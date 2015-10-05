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Психологія та саморозвиток
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Додано: Пон 23 чер, 2025 11:33
Сибарит написав: flyman написав:
.........
в нас 95% народонаселення при совку краще жилося (крім будівельника йому подібних успішних топ 5%) і це будуть згадувати довго
С особой ностальгией совок будут вспоминать те, кто при нем не жил или, в лучшем случае, ходил под стол пешком.
Не берусь утверждать насчёт 95%, кому-то стало лучше. Например, Ахметову, Пинчуку или даже будивельнику.
Интересно другое. Вам, вроде, тоже до 50. Пешком под стол при Союзе уже не ходили, но и сказать, что жили при "совке" тоже можно с большой натяжкой. Откуда ваша уверенность, что "совок" это очень плохо?
Воспоминания о пионерлагере? Так туда было ездить не обязательно.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 12:02
ЛАД написав:
Интересно другое. Вам, вроде, тоже до 50. Пешком под стол при Союзе уже не ходили, но и сказать, что жили при "совке" тоже можно с большой натяжкой.
Уже до 60 😁
Я успел поступить в институт и отслужить срочку.
Пожил достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не так.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 12:32
Wirująświatła написав:
А тато нащо? 2 діда?
чи мож це мать одіночка?
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Додано: Пон 23 чер, 2025 13:01
Сибарит написав: ЛАД написав:
Интересно другое. Вам, вроде, тоже до 50. Пешком под стол при Союзе уже не ходили, но и сказать, что жили при "совке" тоже можно с большой натяжкой.
Уже до 60 😁
Я успел поступить в институт и отслужить срочку.
Пожил достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не так.
Понятно. Сочувствую, что в таком возрасте пришлось опять попасть в армию.
Но поработать и пожить самостоятельной жизнью в "совке" не успели. Ну да ладно.
Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?
Пусть не у вас лично, но в стране?
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