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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 08:48

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.

Это у нас все ограничивается редкими разговорами в СМИ. В странах с развитой толерантностью детей пытаются не только учить правильно относиться к людям со странным гендерным поведением, но и, на всякий случай, пытаются заранее помочь смириться с собственными странностями, если такие проявятся. На этом фоне у некоторых развивается нечто похожее на "болезнь второго курса" у студентов -медиков.
Это объясняет и увеличение доли девочек - они более внушаемы.



В США в некоторых штатах идет вполне себе агрессивная компания по пропаганде смены пола среди щкольников.
Мало того, по приоткрытым данным, множество операций и гормональных курсов по смене пола среди подростков было оплачено через Медикейд.
Кроме того, были случаи лишения родительских прав тех родителей, которые препятствовали этому.
В частности, это первая причина (мое впечатление), почему многие родители голосовали за Трампа.
Им просто это безумие левых поперек горла стоит.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 10:46

  rjkz написав:В США в некоторых штатах идет вполне себе агрессивная компания по пропаганде смены пола среди щкольников.

Я, в общем то, об этом и писал. Просто я тренируюсь выражаться толерантно 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:01

  rjkz написав:.............
В США в некоторых штатах идет вполне себе агрессивная компания по пропаганде смены пола среди щкольников.
Мало того, по приоткрытым данным, множество операций и гормональных курсов по смене пола среди подростков было оплачено через Медикейд.
Кроме того, были случаи лишения родительских прав тех родителей, которые препятствовали этому.
В частности, это первая причина (мое впечатление), почему многие родители голосовали за Трампа.
Им просто это безумие левых поперек горла стоит.

В Англии, вроде, до такого ещё не дошли?
Хотя, насколько понял из статьи, субсидирование таких процедур тоже существует.
И понравилось "толерантное" выражение - "социальный переход".
Возможно, у широкого распространения ЛГБТ те же причины?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 11:33

  ЛАД написав:К вопросу о психологии как науке.
Если даже ограничиться девиациями, как нравится Виталику.
Правда, не берусь судить относится этот вопрос к психологии, или к нейропсихологии, иди ещё к чему-то.
Ранее в этом году группе исследователей Национальной службы здравоохранения было поручено выяснить, почему наблюдается такой резкий рост числа биологических девочек-подростков, обращающихся за направлениями в гендерные клиники.

Цифры сами по себе кажутся примечательными.

По данным исследования, проведенного по заказу Национальной службы здравоохранения Англии, 10 лет назад в Службу развития гендерной идентичности (GIDS), которой руководит фонд Tavistock and Portman NHS в Лондоне, поступило чуть менее 250 направлений, большинство из которых были мальчиками.

В прошлом году их было более 5000 , что вдвое больше, чем в предыдущем году. И самая большая группа, около двух третей, теперь состояла из «зарегистрированных девочек, впервые обратившихся в подростковом возрасте с гендерным дистрессом», говорится в отчете.

Группа экспертов изучает причины «значительного увеличения числа направлений» и изменения структуры случаев, но, как ожидается, опубликует какие-либо результаты не раньше следующего года.
..........
Другой старший детский психиатр сообщил, что девочки, желающие совершить переход, составляют около 5% от общего числа ее пациентов.

«За последние пять-десять лет мы увидели огромный всплеск молодых женщин, которые в возрасте около 12 или 13 лет хотят стать мальчиками. Они сменили имя и настаивают… на приеме гормонов или блокаторов полового созревания»
https://www.theguardian.com/society/2022/nov/24/an-explosion-what-is-behind-the-rise-in-girls-questioning-their-gender-identity
Остальное там не особо интересно - бла-бла-бла на тему, реакция родителей, переживания детей. Ясно, что ничего не ясно.
Но всё же непонятно, чем вызван всплеск - выросшими возможностями медицины (раньше не было возможностей переделать пол), участившимися разговорами в СМИ на эту тему (раньше просто не приходило в голову, а теперь девочки решили, что они родились девочками "по ошибке") или влияние каких-то факторов современной цивилизации.
Или природа предусмотрела и такой способ ограничения численности чересчур размножившегося вида?
Кстати, интересно, не знаю, человек единственный вид животных, у которых спаривание никак не связано с сезонностью и самка может снова забеременеть чуть ли не сразу после предыдущих родов?
Наш психолог, понятно, сделает вид, что он меня "не читает" и отморозится. :)

Думаю, в популяції був і є певний відсоток відчутно девіантних осіб. Раніше шляхом "природнього відобору" відбраковувалися з несприятливими мутаціями. З певного часу, про певні категорії стало можливим не тільки говорити.
Допустим, що 10% латентних, і в один момент вони стали не тільки явно видимі. Але ж їх як було 10%, так і лишилось, тільки колись видимі було які долі відсотка, а тут раз і "в рази", і як висновок "огранічєніє чіслєності чєрєсчур разможившєгося віда".
Ви часом не з швабовської тусовки?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 12:08

  flyman написав:.............
Думаю, в популяції був і є певний відсоток відчутно девіантних осіб. Раніше шляхом "природнього відобору" відбраковувалися з несприятливими мутаціями. З певного часу, про певні категорії стало можливим не тільки говорити.
Допустим, що 10% латентних, і в один момент вони стали не тільки явно видимі. Але ж їх як було 10%, так і лишилось, тільки колись видимі було які долі відсотка, а тут раз і "в рази", і як висновок "огранічєніє чіслєності чєрєсчур разможившєгося віда".
Возможен и такой вариант.
Тем более, думаю, цифра заметно меньше 10%.
Хотя такие девиации отбраковываются "природнім відбором" автоматически.

Ви часом не з швабовської тусовки?
А это что или кто?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 16:35

Re: Психологія та саморозвиток

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Але один представник швабськоі тусовки був не прикріплений, дєло знищено. То він «злетів» 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 17:07

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.

В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу.
Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять.
Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється.
А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..


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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 18:36

  Hotab написав:[img]https://i.ibb.co/YBqgxfVZ/IMG-9303.jpg[/...]

Але один представник швабськоі тусовки був не прикріплений, дєло знищено. То він «злетів» 😅
Теория оригинальная. Понравилась.
Но всё же, что такое "швабська тусовка"?
ЛАД
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  #<1 ... 582583584585
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