попасть в технологический сектор без опыта стало практически невозможно: из 5641 открытой позиции лишь 88 (около 1,5%) ориентированы на кандидатов без стажа работы.

...... Ранее технологические гиганты активно набирали новичков и обучали их в процессе работы, но теперь они все чаще внедряют инструменты искусственного интеллекта, способные заменить задачи, которые когда-то выполняли стажеры и младшие сотрудники.

...... Положение усложняется и для специалистов с опытом работы от одного до трех лет: на их долю приходится около 500 вакансий при 1400 претендентах.

...... Большинство текущих вакансий связаны с инженерией — разработкой и проектированием (56%) и информационными технологиями (15%). На маркетинг, продажи, управление проектами и HR вместе приходится менее 15% рынка.

...... По словам экспертов, ситуацию усугубляют и технологические изменения: современные инструменты на базе ИИ позволяют компаниям создавать базовые продукты без привлечения команд из начинающих разработчиков, снижая тем самым спрос на них. В итоге компании все чаще рассматривают найм младших специалистов не как инвестицию в будущее, а как излишние расходы.