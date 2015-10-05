Додано: Пон 23 чер, 2025 14:29

Сибарит написав: ЛАД написав: Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?

Пусть не у вас лично, но в стране? Сейчас у вас нет ощущения, что "что-то не так"?Пусть не у вас лично, но в стране?

Естественно, война - это не так.

До войны было ощущение достаточно устойчивого развития, хоть и не без ошибок.

Основное, что не так - отсутствие осознание слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо. Естественно, война - это не так.До войны было ощущение достаточно устойчивого развития, хоть и не без ошибок.Основное, что не так - отсутствие осознание слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо.

Понятно, что речь не о войне. Война это форс-мажор.Но, по-моему, "что-то не так" было и до войны. Так же, как и во второй половине 80-х в Союзе, именно которые вы и помните более-менее сознательно.И ещё вопрос - вам не кажется, что сегодняшняя война следствие предвоенных событий в т.ч. и в Украине и того, что было "что-то не так", а не только событий в РФ?И что касается: "отсутствие осознания слишком многими собственной ответственности за свою судьбу. Люди хотят, чтобы им кто-то сделал хорошо". Вы поддерживаете мнение будивельника, что в сегодняшней (довоенной) бедности виноваты сами бедные? А вот если бы они не ждали, "чтобы им кто-то сделал хорошо", а крутились сами, то были бы богатыми?Или я неправильно понял ваши слова?