкью не напирай, воно то добре виправдовує твоє підліткове бродяжнічєство, але багатьом не сподобається.Про мавп можна, вони мілахі. Hotab Повідомлень: 15469 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2417 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 09:05 барабашов написав: Water написав: барабашов написав: А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа? А та которая ничего так была(и весьма ничего так) году так в 2002м - на кого она 146% сейчас похожа?

Це після якої рюмки? Це після якої рюмки?

Ту 2002м в 20 её лет?

Конечно абсолютно трезвыми глазами выбирал Ту 2002м в 20 её лет?Конечно абсолютно трезвыми глазами выбирал

Трєзвими то в смислі не затуманєними страстью? По розрахунку вибрали? Трєзвими то в смислі не затуманєними страстью? По розрахунку вибрали? Banderlog

Повідомлень: 2980 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 19:40 Музичка на вечір Успіх

Повідомлень: 8257 З нами з: 18.03.21 Подякував: 271 раз. Подякували: 1002 раз. Профіль 4 8 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 22:27 Wirująświatła написав: Фаст Дж



Язык тела, Как понять иностранца без слов





три исследователя: Экман, Фризен (из Нейропсихиатрического института Лэнгли Портера в штате Калифорния) и Соренсон (из Национального института неврологических заболеваний и слепоты) обнаружили свидетельства, которые подтвердили положение Дарвина.



Они провели свои исследования в Новой Гвинее, на Борнео, в Соединенных Штатах, Бразилии и Японии, среди представителей культур сильно отличающихся друг от друга на трех различных континентах и пришли к выводу: "Показ одного набора фотографий человеческих лиц, на которых были запечатлены различные эмоциональные выражения, вызвал среди представителей всех исследуемых культур одинаковые оценки".



По мнению этих трех исследователей, их вывод противоречит теории, исходящей из того, что выражения лица являются результатом заученного поведения. Исследователи считали, что мозг человека запрограммирован таким образом, чтобы поднимать уголки губ вверх, когда он испытывает удовлетворение, опускать уголки вниз, когда он чем-то недоволен и так далее - в зависимости от эмоций, которые генерируются в мозгу.

........

Кажется, эта работа доказала, что мы можем с помощью генетического кода получать и передавать по наследству некоторые основополагающие реакции. Мы рождены с элементами бессловесной связи. Мы можем сделать так, что ненависть, страх, веселое настроение, печаль и другие наши эмоции благодаря нашей мимике, становятся известны другим людям, хотя нас не обучают этому.

..........

Мы можем понять, что наш бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти подражания. Позже мы рассмотрим в какой степени имитация является важным элементом в системе словесного и бессловесного общения.

http://book.plib.ru/read/l1/1944.html три исследователя: Экман, Фризен (из Нейропсихиатрического института Лэнгли Портера в штате Калифорния) и Соренсон (из Национального института неврологических заболеваний и слепоты) обнаружили свидетельства, которые подтвердили положение Дарвина.Они провели свои исследования в Новой Гвинее, на Борнео, в Соединенных Штатах, Бразилии и Японии, среди представителей культур сильно отличающихся друг от друга на трех различных континентах и пришли к выводу: "Показ одного набора фотографий человеческих лиц, на которых были запечатлены различные эмоциональные выражения, вызвал среди представителей всех исследуемых культур одинаковые оценки".По мнению этих трех исследователей, их вывод противоречит теории, исходящей из того, что выражения лица являются результатом заученного поведения. Исследователи считали, что мозг человека запрограммирован таким образом, чтобы поднимать уголки губ вверх, когда он испытывает удовлетворение, опускать уголки вниз, когда он чем-то недоволен и так далее - в зависимости от эмоций, которые генерируются в мозгу.........Кажется, эта работа доказала, что мы можем с помощью генетического кода получать и передавать по наследству некоторые основополагающие реакции...........Мы можем понять, что наш бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти подражания. Позже мы рассмотрим в какой степени имитация является важным элементом в системе словесного и бессловесного общения.

пипец открытие открыли. В довербальный период люди тоже как то общались. Это сейчас думают что нет IQ = нет общения. Как раз наоборот IQ может зашкаливать, а в социальном плане человек быть инвалидом.



