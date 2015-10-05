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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 583584585586
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:42

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:тебе реально цікавить?
може запитай її, аненас
я триггерю вашу фантазию. жаль нет хотаба он бы нафантазировал целый фанфик. как эта девушка бросит свою свинью ради любимого вертолётчика. но почему то в жизни всегда наоборот.

В житті дуже по різному. Я розвалив (але відверто там не було що вже розвалювати) кілька сімей, взамін баришням не давши нової сімʼї..То знаю про що кажу.
Тут у когось проскочило, що ближче до 50 жінки вже не так цікавлять.
Ну щось в цьому є, але лише коли забиваєш на спорт. Якщо починаєш знову бігати, планки та інші речі, то розганяєш тестостерон, і лібідо посилюється.
А Флаймана секрет (бажання старого діда ненаситної 18-річної філіппінки) теж розкрили..


Зображення


После кораблекрушения, на необитаемый остров выбросило несколько мужчин разного возраста.
Через год, на соседний островок после подобного кораблекрушения выбросило несколько женщин.
20-летний парень бросился в воду и поплыл вплавь.
30-летний начал делать плот.
40-летний сказал "Надо будут - сами приплывут"
50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно"
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 23:43

rjkz

50-летний "А чего вы все суетитесь? По моему и отсюда хорошо видно"


А один дуже економний взагалі сказав «почекаю поки мимо пропливе труп філіпінки, і безкоштовно матиму секс».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 00:54

Процесс пошёл?
попасть в технологический сектор без опыта стало практически невозможно: из 5641 открытой позиции лишь 88 (около 1,5%) ориентированы на кандидатов без стажа работы.
...... Ранее технологические гиганты активно набирали новичков и обучали их в процессе работы, но теперь они все чаще внедряют инструменты искусственного интеллекта, способные заменить задачи, которые когда-то выполняли стажеры и младшие сотрудники.
...... Положение усложняется и для специалистов с опытом работы от одного до трех лет: на их долю приходится около 500 вакансий при 1400 претендентах.
...... Большинство текущих вакансий связаны с инженерией — разработкой и проектированием (56%) и информационными технологиями (15%). На маркетинг, продажи, управление проектами и HR вместе приходится менее 15% рынка.
...... По словам экспертов, ситуацию усугубляют и технологические изменения: современные инструменты на базе ИИ позволяют компаниям создавать базовые продукты без привлечения команд из начинающих разработчиков, снижая тем самым спрос на них. В итоге компании все чаще рассматривают найм младших специалистов не как инвестицию в будущее, а как излишние расходы.
https://mignews.com/news/lifestyle/v-izrailskoj-it-otrasli-pochti-ne-ostalos-vakansij-dlya-novichkov.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 01:54

Искусственный интеллект становится неотъемлемым помощником миллионов студентов по всему миру. Но новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) заставило экспертов всерьез задуматься о последствиях такой помощи для обучения и развития мышления.
Ученые провели эксперимент с участием 54 студентов, которым предлагалось писать эссе в течение нескольких месяцев. Студентов разделили на три группы: первая использовала ChatGPT, вторая — поисковик Google, третья писала тексты без внешней помощи. При этом у всех участников фиксировали активность мозга с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
ChatGPT, зафиксировано ухудшение памяти, снижение мозговой активности и слабая вовлеченность по сравнению с двумя другими группами. Последняя группа показала наилучшие результаты по всем параметрам: оригинальность текста, когнитивное напряжение и степень вовлеченности. ...
....... Ученые подчеркивают: использование ИИ снижает склонность студентов критически оценивать информацию и развивает "эффект эхо-камеры", когда пользователь чаще принимает на веру ответы машины, не подвергая их сомнению. Это приводит к снижению самостоятельного мышления, критического анализа и способности к запоминанию.
...... Интересно, что даже если студент из группы ChatGPT пытался затем написать текст самостоятельно, его мозговая активность оставалась ниже по сравнению с теми, кто изначально полагался только на собственные силы.
https://mignews.com/news/lifestyle/issledovanie-ispolzovanie-ii-snizhaet-kognitivnye-funkcii.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:41

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:49

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
Нащо ремінь зі штанів витягати?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 08:57

  Faceless написав:Нащо ремінь зі штанів витягати?

Со спущенными штанами тяжело убегать 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 09:52

  flyman написав:в нас 95% народонаселення при совку краще жилося (крім будівельника йому подібних успішних топ 5%) і це будуть згадувати довго
главное хлеб кусками потолще резать, шоб врагу не достался. Кое кому и сейчас неплохо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 09:59

  Wirująświatła написав:главное хлеб кусками потолще резать, шоб врагу не достался. Кое кому и сейчас неплохо.

До совка не дотягивает. При совке отрезали половину батона вдоль 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 10:40

мама учит ребенка матюкам

Wirująświatła
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  #<1 ... 583584585586
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