Сибарит написав:ЛАД написав:Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.
Это у нас все ограничивается редкими разговорами в СМИ. В странах с развитой толерантностью детей пытаются не только учить правильно относиться к людям со странным гендерным поведением, но и, на всякий случай, пытаются заранее помочь смириться с собственными странностями, если такие проявятся. На этом фоне у некоторых развивается нечто похожее на "болезнь второго курса" у студентов -медиков.
Это объясняет и увеличение доли девочек - они более внушаемы.
В США в некоторых штатах идет вполне себе агрессивная компания по пропаганде смены пола среди щкольников.
Мало того, по приоткрытым данным, множество операций и гормональных курсов по смене пола среди подростков было оплачено через Медикейд.
Кроме того, были случаи лишения родительских прав тех родителей, которые препятствовали этому.
В частности, это первая причина (мое впечатление), почему многие родители голосовали за Трампа.
Им просто это безумие левых поперек горла стоит.