Лишь сейчас начинают разгадывать связь между способами общения живот- ных и способами общения людей. Понимание людьми бессловесного языка в значительной степени объясняется наблюдениями за животными. Птицы подают друг другу сигналы песней. Одно поколение за другим распевает одни и те же песни, те же простые или сложные мелодии, используя тот же набор нот. В течение многих лет ученые считали, что птичье пение -это лишь нас- ледственное приобретение, подобно языку - морских свинок, танцам ос и пчел, "разговорам" лягушек. .;

Однако сейчас возникают сомнения в том, что это действительно так. Эксперименты показали, что птичьим песням обучаются. Ученые вырастили некоторых птиц вдали от своих сородичей, и эти птенцы не могли воспроиз- вести типичные песни их видов. Но ученые, вырастившие таких птиц, смогли обучить их отрывкам из популярных мелодий вместо песни, свойственной данному виду птиц. Оказалось, что эти птицы никогда не смогут вступить в брак, потому что пение птиц является частью процесса ухаживания.

......... пипец открытие открыли. В довербальный период люди тоже как то общались. Это сейчас думают что нет IQ = нет общения. Как раз наоборот IQ может зашкаливать, а в социальном плане человек быть инвалидом. Вот интересно, одному мне кажется, что эти цитаты несколько противоречат друг другу?

Хорошо хоть, в первой цитате признаётся, что "бессловесный язык является результатом отчасти инстинктов, отчасти обучения, отчасти подражания ".

И ещё никак не пойму, Виталик стремится вернуться на уровень макак? В довербальный период люди тоже как то общались - как-то общались. И сегодня макаки как-то общаются. И не только макаки, но и все другие животные. Но именно "как-то". Хотя по его общению на форуме похоже. Вот интересно, одному мне кажется, что эти цитаты несколько противоречат друг другу?Хорошо хоть, в первой цитате признаётся, что "бессловесный язык является результатом".И ещё никак не пойму, Виталик стремится вернуться на уровень макак?- как-то общались. И сегодня макаки как-то общаются. И не только макаки, но и все другие животные. Но именно "как-то". Хотя по его общению на форуме похоже. ЛАД 2 Повідомлень: 34853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 23:05

Если даже ограничиться девиациями, как нравится Виталику.

Правда, не берусь судить относится этот вопрос к психологии, или к нейропсихологии, иди ещё к чему-то. Ранее в этом году группе исследователей Национальной службы здравоохранения было поручено выяснить, почему наблюдается такой резкий рост числа биологических девочек-подростков, обращающихся за направлениями в гендерные клиники.



Цифры сами по себе кажутся примечательными.



По данным исследования, проведенного по заказу Национальной службы здравоохранения Англии, 10 лет назад в Службу развития гендерной идентичности (GIDS), которой руководит фонд Tavistock and Portman NHS в Лондоне, поступило чуть менее 250 направлений, большинство из которых были мальчиками.



В прошлом году их было более 5000 , что вдвое больше, чем в предыдущем году. И самая большая группа, около двух третей, теперь состояла из «зарегистрированных девочек, впервые обратившихся в подростковом возрасте с гендерным дистрессом», говорится в отчете.



Группа экспертов изучает причины «значительного увеличения числа направлений» и изменения структуры случаев, но, как ожидается, опубликует какие-либо результаты не раньше следующего года.

..........

Другой старший детский психиатр сообщил, что девочки, желающие совершить переход, составляют около 5% от общего числа ее пациентов.



«За последние пять-десять лет мы увидели огромный всплеск молодых женщин, которые в возрасте около 12 или 13 лет хотят стать мальчиками. Они сменили имя и настаивают… на приеме гормонов или блокаторов полового созревания» https://www.theguardian.com/society/2022/nov/24/an-explosion-what-is-behind-the-rise-in-girls-questioning-their-gender-identity

Остальное там не особо интересно - бла-бла-бла на тему, реакция родителей, переживания детей. Ясно, что ничего не ясно.

Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.

Или природа предусмотрела и такой способ ограничения численности чересчур размножившегося вида?

Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью и самка может снова забеременеть чуть ли не сразу после предыдущих родов?

Наш психолог, понятно, сделает вид, что он меня "не читает" и отморозится. К вопросу о психологии как науке.Если даже ограничиться девиациями, как нравится Виталику.Правда, не берусь судить относится этот вопрос к психологии, или к нейропсихологии, иди ещё к чему-то.Остальное там не особо интересно - бла-бла-бла на тему, реакция родителей, переживания детей. Ясно, что ничего не ясно.Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.Или природа предусмотрела и такой способ ограничения численности чересчур размножившегося вида?Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью и самка может снова забеременеть чуть ли не сразу после предыдущих родов?Наш психолог, понятно, сделает вид, что он меня "не читает" и отморозится. ЛАД 2 Повідомлень: 34853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4853 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 чер, 2025 23:12 ЛАД написав: К вопросу о психологии как науке.

Если даже ограничиться девиациями



Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью К вопросу о психологии как науке.Если даже ограничиться девиациямиКстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью а миші? а миші? Banderlog

Повідомлень: 2980 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 86 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 581582583584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4529

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34