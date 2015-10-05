RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:42

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.

В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу.
Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять.
Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється.
А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..


Зображення


После кораблекрушения, на необитаемый остров выбросило несколько мужчин разного возраста.
Через год, на соседний островок после подобного кораблекрушения выбросило несколько женщин.
20-летний парень бросился в воду и поплыл вплавь.
30-летний начал делать плот.
40-летний сказал "Надо будут - сами приплывут"
50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17541
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8623 раз.
Подякували: 5432 раз.
 
Профіль
 
9
5
7
  #<1 ... 583584585586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4536
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8913)
22.06.2025 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.