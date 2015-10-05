Hotab написав:
В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу.
Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять.
Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється.
А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..
После кораблекрушения, на необитаемый остров выбросило несколько мужчин разного возраста.
Через год, на соседний островок после подобного кораблекрушения выбросило несколько женщин.
20-летний парень бросился в воду и поплыл вплавь.
30-летний начал делать плот.
40-летний сказал "Надо будут - сами приплывут"
50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно"