RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:01

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Интересно другое. Вам, вроде, тоже до 50. Пешком под стол при Союзе уже не ходили, но и сказать, что жили при "совке" тоже можно с большой натяжкой.

Уже до 60 😁
Я успел поступить в институт и отслужить срочку.
Пожил достаточно, чтобы почувствовать, что что-то не так.

Понятно. Сочувствую, что в таком возрасте пришлось опять попасть в армию.
Но поработать и пожить самостоятельной жизнью в "совке" не успели. Ну да ладно.
Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?
Пусть не у вас лично, но в стране?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:35

  ЛАД написав:Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?
Пусть не у вас лично, но в стране?

Естественно, война - это не так.
До войны было ощущение достаточно устойчивого развития, хоть и не без ошибок.
Основное, что не так - отсутствие осознание слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8478
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6452 раз.
Подякували: 21581 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:37

Сибарит


хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо.


Причем раньше это могло быть бесплатно, а счас мне кажется уже надо приплачивать :oops:
Hotab
 
Повідомлень: 15497
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2418 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?
Пусть не у вас лично, но в стране?

Естественно, война - это не так.
До войны было ощущение достаточно устойчивого развития, хоть и не без ошибок.
Основное, что не так - отсутствие осознание слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо.

Понятно, что речь не о войне. Война это форс-мажор.
Но, по-моему, "что-то не так" было и до войны. Так же, как и во второй половине 80-х в Союзе, именно которые вы и помните более-менее сознательно.

И ещё вопрос - вам не кажется, что сегодняшняя война следствие предвоенных событий в т.ч. и в Украине и того, что было "что-то не так", а не только событий в РФ?
И что касается: "отсутствие осознания слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо". Вы поддерживаете мнение будивельника, что в сегодняшней (довоенной) бедности виноваты сами бедные? А вот если бы они не ждали, "чтобы им кто-то сделал хорошо", а крутились сами, то были бы богатыми?
Или я неправильно понял ваши слова?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 584585586587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4550
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1508)
23.06.2025 15:06
Ринок ОВДП (8914)
23.06.2025 15:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.